Ali sami sebe "gaslightate"? Kako prepoznati in ustaviti to navado.

Izraz "gaslighting" se danes pogosto uporablja za opis situacij, ko nekdo drug povzroči, da dvomite v svoj razum, spomin ali izkušnje. Obstaja pa tudi manj znana oblika – ko to počnete sami sebi.

"Samogasilighting" pomeni, da sami sebe prepričujete, da vaša čustva, zaznave ali potrebe niso resnične ali pomembne. To ni isto kot običajen negativni notranji dialog – gre za dejansko zanikanje lastne realnosti, poroča revija Time.

Terapevti pravijo, da se to pogosto zgodi, ko človek ponotranji kritične ali omalovažujoče glasove iz preteklosti (npr. iz družine ali toksičnih odnosov) in jih začne uporabljati proti sebi.

Kako je videti samogasilighting

Dogaja se lahko zelo subtilno. Na primer:

po prepiru si rečete: "Pretiravam," čeprav ste prizadeti,

ko postavite mejo, si rečete, da to sploh ne bi bilo potrebno,

zmanjšujete pomen neprijetne izkušnje: "Ni bilo tako hudo,"

opravičujete slabo vedenje drugih: "Samo pod stresom je,"

pogosto si rečete: "Samo dramatičen/-na sem."

To ni zdrava samorefleksija. Samorefleksija pomeni iskreno razmišljanje o situaciji, ko se vprašate, kakšna je vaša vloga pri tem in kaj se lahko naučite iz te situacije. Medtem pa "samogasilighting" zavrne ali utiša vaše doživljanje, še preden ga sploh raziščete.

Foto: Shutterstock

Zakaj se to dogaja

Ljudje se za to običajno ne odločijo zavestno. Pogosto gre za naučen obrambni mehanizem, ki izhaja iz:

odraščanja v okolju, kjer so bila čustva ignorirana ali kaznovana,

odnosov, kjer ste bili manipulirani ali razvrednoteni,

želje po ohranjanju odnosov (tudi nezdravih),

izkušenj s čustveno ali odnosno travmo.

Sčasoma lahko to močno vpliva na življenje, saj lahko zaradi tega razvijete manj samozavesti in zaupanja vase, občutek nemoči ali zmedenosti je večji, pojavijo se težave pri odločanju, postanete odvisni od potrditve drugih, lahko pa tudi povsem izgubite občutek, kdo sploh ste in kaj želite. Ko stalno dvomite vase, izgubite stik z lastnim notranjim kompasom.

Foto: Unsplash

Kako prenehati

Proces je lahko počasen in strašljiv, ker se morate naučiti zaupati sebi. Strokovnjaki predlagajo:

Prepoznajte, kdaj se zgodi. Ko opazite, da zmanjšujete ali zanikate svoja čustva, se ustavite in se vprašajte: "Kaj v resnici čutim?" Vadite potrjevanje lastnih občutkov. Če vas nekaj prizadene, si lahko rečete: "To me je zmotilo in to je v redu." Ni treba razlagati ali opravičevati svojih čustev. Beležite primere, ko ste imeli prav. Zapišite situacije, ko ste zaupali intuiciji – ali ko bi si želeli, da bi ji. To pomaga graditi zaupanje vase. Vadite postavljanje mej. Recite "ne" ali "ne zdaj". Majhne odločitve pomagajo graditi samozavest in občutek, da je vaše mnenje pomembno.

Foto: Shutterstock

Dobra novica je, da je mogoče prekiniti ta vzorec. S časom in pogosto tudi s pomočjo terapije se ljudje naučijo bolj zaupati svojim občutkom in "reprogramirati" način razmišljanja. Nekoč je prevladovalo prepričanje, da se možgani v odraslosti ne morejo več bistveno spreminjati, vendar sodobne raziskave kažejo, da ostajajo plastični vse življenje.

Učenje, nove izkušnje in ponavljajoče se spremembe vedenja lahko vodijo v nastajanje in preoblikovanje nevronskih povezav, kar postopoma vpliva na nov način razmišljanja in odzivanja.

