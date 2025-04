Natrganje mišice – kako preprečimo nevarne posledice?

Natrganina mišice je zelo pogosta poškodba, ki lahko močno vpliva na vašo gibljivost in kakovost življenja. Take poškodbe se razlikujejo glede na resnost stanja – večinoma se pojavljajo manjše natrganine, v nekaterih primerih pa gre za resnejše poškodbe. V obeh primerih obstajajo učinkovite rešitve, ki vam lahko pomagajo pri hitrem in uspešnem okrevanju.

V sodelovanju z izkušenimi strokovnjaki fizioterapije in kineziologije iz vodilne slovenske rehabilitacijske klinike Medicofit vam predstavljamo, kako prepoznati simptome natrganine mišice, kako se pravilno lotiti zdravljenja in kako preprečiti prihodnje poškodbe.

Ekipa visoko usposobljenih fizioterapevtov in kineziologov iz klinike Medicofit vam bo pomagala na vsakem koraku poti do popolnega okrevanja po poškodbi mišice in vrnitve k športni aktivnosti.

Kaj je natrganina mišice?

Foto: Medicofit

Natrganina mišice je poškodba, pri kateri se zgodi delna ali popolna raztrganina mišičnih vlaken, pogosto kot posledica nenadne, močne obremenitve mišice. Najpogostejše mišice, ki so podvržene tej poškodbi, so:

hamstringi (zadnje stegenske mišice),

(zadnje stegenske mišice), kvadriceps (sprednje stegenske mišice),

(sprednje stegenske mišice), gastrocnemius (mečna mišica) in

(mečna mišica) in biceps brachii (dvoglava nadlaktna mišica).

Te mišice so pogosto obremenjene pri športnih aktivnostih, kot so tek, skakanje, dvigovanje uteži in hitri premiki. Natrganina mišice se lahko zgodi vsakomur, vendar so športniki in tisti, ki opravljajo fizično zahtevna dela, dovzetnejši za te vrste poškodb.

Simptomi in diagnostika natrgane mišice

Foto: Medicofit

Simptomi natrganine mišice vključujejo nenadno, ostro bolečino, oteklino, modrice, mišično šibkost in omejeno gibljivost prizadetega dela. V hujših primerih lahko opazite celo vdrtino v mišici ali občutite "pok" ob poškodbi, kar nakazuje na resno poškodbo.

Ali ste vedeli, da lahko z uporabo TECAR T-plus Wintecare terapije pospešite regeneracijo mišičnih vlaken in skrajšate čas rehabilitacije za do 30 odstotkov?

Stopnje natrgane mišice so razdeljene glede na resnost poškodbe in vpliv na funkcijo mišice:

Stopnja I : mišična vlakna so delno poškodovana, kar povzroča bolečino, vendar le minimalno vpliva na funkcijo. Moč mišice ter njena sposobnost raztezanja in krčenja nista močno prizadeti.

: mišična vlakna so delno poškodovana, kar povzroča bolečino, vendar le minimalno vpliva na funkcijo. Moč mišice ter njena sposobnost raztezanja in krčenja nista močno prizadeti. Stopnja II : poškodba povzroča bolečino, ki omejuje obseg gibanja in sposobnost močnega krčenja prizadete mišice. Prisotni sta oteklina in manjša mišična šibkost, raztezanje mišice pa je boleče.

: poškodba povzroča bolečino, ki omejuje obseg gibanja in sposobnost močnega krčenja prizadete mišice. Prisotni sta oteklina in manjša mišična šibkost, raztezanje mišice pa je boleče. Stopnja III: gre za resno poškodbo, pri kateri se zgodi popolna raztrganina mišice, kar se jasno opazi na diagnostičnih posnetkih in ob strokovnem specialističnem kliničnem pregledu v naši ambulanti. Takšne poškodbe povzročajo hudo bolečino, oteklino in popolno izgubo funkcije mišice.

V kliniki Medicofit specialisti fizioterapije uporabijo sodobne diagnostične metode za natančno oceno poškodbe. Diagnostični postopek vključuje temeljito anamnezo, inspekcijo poškodovanega območja, palpacijo ter oceno mišične moči in gibljivosti.

Foto: Medicofit

V določenih primerih je potrebna dodatna diagnostika, kot sta ultrazvok ali magnetna resonanca. Ta celovit pristop omogoča natančno opredelitev stopnje natrganine in individualno načrtovanje optimalnega zdravljenja.

