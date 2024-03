Medexov dogodek Harmonija hormonov je na Bledu razbijal tabuje o menopavzi in združil ter opolnomočil ženske

Na bregu idiličnega Blejskega jezera je v slikovitem Bled Rose hotelu potekal edinstveni dogodek, namenjen vsem ženskam, ki želijo v svojem življenju najti harmonijo in ravnovesje ter živeti polno in zadovoljno. Medexov dogodek Harmonija hormonov je zbral udeleženke iz vseh koncev Slovenije, ki so se želele naučiti, kako polno živeti tudi v obdobju (pred)menopavze, ko hormoni pogosto diktirajo kakovost našega življenja.

Celodnevne delavnice in predavanja z različnih področij so pokrila širok nabor tem, vključno z ginekologijo, s hormonsko jogo, prehrano v obdobju (pred)menopavze, z umetnostjo sprostitve in s partnerskimi ter družinskimi odnosi. Udeleženke so pridobile dragocene nasvete in praktično znanje, ki jim bo pomagalo ujeti ravnotežje v vsakdanjem življenju, za harmonijo na dogodku pa je poskrbel duo De Liri z magičnimi zvoki harfe in čudovitega spremljevalnega vokala.

Za opolnomočenje žensk so nujne preverjene informacije in nasveti strokovnjakinj

Za navdih in strokovno vodstvo so poskrbele priznane strokovnjakinje, med njimi dr. Darija Strah, specialistka ginekologije in porodništva, ki je udeleženke najprej popeljala skozi malo šolo menopavze in jih s predanim znanjem opolnomočila, da v obdobju (pred)menopavze obstajajo številne možnosti tako hormonske kot tudi alternativne terapije v obliki kakovostnih in preverjenih prehranskih dopolnil, ki v kombinaciji z zdravim načinom življenja bistveno omilijo nadležne simptome. Opozorila je tudi na največji mit v povezavi z menopavzo, ki ga opaža pri ženskah: "Rada bi razblinila največji mit Slovenk, ki ga srečujem pri svojem delu, in sicer prepričanje, da ne potrebujejo več ginekološke kontrole po 50. letu, kar je povsem zgrešeno in posredno prispeva tudi k porastu nekaterih specifično ženskih rakov, kot je rak dojk, materničnega vratu, jajčnikov."

Alenka Košorok, mednarodna učiteljica hormonske joge, je udeleženke popeljala skozi praktično uro hormonske joge, ki jo sicer uči v okviru svojih tečajev Hormony. Hormonsko jogo je opisala z naslednjimi besedami: "Hormonska joga je dinamična, ognjena, da nam ogromno energije in vpliva na delovanje naših žlez, proizvodnjo hormonov in posledično uravnovešenje celotnega endokrinega sistema."

Kim Majoranc, psihologinja in ustanoviteljica Body and Mind Instituta, je poudarila, kako pomembne za ravnovesje so preproste vsakdanje stvari, ki nas ohranjajo v stiku s samimi sabo: "Navade, ki nam v vsakdanjem življenju pomagajo do ravnovesja telesa in uma, so lahko tako preproste, kot so naspanost, hidriranost in kakovostna hrana ter posvečanje pozornosti svojim čutilom in mislim. Zelo koristna pa je tudi tehnika hvaležnosti, pri kateri si vsak dan zapišemo tri stvari, za katere smo v tistem dnevu hvaležni."

Udeleženke so se skupaj z Melito Kuhar, strokovnjakinjo za partnerske odnose in osebnostno rast, dotaknile tudi bolj osebnih dilem s področja odnosov. Melita je izpostavila: "Menopavza ni več velik tabu, je pa zagotovo čas, ko ženske pogosto izvedemo drugo inventuro življenja, v kateri se podzavestno sprašujemo, ali smo dosegle vse, kar smo si zamislile 20 ali 25 let nazaj. To lahko v kombinaciji s hormonskimi spremembami privede do nezadovoljstva in deprimiranosti, zato poudarjam, da si upajte področja, s katerimi niste zadovoljne, analizirati, a z ljubeznijo do sebe in z zavedanjem, koliko izzivov ste že uspešno prestale in kaj vse lepega vas še čaka. Ne se predati malodušju, to je lahko vaš nov začetek."

Za osebno noto so poskrbele življenjske zgodbe, ki sta jih z udeleženkami delili plesna novinarka in TV-voditeljica Barbra Drnač, ki je skupaj s hčerko, vegansko kuharico Terezo Poljanič, delila svojo izkušnjo z rakom dojk in njuno skupno življenjsko pot mame in hčerke, ki skupaj premagujeta številne izzive, s kakršnimi se srečujejo mnoge ženske. Pokazali sta, da je ovire mogoče premagati in najti svojo harmonijo tudi ob izredno težkih življenjskih preizkušnjah.

Dogodek se je zaključil s poučnim predavanjem dietetičarke Jane Levec iz podjetja Feelgood, ki je na razumljiv način pojasnila ključne elemente kakovostne diete in vloge makrohranil pri ohranjanju zdrave telesne teže. "Ko ženska pride v obdobje (pred)menopavze, je še toliko pomembnejše, da se drži načel uravnotežene prehrane, ker zaradi določenih hormonov težje vzdržuje mišično maso, lažje kopiči maščobno maso in posledično težje vzdržuje optimalno telesno sestavo ter je bolj podvržena nastanku bolezni srca in ožilja, diabetesa in podobnih obolenj," je poudarila Jana.

Tudi udeleženke so z veseljem delile svoje izkušnje in spoznanja, kar je ustvarilo nepozabno atmosfero solidarnosti, razumevanja in podpore ter stkalo nova ženska prijateljstva in številne pobude za podobne dogodke v prihodnosti.

Paket naravne pomoči za lajšanje simptomov (pred)menopavze iz Medexa

Prehransko dopolnilo BeeHarmony™ s skrbno izbrano kombinacijo vrhunskih sestavin pomaga na naraven način lajšati simptome menopavze in ohranjati hormonsko ravnovesje. Njegova edinstvena formula vsebuje dve izjemni naravni učinkovini: dragoceni matični mleček in žafran, pridobljen po patentiranem postopku. K učinkovitosti izdelka pomembno prispevajo tudi štirje vitamini, ki jih žensko telo v tem obdobju najbolj potrebuje: K2, D3, E in B6. Izdelek je popolnoma naraven, brez konzervansov in drugih dodatkov, zato je primeren za dolgoročno uporabo. Njegova učinkovitost je bila dokazana v dvojno slepi, placebo kontrolirani in randomizirani klinični študiji.

Več o izdelku: https://www.medex.si/beeharmony



Brezplačni 60-dnevni program Hormoni v harmoniji je že več kot štiri tisoč ženskam pomagal razumeti, kaj se z njimi dogaja v obdobju (pred)menopavze in kako si lahko pomagajo, ter vzpostaviti nove navade za sproščeno, izpolnjeno in kakovostno življenje. Hiter test uporabnicam pove, ali so že v menopavzi in jim nato 60 dni zapored brezplačno omogoča ustvarjati novo zdravo rutino gibanja z videovajami hormonske joge. Nauči jih sproščanja, jih motivira in jim postavlja dnevne izzive, daje koristne nasvete s področja mentalnega zdravja in ginekologije, zdrave recepte in še več za hormone v harmoniji.

Več o programu: https://beeharmony.si/



