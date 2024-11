Nad dopustno čakalno dobo čaka več kot 80 tisoč pacientov

V Sloveniji postajajo čakalne dobe za specialiste vse daljše, zaradi česar se zdravstvene težave mnogih le še poslabšujejo. Po zadnjih dostopnih podatkih* je nad dopustno čakalno dobo kar 82.313 pacientov, kar pomeni, da na zdravstveno obravnavo čakajo mesece ali celo leta. Medtem ko bi mnogi od teh nujno potrebovali pravočasno zdravljenje, jih pomanjkanje dostopa do hitre obravnave sili v iskanje alternativnih rešitev. Zlasti pri resnih boleznih in poškodbah je pravočasen dostop do zdravnika bistven, saj zgodnja diagnoza pogosto omogoča učinkovitejše zdravljenje in preprečevanje nadaljnjih zapletov.

V našem trenutnem zdravstvenem sistemu je zdravstveno zavarovanje, ki omogoča hiter dostop do specialista, ključna prednost. Z zavarovanjem Specialisti z asistenco, ki ga ponujajo pri Generali zavarovalnici, lahko ustrezno zaščitite svoje zdravje. Zavarovanje vključuje storitev Halo Doktor, ki omogoča takojšen video posvet s splošnim zdravnikom, možnost hitrega pregleda pri specialistu in vrsto dodatnih zdravstvenih storitev brez dolgega čakanja.

Foto: Generali zavarovalnica

Zavarovanje Specialisti z asistenco zagotavlja kvalitetna kritja, ki so usmerjena v hitro, kakovostno in celostno zdravstveno obravnavo. Uporabnikom omogoča hiter dostop do zdravstvenih storitev, od takojšnjega video posveta s splošnim zdravnikom do hitre napotitve k specialistu in začetka zdravljenja brez dolgih čakalnih vrst. Vsak zavarovanec je deležen hitre in strokovne zdravstvene obravnave.

Ključne prednosti zavarovanja Specialisti z asistenco: takojšen video dostop do splošnega zdravnika (običajno že v 15 minutah),

hiter dostop do specialista , običajno že v desetih dneh,

, običajno že v desetih dneh, širok nabor zdravstvenih storitev: tudi dostop do operacij, rehabilitacije in fizioterapije ter preventivni pregledi , drugo zdravniško mnenje in povračilo stroškov zdravil na beli recept,

tudi dostop do operacij, rehabilitacije in fizioterapije ter , in na beli recept, brez omejitev števila storitev glede na višino zavarovalne vsote,

glede na višino zavarovalne vsote, asistenčne storitve, ki vas usmerjajo v procesu zdravljenja.

Foto: Generali zavarovalnica

Izognete se lahko dolgemu čakanju, saj vam zavarovanje omogoča pregled pri specialistu običajno že v desetih dneh, brez napotnice osebnega zdravnika – s storitvijo Halo Doktor.

Hiter dostop do specialističnih pregledov in zdravljenja

Storitev Halo Doktor, ki je del zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco, je zasnovana kot sodobna in prilagodljiva rešitev za hiter zdravstveni posvet na daljavo, ki je na voljo vse dni v letu, tudi med prazniki, med 6. in 22. uro. Zavarovancem omogoča pogovor z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine po telefonu ali prek videoklica.

Foto: Generali zavarovalnica

Ob posvetu bo zdravnik ocenil vaše stanje in vam svetoval potrebne ukrepe, izdal izvid, ali vas napotil na nadaljnje preiskave. Po prejetju izvida, v katerem vas je zdravnik napotil na nadaljnje preiskave, se lahko prek storitve Halo Doktor enostavno naročite na pregled pri specialistu v le nekaj dneh.

Storitev se je izkazala za uporabno tudi v primeru nenadne bolezni ali poslabšanja zdravja, ko je obisk zdravnika zamuden ali celo otežen, na primer med dopustom ali med bivanjem v tujini. Uporabniki se lahko posvetujejo s strokovnjakom hitro, običajno že v 15 minutah, ali pa se dogovorijo za ustrezen termin.

Kaj storiti, ko potrebujete zdravnika?

Pri Generali zavarovalnici se zavedajo, da je v časih, ko se pojavi potreba po zdravniškem posvetu, pomembno imeti preprost in zanesljiv način dostopa. Zato je zavarovanje zasnovano tako, da strankam omogoča kar najbolj enostavno uporabo aplikacije Halo Doktor in možnost izbire termina za posvet.





Ob koriščenju posveta boste vnesli le številko svojega mobilnega telefona ter lahko zdravnika poklicali na dva načina, ali z njim takoj vzpostavili videoklic ali rezervirali termin, ki vam najbolj ustreza. Zavarovanci storitev Halo Doktor aktivirate na spletni strani halodoktor.si/generali , kjer si z aktivacijo zagotovite zdravnika za takrat, ko ga boste potrebovali.Ob koriščenju posveta boste vnesli le številko svojega mobilnega telefona ter lahko zdravnika poklicali na dva načina, ali z njim takoj vzpostavili videoklic ali rezervirali termin, ki vam najbolj ustreza.

Tako je z zavarovanjem Specialisti z asistenco svoje zdravstveno stanje rešila Julija:

Do 30-odstotnega popusta za zavarovanje Specialisti z asistenco Zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco si lahko pri zavarovalnici Generali prilagodite po svojih potrebah. Izbirate lahko med petimi paketi že oblikovanih zavarovanj ali se odločite za osnovni paket in ga dopolnite s kritji po svojih potrebah. Premija za zavarovanje Specialisti z asistenco je odvisna od starosti zavarovanca in je na voljo že od 7,04 evra na mesec. Ob prvi sklenitvi zavarovanja imate možnost koriščenja do 30 odstotkov popusta s kuponom Generali ZAME. Zavarovanje lahko sklenete pri svojem zastopniku, vseh poslovalnicah zavarovalnice Generali ali na spletni prodajni točki zavarovalnice www.G24.si.

Visoka ocena zaupanja med potrošniki

Generali je za zavarovanje Specialisti z asistenco prejel najvišjo oceno za informiranje potrošnikov v raziskavi Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave. Ta ocena potrjuje visoko kakovost komunikacije in preglednost informacij ter zanesljivost storitev.

Zavarovanje Specialisti z asistenco ponuja enostaven, hiter in cenovno dostopen način, kako poskrbeti za svoje zdravje. S storitvijo Halo Doktor in širokim naborom kritij je odlična izbira za vse, ki želijo prihraniti čas in skrbeti za svoje zdravje brez dolgih čakalnih vrst.