Mehanizem poškodbe in najpogostejše mišične poškodbe

Mišične natrganine se običajno zgodijo med ekscentrično kontrakcijo mišice – to je, ko je mišica napeta in se hkrati razteza zaradi zunanje obremenitve. Obstajajo pa še koncentrične kontrakcije – na primer, kadar dvignete težak nahrbtnik s tal, se zgodi koncentrična kontrakcija, pri kateri se mišice napnejo in skrajšajo.

Kadar nahrbtnik spuščate na tla, so mišice prav tako pod napetostjo, a se mišična vlakna raztezajo – to je ekscentrična kontrakcija, pri kateri so mišice najbolj dovzetne za poškodbe. Podobno velja za visoko intenzivna športna gibanja, kot je šprint.

Nekatere od najpogostejših mišičnih poškodb, ki jih obravnavajo strokovnjaki klinike Medicofit, vključujejo natrganine sledečih mišic: Hamstringi : natrganina zadnjih stegenskih mišic je pogosta pri športnikih, ki se ukvarjajo s tekom, nogometom ali poskoki.

: natrganina zadnjih stegenskih mišic je pogosta pri športnikih, ki se ukvarjajo s tekom, nogometom ali poskoki. Kvadriceps : sprednje stegenske mišice so pogosto podvržene poškodbam pri aktivnostih, kot so skoki, dvigovanje uteži in tek na dolge razdalje.

: sprednje stegenske mišice so pogosto podvržene poškodbam pri aktivnostih, kot so skoki, dvigovanje uteži in tek na dolge razdalje. Gastrocnemius : mečna mišica se pogosto poškoduje pri teku, pospeševanju ali skakanju, zlasti na trdih podlagah.

: mečna mišica se pogosto poškoduje pri teku, pospeševanju ali skakanju, zlasti na trdih podlagah. Biceps brachii: natrganina dvoglave nadlaktne mišice je pogosta pri dvigovanju uteži in drugih vajah, kjer je potrebna moč nadlahti.

Ali ste vedeli, da se natrganina mišice ponovi pri kar enem od štirih športnikov, ki niso ustrezno izvedli konservativnega zdravljenja ali pa je bilo to nepravilno zastavljeno?

Hitrejša obravnava mišične poškodbe omogoča hitrejši potek rehabilitacije. Naročite se na zdravljenje natrganine mišice.

Konservativno zdravljenje natrganine mišice

Zdravljenje natrganine mišice se običajno začne s konservativnimi metodami, kot so počitek, hlajenje, kompresija in elevacija (protokol RICE). V tej začetni fazi je ključno zmanjšati vnetje in bolečino ter preprečiti nadaljnjo poškodbo mišičnih vlaken.

Z namenom zmanjševanja bolečine in vnetja v kliniki Medicofit uporabljajo najnaprednejše instrumentalne terapije, kot so TECAR Wintecare terapija, visokoenergijski Summus laser, diamagnetna terapija PERISO, visokofrekvenčna stimulacija HiTop ter udarni valovi, ki pospešujejo celjenje in obnovo mišičnih vlaken.

Pri fizioterapevtskem zdravljenju je ključno vključiti tudi različne postopke manualne terapije, kot so terapija s prožilnimi točkami (trigger point), sproščanje miofascialnih tkiv in globoka prečna masaža na mestu poškodbe.

Foto: Medicofit

Edinstven pristop klinike Medicofit se kaže že v začetni fazi rehabilitacije. Namreč, so eni izmed redkih

fizioterapevtskih ustanov v Sloveniji, ki uporabljajo ishemično vadbo. Ta napredna metoda vključuje uporabo najsodobnejše tehnologije (MAD-UP BFR) za vadbo z omejenim krvnim pretokom, pri kateri se delno zmanjša pretok krvi v mišice med vadbo.

S tem omogočimo učinkovito krepitev mišic že pri nizkih obremenitvah. Ishemična vadba se je izkazala za izjemno učinkovito pri povečevanju mišične moči in mase, kar je še posebej pomembno pri posameznikih, ki se soočajo z zmanjšano mišično zmogljivostjo zaradi mišično-skeletnih poškodb.

Ta metoda je ključni del rehabilitacijskega procesa, saj omogoča hitrejše okrevanje in izboljšano funkcionalnost.

Poleg tega vam fizioterapevti v sodelovanju s specialisti kineziologije pripravijo individualiziran rehabilitacijski program, ki vključuje specifične progresivne vaje za moč ter različne vaje za mobilnost in elastičnost poškodovane mišice.

Specifične terapevtske vaje za okrevanje

Rehabilitacija po natrganini mišice vključuje specifične vaje, ki so namenjene postopnemu izboljšanju moči, gibljivosti in stabilnosti prizadete mišice. Fizioterapevti in kineziologi bodo za vas pripravili program vaj, ki vključuje:

Nežno raztezanje za povečanje obsega gibljivosti brez dodatnega obremenjevanja poškodovane mišice.

za povečanje obsega gibljivosti brez dodatnega obremenjevanja poškodovane mišice. Krepitev mišic z vajami, ki postopoma povečujejo obremenitev, s čimer se preprečuje mišična atrofija in izboljša funkcionalnost.

z vajami, ki postopoma povečujejo obremenitev, s čimer se preprečuje mišična atrofija in izboljša funkcionalnost. Stabilizacijske vaje za povečanje stabilnosti prizadetega področja in zmanjšanje tveganja za ponovne poškodbe.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja natrganine mišice Poškodbe hamstringov so pogoste pri športnikih, ki izvajajo visoko intenzivne aktivnosti v končnih obsegih gibljivosti kolka. Zaradi bolečin v posteriornem delu levega stegna, ki so bile prisotne že štiri tedne, je kliniko Medicofit obiskala 29-letna Gabrijela. Bolečina se ji je prvič pojavila med treningom plesa, ko je levo nogo dvignila nad višino glave. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril prisotnost omenjene bolečine pri izvedbi predklona, kot tudi pri bolj specifičnih ortopedskih testih. Bolečina je bila lokalizirana na sredini mišice semimembranosus in na samem pripenjališču mišice. V primerjavi z mišicami desne noge je bila ugotovljena mišična šibkost upogibalk kolena leve noge. Predhodno je bila izvedena še slikovna diagnostika, ki je dodatno potrdila prisotnost mišične natrganine druge stopnje. Fizioterapevt je indiciral desettedensko celostno zdravljenje poškodbe s poudarkom na krepitvi muskulature. Za akutno obravnavo bolečine ter pospešitev procesov celjenja in regeneracije so se izvajale terapije s Summus laserjem, kot tudi PERISO diamagnetna terapija in TECAR Wintecare terapija. Vključeni so bili še principi pasivnega raztezanja muskulature. Prva faza (akutnega) zdravljenja je hitro prešla v drugo fazo (kineziološkega) zdravljenja, pri kateri je bil poudarek na aktivnem raztezanju poškodovane muskulature in na krepitvi mišične moči. Na tej točki je obravnava zajemala uporabo ishemične vadbe MAD-UP BFR, ki je pripomogla k hitrejši regeneraciji tkiva in še posebej k varnemu in učinkovitemu izboljšanju mišične moči. V nadaljevanju so se izvajale še vaje s progresivnimi ekscentričnimi obremenitvami in vaje proti uporu, ki so še dodatno pripomogle k utrjevanju mišične zmogljivosti. Ob koncu zdravljenja je gospa Gabrijela izkazala precejšnje izboljšanje mišične moči leve noge. Ponovno se je vrnila k intenzivnejšim treningom plesa, saj je bila zmožna izvajati vse gibe brez bolečin. Specialist kineziologije je na zadnji obravnavi Gabrijeli pojasnil pomembnost vzdrževanja primerne mišične moči in rednega izvajanja razteznih vaj ter ji svetoval glede postopnega vračanja k zahtevnejšim gibalnim vzorcem.

Foto: Medicofit

Kako dolgo traja okrevanje?

Čas okrevanja je odvisen od resnosti poškodbe. Blage poškodbe lahko zahtevajo nekaj tednov, medtem ko hujše poškodbe potrebujejo več mesecev skrbnega zdravljenja in rehabilitacije.

V kliniki Medicofit se osredotočajo na hitro in varno okrevanje, pri čemer njihove izkušnje kažejo, da večina pacientov opazi precejšnje izboljšanje funkcionalnosti že v prvih od šestih do osmih tednih, medtem ko je vpliv na zmanjšanje bolečine še hitrejši.

Preprečevanje natrganin mišic

Preprečevanje je najboljša oblika zdravljenja. Redna vadba, ki vključuje krepitev in raztezanje mišic, pravilna tehnika pri dvigovanju bremen ter ustrezno ogrevanje pred vadbo so ključni dejavniki za zmanjšanje tveganja za natrganino mišice.

Pri preprečevanju mišičnih poškodb je pomembno, da se izogibate nenadnim spremembam v intenzivnosti vadbe in da poskrbite za ustrezno regeneracijo mišic po treningu.

Natrganina mišice je resna poškodba, ki lahko močno vpliva na vašo gibljivost, športno udejstvovanje ali celo sposobnost izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. Kljub temu pa s pravočasnim in ustreznim zdravljenjem, ki ga nudijo v kliniki Medicofit, lahko dosežete popolno okrevanje brez potrebe po kirurškem posegu.