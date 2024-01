Med Slovenkami najuspešnejši program preoblikovanja telesa

Ste med tistimi, ki se že dlje časa spopadajo z odvečnimi kilogrami, pomanjkanjem energije in nesamozavestjo? Vam uspe začeti spreminjati določene navade, a vam zmanjka volje in motivacije, da pri njih vztrajate? Potem preberite zgodbe tistih, ki so bile še nedolgo tega na isti točki. Dokler se niso pridružile programu Fit Akademija, ki jim je življenje obrnil na bolje.

Foto: Instagram/Patricia Pangeršič

Fit Akademija je eden najbolj priljubljenih spletnih programov preoblikovanja telesa pri nas. Ponuja različne vrste vadbenih treningov, enostavne recepte in nakupovalni seznam s sestavinami, ki jih najdete v večini trgovin, na različne načine pa tudi udeleženke spodbuja, da ostanejo motivirane in vztrajajo pri doseganju svojih ciljev. Največja spodbuda pa so zagotovo sami rezultati, ki jih program prinaša.

Preobrazba telesa, miselnosti in navad

Izrazita želja po spremembi postave vodi v iskanje učinkovitih načinov, ki ne prinašajo le želenih rezultatov, temveč tudi povečajo energijo in izboljšajo splošno počutje. "Fit Akademija ni dieta, je življenjski stil," je mnenje, ki si ga deli že več kot 60 tisoč udeleženk programa, ki je presegel vsa njihova pričakovanja. Kljub morda začetnemu nezaupanju večina posameznic že po mesecu dni sodelovanja postane navdušena nad njim. Ta hitri preobrat je posledica opažanja prvih pozitivnih sprememb na telesu, kar le še poveča motivacijo.

Uspehi udeleženk preteklih Fit Akademij potrjujejo njegovo učinkovitost. Pod vodstvom Patricie Pangeršič, ki je v sodelovanju s strokovnjaki s posameznih področij program zasnovala že dvanajstič zapored, so s trudom rezultati vidni lahko že po enem mesecu. Več tisoč zadovoljnih udeleženk priporoča program, ki jim je prinesel želeno preobrazbo, povečano samozavest in osebno srečo.

Ekipo Fit Akademije 12 sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Brez radikalnih sprememb do želenih ciljev

Pretekle udeleženke, ki so brez uspeha že preizkusile druge programe, poročajo, da Fit Akademija prinese trajne in dolgoročne rezultate. Namenjena je postopnemu preoblikovanju telesa, kar omogoča vzdrževanje doseženih ciljev v daljšem časovnem obdobju. Zadovoljstvo s telesom, povečana energija in povrnjena samozavest so le nekateri od pozitivnih učinkov programa, ki ga uvrščajo med najbolj priljubljene in najučinkovitejše v Sloveniji.

Fit Akademija 12 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

s HIIT-vadbo, ki s kombinacijo visoko- in nizkointenzivnih intervalov poskrbi za izgubo "trmaste" maščobe,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo Joga flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo Fit step, ki predstavlja kombinacijo kardiointervalov in krepilnih vaj,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Quick core workouts, ki s 15-minutnimi treningi poskrbi za močno jedro in je primerna za takrat, ko smo omejeni s časom,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit Akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 750 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Pridružite se Fit Akademiji in več kot 60 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Ko gre za izbiro programa, ki stremi k določenim ciljem in življenjskemu slogu, je to najbolje slišati od žensk, ki so ga že preizkusile. Svoje izkušnje s Fit Akademijo nekatere udeleženke povzamejo takole:

"Če dovoliš, te Fit Akademija v svoje lovke ujame kot hobotnica. In brez enostavno ne znaš več. Naučila sem se brati deklaracije, pravilno izbrati in kombinirati živila, sestaviti meni za cel teden. Predvsem pa se zdaj znam uspešno upreti svoji najšibkejši točki – sladkarijam."

Foto: Instagram/Fit akademija

"Toliko kilogramov nisem imela od svojega 16. leta. Izgubila sem namreč več kot 25 kilogramov! Počutim se fenomenalno. Ko se zjutraj zbudim, je moja prva misel: 'Kaj bom danes naredila zase?' Toliko izbire telovadbe, hrane … Ne samo, da imam super postavo, dobila sem samozavest, ljubezen do sebe, lažje se spoprijemam tudi s težjimi trenutki in zdaj, ko res že vsi opazijo razliko, s ponosom povem, da je to rezultat Fit Akademije."

Foto: Instagram/Fit akademija

"Programa sploh nisem občutila kot dieto. Enostavno sem črtala slabe navade. Treningi so top! Nisem si mislila, da bom s tem programom našla to, kar mi zares odgovarja. Ne gre za še eno 'mučno dieto', pač pa za način prehranjevanja."

Foto: Instagram/Fit akademija

"Velikokrat sem se že lotila diet, ampak vedno za kratek čas. Ko sem se pridružila Fit Akademiji, me je vse bolelo in sem komaj hodila. Verjeli ali ne, po enem tednu sem opazila razliko, in to je tisto, kar me je gnalo naprej. Kmalu so začeli opažati drugi ljudje. Pridno sem telovadila, kuhala po Patriciinih receptih, ki so hitro pripravljeni in zares okusni. Dodala sem še dolge sprehode z vozičkom, tek, hojo v hribe, vse dokler to ni postal moj lifestyle."

Še več izkušenj udeleženk preverite na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej – potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo. Uspelo jim je – in lahko tudi vam.

Pri nastajanju vseh programov Patricia Pangeršič izhaja tudi iz sebe in svojih izkušenj. Foto: Instagram/Patricia Pangeršič

Zakaj Fit Akademija deluje?

Tiste, ki so se že soočile s prizadevanji, da preoblikujejo svoje telo, dobro vedo, da to ni dosegljivo čez noč. V iskanju najučinkovitejše poti so poskusile vrsto programov, ki obljubljajo rezultate. A večina se jih pogosto osredotoča le na eno plat, bodisi zahtevne spremembe prehrane bodisi naporne treninge.

Fit Akademija 12 pa ni klasičen načrt s strogimi dietami in zahtevnimi vadbenimi rutinami. Zasnovan je na način, da posameznike nauči zdravih življenjskih navad in njihovega vzdrževanja. Z obilico idej za obroke in treninge spodbuja napredek ter doseganje želene postave, hkrati pa poudarja užitek v samem procesu.