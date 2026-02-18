Pogovor z osebo z izrazitimi narcističnimi potezami je lahko zelo naporen in nepredvidljiv. Njihovo vedenje pogosto zaznamujejo močan občutek lastne pomembnosti, stalna potreba po potrditvi in težave z razumevanjem čustev drugih. Zaradi tega lahko že na videz nedolžna pripomba sproži obrambno reakcijo, prelaganje krivde ali poskus, da bi vas čustveno prizadeli.

Zlasti izjave, ki ogrozijo njihovo samopodobo ali občutek posebnosti, lahko hitro zaostrijo situacijo. Ko je njihov pogled nase postavljen pod vprašaj, se lahko odzovejo zelo intenzivno, saj jih to sooči z nečim, čemur se skušajo na vsak način izogniti – z občutkom nepomembnosti ali ranljivosti.

Poleg tega obstajajo še številni drugi stavki, ki lahko pri takšni osebi hitro sprožijo napetost ali konflikt – pogosto bolj zaradi načina, kako jih razumejo, kot zaradi same vsebine.

Tukaj je še nekaj stavkov, ki se jim je med pogovorom z narcisom bolje izogniti, poroča revija Time:

"Ne."

Ena ključnih lastnosti narcisa je občutek upravičenosti. Če mu odrečete nekaj, za kar meni, da mu pripada, se počuti ogroženega. Če na primer narcistični sodelavec želi, da opravite njegovo delo, lahko ob preprostem "ne" izbruhne in vas začne obtoževati ali se pritoževati.

Bolje je odgovoriti bolj nevtralno, npr.: "Trenutno se temu ne morem posvetiti in ne želim, da bi zaradi tega izpadel slabo." Tak odgovor manj neposredno ogrozi njegov ego.

"Motiš se."

Nikomur ni prijetno slišati, da se moti – narcisa pa to še posebej razdraži, ker ogrozi njegov občutek avtoritete ali nezmotljivosti. To razume kot obtožbo in takoj preide v obrambno držo. Pogosto se zateče k manipulaciji, zanikanju ali čustvenemu umiku.

"Prav zabavno je, kako poskušaš manipulirati z mano."

Morda vas mika, da bi se mu posmehnili ali ga izzvali – še posebej, če ste ga že siti. Toda posmehovanje ali poniževanje lahko položaj zaostri in ga naredi bolj agresivnega. Poškodovan ego ga lahko potisne v povračilne reakcije.

Namesto tega je bolje uporabiti strategijo "sive skale" – biti čustveno nevtralen, dolgočasen in brez izrazite reakcije. Na primer: kratek, nezainteresiran odgovor ali minimalna obrazna mimika.

"Nikomur ni mar."

Narcisi morajo čutiti, da so pomembni. Če rečete, da nikomur ni mar, neposredno napadete njihov občutek posebnosti in jim odrekate pozornost, ki jo želijo.

To običajno sproži močno obrambno reakcijo.

"Zakaj se ne moreš preprosto opravičiti?"

Na videz preprosto vprašanje, za narcisa pa past. Opravičilo zahteva ranljivost in sprejemanje odgovornosti, česar se pogosto izogibajo, ker ogroža njihovo skrbno zgrajeno samopodobo. Takšno vprašanje zato pogosto vodi v zanikanje, manipulacijo ali še večji konflikt.

Kaj reči namesto tega?

Ko se pogovarjate z narcisom, prilagodite pričakovanja. Verjetno mu manjka empatije, zato ne iščite čustvene potrditve.

Ostanite mirni, čustveno distancirani in njihovega vedenja ne jemljite osebno – točno to, kar si želijo, je, da bi iz vas izvabili reakcijo.

Koristni pristopi:

ohranite nevtralen ton in jasno postavite meje,

izogibajte se razpravam o mnenjih ali čustvih (ki jih lahko izkrivlja),

držite se dejstev,

priznajte njegovo perspektivo, ne da bi se z njo nujno strinjali.

Primeri stavkov:

"Vidim, da ti je to zelo pomembno. Ali lahko prostor nameniva tudi moji izkušnji?"

"Spoštujem tvoje stališče in rad bi delil še svoje."

"K temu se vrniva, ko se bova oba bolj pripravljena poslušati."

Ko so čustva močno razgreta, je odmor pogosto najboljši način, da se pogovor umiri in spet postane racionalen.

