Maš to! Sedaj tudi s podkastom Zadihaj!

Maš to! je kompetentni sogovornik mladih odraslih pri njihovem soočanju z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi in duševnimi stiskami. Po letu in pol delovanja ter nenehnega razvijanja je projekt Maš to! danes še bolj dostopen, in sicer s podkastom Zadihaj.

Podkasti v Sloveniji doživljajo pravi razcvet. Ta zvočna oblika prenašanja sporočil, misli in idej postaja med ljudmi vse bolj priljubljena, zato ne čudi, da se v podkastih govori skoraj o vsem, vključujoč družbeno zelo pomembne teme, med katere sodi tudi duševno zdravje. Slovenskim podkastom se je zato s to relevantno temo pridružil nov podkast Zadihaj. Za njim stoji ekipa ustvarjalcev projekta Maš to!, ki ga sestavljajo tudi strokovnjaki s področja duševnega zdravja, spodbuja pa ga Zavarovalnica Sava.

»Podkast Zadihaj ustvarjamo z namenom večje odprtosti in lažje dostopnosti naši ciljni skupini – mlajšim odraslim, ki se srečujejo s pomembnimi eksistencialnimi vprašanji, življenjskimi prelomnicami in duševnimi stiskami,« pravijo ustvarjalci in dodajajo, da lahko »s takšnim formatom v pogovoru z ljudmi z močnimi osebnimi izkušnjami ali s strokovnjaki s področja duševnega zdravja na bolj intimen in oseben način raziskujemo pomembne teme in zarežemo globje v probleme, o katerih ljudje le s težavo govorijo na glas.«

Ugotovili so, da je tak način podajanja vsebine še boljši, saj ljudje v podkastih vse pogosteje iščejo življenjski navdih, rešitve za svoje težave, stiske in zavetnika, ko je težko. In prav s to mislijo je na zvočne valove priletel tudi podkast Zadihaj ustvarjalcev projekta Maš to!

Foto: Shutterstock

Ne gre le za še en podkast o duševnem zdravju

V poplavi podkastov o duševnem zdravju je nujno, da poiščemo in prepoznamo tiste s kakovostno vsebino. Na stol voditeljice podkasta Zadihaj je zato sedla Katja Grušovnik, specializantka psihoterapije, ki ima osebne in strokovne izkušnje v pogovorih o življenjskih izzivih ter iz tega izhajajočih duševnih stiskah. V podkastu Zadihaj z različnimi gosti na sočuten, preprost in razumljiv način govori o duševnem zdravju ter načinih za spopadanje z življenjskimi izzivi mlajših odraslih.

Pomembno je, da o duševnih stiskah govorimo na glas, a še pomembneje je, da znamo ljudje sami prepoznati prve znake stiske in imeti pogum poiskati strokovno pomoč. Katja in njeni gostje v podkastu Zadihaj zato ne podajajo nasvetov, temveč z radovednostjo in spoštovanjem raziskujejo teme, gradijo razumevanje in odkrivajo izzive, povezane z duševnim zdravjem.

Kako se spopasti s popraznično potrtostjo in zimsko otožnostjo? Prvi gost podkasta Zadihaj je David Zupančič, zdravnik infektolog, pisatelj in avtor priljubljenega podkasta Umetnost lenarjenja. David je neizčrpen vir znanja, modrosti in predvsem zdravega razmišljanja. S Katjo sta govorila o popraznični potrtosti, zimski otožnosti oziroma tako imenovanem winter bluesu, osamljenosti, meditaciji, pomenu čuječnosti in še marsičem. Foto: Ana Kovač V prihodnjih epizodah se bodo na pogovoru ustavili številni strokovnjaki, ki delajo na področju duševnega zdravja, in drugi navdihujoči ljudje, ki imajo izkušnjo soočanja z duševnimi stiskami.

Podkast Zadihaj je v zvočni obliki že na voljo na pretočnih platformah Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, v video obliki pa si ga lahko ogledate na portalu YouTube.