Masaža na bodicah – Pranamat: gre za trend ali se res splača?

V današnjem hitrem svetu večina od nas ure in ure presedi – bodisi za pisalnimi mizami, pred zasloni ali med dolgimi vožnjami na delo. Zaradi natrpanega urnika skrb zase pogosto odrinemo na stranski tir, vendar lahko ignoriranje lastnega telesa privede do dolgoročnih težav, kot so bolečine v hrbtu, utrujenost in mišična napetost.

Vzemite si trenutek in razmislite o tem ... V kakšnem položaju berete ta članek – na levi ali desni strani?

Kako sedite zdaj? Ali čutite napetost in nelagodje v vratu ali hrbtu? Če je tako, je čas, da začnete dajati prednost svojemu dobremu počutju. Dobra novica? Skrb zase ni nujno zahtevna. Z le nekaj minutami na dan lahko ublažite te simptome ne glede na to, kako natrpan je vaš urnik.

Spoznajte svojega osebnega maserja: Pranamat

Eden najbolj razširjenih pripomočkov za skrb zase v Sloveniji je masažni komplet Pranamat.

Predstavljajte si, da imate osebnega maserja, ki vam je na voljo, kadarkoli ga potrebujete. S Pranamatom lahko uživate v prednostih profesionalne masaže, kot so izboljšan krvni obtok, zmanjšana napetost mišic in lajšanje stresa, ne da bi zapustili svoj dom. Saj poznate tisti občutek po masaži, ko so vaše mišice tople in sproščene, ste pomlajeni in zaspite kot dojenček.

S Pranamatom lahko to razkošje doživite kar doma. Ni vam treba rezervirati terminov ali se voziti na drugo stran mesta. Lezite na masažne konice v obliki lotosa in nadaljujte, kar ste počeli – naj gre za odgovarjanje na elektronsko pošto ali branje otroku.

Kakšne so izkušnje s Pranamat?

Ko prvič ležite na Pranamatu, začutite mravljinčenje, ki se hitro spremeni v blagodejno toploto. To boli tako dobro – to je odziv vašega telesa na tisoče pritiskovnih bodic na blazini, ki so oblikovane tako, da posnemajo učinke globoke masaže tkiv. Elementi lotosa zagotavljajo intenzivno masažo hrbta, ki sprošča mišično napetost, lajša bolečine in izboljšuje prekrvavitev.

Redna uporaba pomaga zmanjšati vnetja, sprošča endorfine in zagotavlja trajno olajšanje, hkrati pa povečuje energijo in spodbuja globoko sprostitev.

Tukaj je 5 razlogov, zakaj uporabljati Pranamat: 1. Razbremenitev hrbta: po dolgem dnevu za pisalno mizo se zmanjša napetost v spodnjem delu hrbta. 2. Sprostitev glavobola in vratu: uležite se na podlogo in si olajšajte glavobol in napetost v vratu. 3. Boljši spanec: pomirjujoča masaža pred spanjem vam lahko pomaga hitreje zaspati. 4. Zmanjšanje stresa: sproščanje endorfinov pomaga v boju proti stresu po napornem dnevu. 5. Koristi za kožo: redna uporaba izboljša tonus kože in zmanjša pojav celulita.

Kako izbrati najboljšo akupresurno podlogo

Izbira masažne podloge je dolgoročna naložba v vaše dobro počutje. Podlogo Pranamat so ocenjevali na podlagi naslednjih dejavnikov in v vseh kategorijah je prejela odlično oceno 10:

· Kakovost: Brez strupenih materialov, lepila ali poceni plastike. Podloga Pranamat je izdelana iz kokosovih vlaken, ajdovih luščin, stoodstotnega lanu, bombaža in plastike HIPS.

· Varnostni certifikati: Edina podloga s certifikatom Oeko-Tex, ki zagotavlja, da ne vsebuje škodljivih snovi – vsaka nit in zadrga imata ta varnostni znak.

· Proizvodnja: Pranamat je izdelan v EU in izpolnjuje stroge evropske standarde kakovosti. Gre za družinsko podjetje iz Rige v Latviji, ki vsakogar vabi, da obišče tovarno in si ogleda, kako nastaja edinstven izdelek.

· Garancija: Vključuje 30-dnevno poskusno obdobje in petletno garancijo. Kupec je zaščiten.

· Mnenja uporabnikov: Preberite ocene slovenskih uporabnikov ali ocene z vsega sveta.

· Priporočila strokovnjakov: Podpirajo jo fizioterapevti in strokovnjaki s področja wellnessa.

· Cena glede na kakovost: Pranamat je v primerjavi z navadnimi masažami pametna in dolgoročna naložba v vaše zdravje.

Popolno darilo za vaš hrbet