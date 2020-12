Naši zdravniki pozdravijo do 90 odstotkov otrok z levkemijo

Dr. Tomaž Prelog je eden od zdravnikov, ki delajo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani, večina njegovih bolnikov se zdravi zaradi levkemije ali limfoma. Poslanstvo delati z otroki je začutil ob koncu študija medicine, vendar sprva ni bil prepričan, kako bi se bilo vsakodnevno srečevati z bolnimi otroki, zato se je najprej odločil za prostovoljno delo na hemato-onkološkem oddelku prek poletja. "Tako kmalu ni bilo več dvoma, želel sem postati pediater na hemato-onkološkem oddelku."

Njegovo delo ni lahko, nasprotno, ko pridejo dnevi, prežeti s smrtjo, je to težko prebroditi, a je na srečo lepih koncev bistveno več. "Najlepše je videti, ko se zdravljenje onkološke bolezni pri otroku srečno konča. Takrat je ves trud poplačan."

Hkrati se mu zdi izjemno pomembno, da jim uspe na oddelku ohranjati kolektivni duh in da se trudijo skrbeti za dobro razpoloženje. "Brez dobrega kolektiva takega dela, vsaj jaz, ne bi mogel opravljati."

Uspešnost dobro uigranega kolektiva se kaže v tem, kako neverjetno zadovoljni so starši otrok, ki pristanejo na tem oddelku, saj za zdravnike najdejo le najlepše besede, ter seveda v uspešnosti zdravljenja. To je odvisno od bolezni – pri otrocih na hemato-onkološkem oddelku je najpogostejša oblika akutne levkemije, ki je dobro ozdravljiva. Slovenski zdravniki pozdravijo približno od 85 do 90 odstotkov otrok s to boleznijo.

Zgodbe otrok s hemato-onkološkega oddelka so neverjetne. Foto: Junaki 3. nadstropja

Kako je videti vaše delo na hemato-onkološkem oddelku?

Delo na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike je zanimivo, pestro, včasih nepredvidljivo in predvsem kolektivno. Zaradi stresa in odgovornosti, ki ju prinaša vsakodnevno srečevanje z otroki z rakom, so kolektiv in dobri odnosi med osebjem ključni za delovanje oddelka.

Kakšno je trenutno stanje na oddelku?

Trenutno je pri nas hospitaliziranih 16 otrok, vendar se število bolnikov dnevno spreminja. Večji delež trenutno hospitaliziranih prejema kemoterapijo, nekaj pa je takih, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo zaradi drugih vzrokov. Otroci z rakom so zaradi osnovne bolezni in zdravljenja imunsko močno oslabeli in zato nagnjeni k hudim okužbam, kar je izjemno pomembno tudi v obdobju epidemije novega koronavirusa.

Kljub velikim naporom, da bi preprečili okužbo pri tako ogroženi skupini otrok, se žal vseeno zgodi, da občasno diagnosticiramo okužbo z novim koronavirusom tudi pri otroku, ki prejema kemoterapijo. K sreči pri do zdaj potrjenih primerih pri nas potek bolezni ni bil težak, vendar pa je bila kemoterapija zaradi okužbe prilagojena razmeram ali za krajši čas odložena, česar si seveda ne želimo.

Kakšni so vaši najhujši dnevi in kakšni so najlepši?

Razumljivo je, da je najhuje, ko se zgodbe otrok in njihovih družin slabo končajo. V teh trenutkih se je pomembno zavedati, da na žalost kljub naporom in prizadevanjem vseh bolnikov ni mogoče pozdraviti. K sreči je teh otrok v primerjavi s tistimi, ki ozdravijo, malo. In ravno zgodbe, ki se srečno končajo, so tiste, zaradi katerih vztrajamo.

Pred nedavnim nas je na oddelku obiskala mlada ženska, za katero se je izkazalo, da je bila pred leti bolnica enega izmed sodelavcev. Povedala je, da ima družino, otroka, ob tem pa se je spomnila še nekaj zabavnih anekdot iz časov, ko je bila kot otrok zdravljena zaradi raka. V takih trenutkih je privilegij delati na oddelku, kot je naš.

Kakšni bolniki so otroci? Kako se odzivajo na težke bolezni?

Pri nas se zdravijo otroci vseh starosti, od novorojenčkov do mladostnikov oziroma mladih odraslih. Seveda se vsak otrok odziva na diagnozo in zdravljenje drugače in starosti primerno. Pridejo trenutki, ki so težki, otroci se slabo počutijo, so izčrpani, potrebujejo podporo staršev in osebja. K sreči pa so pogosti tudi trenutki, ko so razigrani in kljub težki bolezni nasmejani. Društvo staršev otrok z rakom se z razlogom imenuje Junaki 3. nadstropja (naš oddelek je v 3. nadstropju pediatrične klinike).

Kako dobro zna slovensko zdravstvo poskrbeti za najmlajše, ki zbolijo za tako težkimi boleznimi?

Uspešnost zdravljenja onkoloških bolezni pri nas je primerljiva z najboljšimi svetovnimi centri. Z marsikaterim centrom v tujini tudi redno sodelujemo. Na srečo imamo v Sloveniji zdravstvo urejeno tudi tako, da imamo dostop do vseh zdravil, ki jih redno uporabljajo najbolj razviti centri. Tako smo letos prvič zdravili bolnico s celicami CAR-T. To zdravljenje je bilo še lani v Sloveniji nedostopno in smo morali bolnike za aplikacijo terapije napotiti v tujino.

K sreči se na oddelku pišejo večinoma srečne zgodbe. Foto: Junaki 3. nadstropja

Ali tudi vi letos zaradi pandemije opažate manj zaznanih bolezni pri otrocih?

Ne opažamo znižanega števila na novo odkritih bolnikov, je pa prišlo kar nekaj otrok z dlje trajajočimi težavami. K sreči to do zdaj še ni imelo usodnih posledic. Poleg poznejšega odkrivanja raka pri otrocih nas v trenutnih razmerah skrbi pojav bolezni covid-19 pri otrocih, ki so že zdravljeni zaradi onkološke bolezni.

Kako uspešni ste pri svojem delu? Velikokrat namreč slišimo, da ste med najboljšimi na svetu ...

Uspešnost zdravljenja raka pri otrocih je odvisna od bolezni. Najpogostejša oblika akutne levkemije je dobro ozdravljiva. Pozdravimo približno od 85 do 90 odstotkov otrok s to boleznijo. Na žalost obstajajo tudi bolezni, ki so neozdravljive, na voljo imamo le lajšanje težav. Teh je k sreči razmeroma malo. Sicer pa je uspešnost zdravljenja primerljiva z večjimi centri po Evropi in drugod po svetu.

Na Siol.net bomo v sodelovanju z društvom Junaki 3. nadstropja objavljali zgodbe otrok s težkimi boleznimi. Gre za osebne zgodbe, prek katerih želimo širiti zavedanje o teh boleznih pri otrocih, hkrati pa opozoriti na stiske, s katerimi se spoprijemajo družine.



Delovanje društva Junaki 3. nadstropja, ki je neprofitno in temelji na prostovoljnem delu posameznikov, lahko podprete na različne načine, in sicer tako da:

- postanete član ali podporni član društva,

- donirate prek spletne prijavnice,

- pošljete SMS s ključno besedo JUNAKI5 na 1919 in tako donirate 5 evrov,

- nakažete donacijo na TRR SI56 6100 0002 3978 068 (koda namena: CHAR), naslov: Društvo Junaki 3. nadstropja, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.



Sredstva, ki se zbirajo na računu, so namenjena za pomoč malim rakavim bolnikom in njihovim družinam.

