Nasveti za mehko in voljno kožo tudi pozimi

Po najnovejših raziskavah dermatologov in drugih strokovnjakov za kožo je prizadeta koža pogosta težava, s katero se srečujejo starši in otroci. Veliko ljudi je že imelo opravka s svojo oziroma otrokovo poškodovano ali prizadeto kožo.

Zdravje kože močno vpliva na naše počutje

Pred kratkim je vodilna blagovna znamka za medicinsko nego kože Bepanthen® naredila raziskavo "Live Your Skin". V sedmih državah je proučevala, kako so ljudje zadovoljni z zdravjem in videzom svoje kože. Raziskava je pokazala, da je nezadovoljstvo s kožo pogost vir slabega razpoloženja in skrbi.

Skoraj tretjina vprašanih (30 %) se zaradi težav s kožo počuti nesrečne ali nesamozavestne, malce manj jih je zaskrbljenih (27 %), da so pod stresom, je povedala četrtina vprašanih, nekateri pa so celo depresivni (14 %). Kot lahko koža predstavlja vzrok za slabo razpoloženje, je lahko tudi pomemben dejavnik pri naši osebni sreči. Kar 42 odstotkov sodelujočih v študiji je povedalo, da se počutijo srečne, več kot polovica (51 %) samozavestne in pri kar 31 % vprašanih je lepa in zdrava koža razlog, da se počutijo lepe.1

Čeprav je med starši zelo priljubljeno objavljaje fotografij svojih otrok na družbenih omrežjih, pa se temu odpove vsaj eden od petih staršev, če se na sliki vidi otrokova prizadeta koža.

Bepanthenova raziskava "Live Your Skin" proučuje vpliv prizadete kože tako na fizično kot psihično počutje staršev in otrok. Plenični izpuščaj (43 %), suha koža (27 %) in površinske rane (45 %) so med najpogostejšimi težavami, povezanimi s kožo pri otrocih. Starše pa pogosteje doletijo brazgotine (43 %) in prizadeta koža kot posledica alergije (35 %).

Zaradi vsega tega je pomembna dobra skrb za našo kožo, saj je največji organ v človeškem telesu. Blagovna znamka Bepanthen že 75 let skrbi za kožo cele družine. Njeni dermatologi so za vas pripravili nasvete za mehko, voljno in zdravo kožo skozi vse leto. Svetujejo, kako negovati občutljivo in razdraženo kožo, da vam ne bo povzročala slabe volje in drugih težav.

Kaj koži koristi in kaj ji škoduje:

1. Vedno naj bo navlažena

Po prhanju si obvezno navlažite kožo. Zelo preprosto je to preskočiti, a nikar. Nekaj minut po tem, ko se koža posuši, ji privoščite vlažilno nego. Najbolje je, da uporabljate izdelke, ki pomagajo koži vzdrževati lastno vlažnost.2

2. Poskrbite za dovolj spanja

Čeprav se sliši samoumevno, je to eden najboljših nasvetov. Telo in koža izkoristita čas spanja za obnovo. V tem času si tudi opomoreta od stresa, ki sta mu izpostavljena čez dan.3 Ne reče se zastonj, da je pomemben lepotni spanec ("Beauty sleep")!

3. Toplo ji koristi, vroče škoduje

Čeprav vroča prha v hladnem zimskem dnevu nadvse prija, pa koži škoduje. Prav tako ni dobro uporabljati preveč mila. Vroča voda in milo postopno odstranjujeta s kože njeno naravno oljno zaščito, posledica pa je suha koža.4

4. Vedno preberite deklaracijo na izdelku, ki je namenjen negi kože

Popolnoma običajno je, da preden kupimo neznan prehrambni izdelek, preberemo sestavine na deklaraciji. Pa preberemo tudi deklaracijo na kremi? Svetujemo vam, da ste pozorni tudi na sestavine v izdelkih za nego kože.

5. Uporabljajte nežne in neodišavljene izdelke za kožo

Veliko mam ima svoje najljubše izdelke za nego kože. "Live Your Skin" raziskava je pokazala, da ne glede za koga izbirajo izdelke – zase ali za otroka – jih kar 45 % meni, da morajo bito izdelki brez parabenov, barvil in dišav.1

6. Zaščitite kožo pred soncem in mrazom

Hladno vreme in sonce izsušita kožo.5 Kadar ste izpostavljeni neprijaznim vremenskim razmeram in opazite, da je vaša koža razpokana oz. ji primanjkuje vlage, uporabite vlažilno kremo ali mazilo, da jo pomirite in ji povrnete, kar ji manjka.

7. Dovolj pijte

Ko ste dlje časa v prostoru z zelo nizko vlago, lahko pride do dehidracije.6 Še posebej bodite pozorni na tekočino med dolgimi poleti, saj je zrak v letalu zelo suh. Pomanjkanje tekočine se kaže tudi na koži. Najboljša preventiva je, da pijete dovolj brezalkoholne pijače in tako ostanete primerno hidrirani.7

8. Nesreče se zgodijo

Če se vam zgodi manjša nezgoda, pri čemer se lažje opečete, urežete ali odrgnete, lahko zmanjšate verjetnost trajne poškodbe kože z negovanjem poškodovanega mesta kože z vlažilno kremo. Tako bo površinska rana vedno dovolj navlažena in prožna, kar bo zmanjšalo možnost, da nastane vidna trajna brazgotina.8

9. Ne praskajte se, četudi vas koža srbi

Vsi smo že kdaj slišali reči svoje starše, naj se ne praskamo. Če imate ekcem ali srbečo kožo, jo pomirite in navlažite z vlažilnim losjonom in se ne praskajte. Zaradi močnega praskanja lahko koža celo zakrvavi, kar jo še dodatno poškoduje.9,10,11

Nekatere nasvete za nego kože je treba še zlasti upoštevati pozimi. Takrat je koža bolj obremenjena, saj je ves čas pod oblačili, kar ji otežuje dihanje, poleg tega pa je zrak v prostorih zaradi ogrevanja manj prijazen do kože.

75 let Bepanthen® skrbi za zdravje kože že petinsedemdeset let. Razvili so ga leta 1944 v Švici, od leta 2005 pa je del Bayerjevega portfelja. Njegova glavna sestavina je dekspantenol, ki kožo neguje, ščiti in zdravi, saj podpira njeno lastno sposobnost regeneracije. O koristih Bepanthena govori več kot 70 strokovnih študij z različnih področij nege in zdravljenja kože, kot so oskrba manjših površinskih ran, pomoč pri atopijskem dermatitisu, nega kože mamice in dojenčka ter nega suhe kože. Vsi izdelki blagovne znamke Bepanthen so nežni do kože, ne vsebujejo konzervansov, barvil in parfumov. V svetu je Bepanthen številka 1*, ko gre za medicinsko nego kože. V svetu je Bepanthen številka 1*, ko gre za medicinsko nego kože.

