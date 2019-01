Nasprotniki cepljenja med največjimi zdravstvenimi grožnjami na svetu

Neodločnost, oklevanje oziroma zavračanje cepljenja, čeprav je to dostopno, je po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ena največjih groženj, ki letos preti zdravju svetovnega prebivalstva.

Organizacija v začetku vsakega leta objavi deset največjih groženj svetovnemu zdravju in s tem pripravi strategijo za ukrepanje v tem letu. Letos se je oklevanje oziroma zavračanje cepljenja prvič znašlo na tem seznamu.

Z boljšo precepljenostjo bi preprečili še 1,5 milijona smrti na leto

"Cepljenje je eden stroškovno najučinkovitejših načinov, kako se izogniti bolezni," so zapisali v WHO, "trenutno prepreči od dva do tri milijone smrti na leto. Če bi precepljenost izboljšali, bi lahko preprečili še dodatnih 1,5 milijona smrti."

Med razlogi, zakaj ljudje pri cepljenju oklevajo, sta po navedbah WHO ravnodušnost in pomanjkanje zaupanja. V ZDA tisti, ki zavračajo cepljenje, pa naj gre za njih same ali za njihove otroke, pogosto navedejo tudi verske razloge ali napačno prepričanje, da cepiva povzročajo avtizem. WHO medtem poudarja, da med cepivi in avtizmom ni nobene znanstveno dokazane povezave.

Foto: Reuters

Izbruh bolezni, ki so veljale za izkoreninjene

Odločitev, da se ne boste cepili in da tega ne boste dovolili pri svojih otrocih, "je grožnja napredku pri izkoreninjanju bolezni, ki se lahko s cepivom preprečijo", so še navedli v WHO. V zadnjih nekaj desetletjih, ko je zavračanje cepljenja postalo vse pogostejše, so namreč znova izbruhnile bolezni, ki so že veljale za izkoreninjene v državah, kjer je cepivo lahko dostopno. "Pojavnost ošpic je na svetovni ravni zrasla za 30 odstotkov," so poudarili.

Preostale grožnje svetovnemu zdravju

Preostalih devet globalnih zdravstvenih groženj na seznamu Svetovne zdravstvene organizacije so onesnaženje zraka in podnebne spremembe, nenalezljive bolezni, pandemija gripe, nestabilno in ranljivo življenjsko okolje, odpornost proti mikrobom, ebola in drugi visoko tvegani patogeni, slaba primarna zdravstvena zaščita, mrzlica denga in virus HIV.

Preberite še: