Nagradna akcija – brezplačna operativna odprava dioptrije

Predstavitev odprave dioptrije z metodo vgradnje leč icl

Odprava dioptrije z vstavitvijo leče ICL je bila sprva namenjena korekciji zelo visokih dioptrij. Danes je metoda namenjena odpravi vseh vrst dioptrij pri ljudeh med 21. in 43. letom starosti. Tovrsten poseg je vse bolj razširjen, saj je natančen, varen in neboleč. Visokotehnološki material, iz katerega je leča narejena, je biokompatibilen (telo ga ne sprejema kot tujek) in po svoji elastičnosti podoben naravni leči. Vsebuje tudi UV zaščito, ki ščiti oko pred škodljivimi vplivi sončne svetlobe. Metoda omogoča popolno biomehansko stabilnost roženice po posegu. Namenjena je trajni odpravi dioptrije, vendar jo je možno iz očesa tudi odstraniti. Zaradi svojih prednosti v nekaterih pogledih že izpodriva določene laserske metode odprave dioptrije.

Predstavitev pregleda pacientke, ki je primerna za odpravo dioptrije z vgradnjo leč icl

Gospa Ana je opravila pregled za odpravo dioptrije in z vami deli svojo izkušnjo. Povedala je, da živi zelo aktivno, svoj prosti čas namenja raznovrstnim aktivnostim z otroki, zelo rada pa tudi rekreativno teče. Iz tega razloga si že dolgo želi znebiti dioptrije in zaživeti brez očal.

Poglejte si fotogalerijo, kako je potekal pregled, kaj jo je v procesu posebej presenetilo in kakšen je njen cilj.

Foto: VIDIM očesni center

