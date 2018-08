Na Koroškem lahko plavate v prvem biološkem bazenu pri nas #video

Ne le, da lahko s plavanjem hujšamo in vzdržujemo kondicijo, plavanje krepi srce in krvni obtok ter gradi mišice. V eni uri boste izgubili več kilokalorij, in sicer okoli 790. Plavanje je eden od športov, najbolj prijaznih do telesa. Od lani lahko na Koroškem plavate tudi v prvem biološkem bazenu v Sloveniji.

Pri plavanju delujejo skoraj vse mišice, teža je enakomerno razporejena, prav tako je to šport, pri katerem se dogaja malo poškodb. Skladno razvija in oblikuje telo, vključeni so vsi večji sklepi in mišične skupine.

Najbolj primeren je za ljudi z osteoporozo, čezmerno telesno težo, prav tako ugodno vpliva na dihala. Frekvenca srca je v vodi za od 10 do 15 utripov na minuto nižja kot pri enaki obremenitvi na suhem, plavanje ugodno vpliva na srčno-žilni sistem. Ima pomemben učinek na našo vitalno zmogljivost pljuč.

Pri plavanju ne čutimo žeje tako kot na prostem, zato je treba piti in pri visokih temperaturah moramo biti pozorni, da ne skočimo v prehladno vodo.

Telo najmanj obremenimo s kravlom in hrbtnim plavanjem. Prav tako pa ni samo rekreacija, je tudi učinkovit način rehabilitacije po poškodbah.

V Radljah ob Dravi prvi biološki bazen v Sloveniji

Pri jezeru na Koroškem, v osrčju tamkajšnjih gozdov, se lahko osvežite v prvem biološkem bazenu v Sloveniji. Zelena oaza od lani poleg naravnega bazena vabi tudi z glamping hiškami.

Osnovna ideja bazena je samočiščenje, kar pomeni, da zagotavljajo ustreznost kopalne vode na naravni način.

"Srce tega biološkega bazena je peščeni filter, drugi del, ki je zelo pomemben, je zelena bariera okoli bazenskega dela kopališča, tretji del pa so strojnice oziroma črpalke, ki so potegnjene po zemlji in vse skupaj prečrpavajo oziroma omogočajo kroženje vode," je za Planet TV pojasnil Gregor Likar iz Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Število dnevnih obiskovalcev omejeno

"Število dnevnih obiskovalcev je omejeno na 470. Vsebnost vode je 4.700 kubičnih metrov, v pravilniku upravljanja kopališča pa je opredeljeno, da mora imeti vsak obiskovalec kopališča na voljo 10 kubičnih metrov na dan," pojasni Likar.

Omejitev števila dnevnih obiskovalcev je varovalne narave. Večjega števila ljudi naravna tehnologija čiščenja ne bi prenesla, saj tako kopalna voda ne bi bila več ustrezna.

Iz leta v leto je kopalcev več

"Iz leta v leto ugotavljamo, da je kopalcev več. To pomeni, da ljudje iščejo takšne destinacije, ki niso samo produkt kemije, ampak se vedno bolj vračajo k naravi. Prav ta bazen dokazuje, da lahko, če spoštuješ naravo, od nje tudi marsikaj dobiš," meni Damjan Cvetko, direktor Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Naravni vodni park se lahko od lani pohvali tudi z lesenimi glamping hiškami tik ob bazenu, v prihodnjih letih pa načrtujejo še večjo širitev. Postavili bodo prostor za avtodome in zgradili od 10 do 12 apartmajskih hišic, ki bi, po mnenju upravljavcev, zaokrožile celoto vodnega parka.