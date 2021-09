Magnetna ali sonična zobna ščetka – katero izbrati?

Najnovejša zobna ščetka Oral-B iO™ z magnetno tehnologijo pušča druge ščetke daleč za seboj in z učinkovitim, a hkrati nežnim čiščenjem spreminja obstoječe standarde ustne higiene. Kaj je magnetna tehnologija iO™, kakšne so razlike med magnetno in sonično zobno ščetko in katero izbrati?

Magnetna ali sonična tehnologija?

Najprej je treba omeniti, da so tako magnetne kot sonične zobne ščetke električne zobne ščetke. Kljub temu pa se način njihovega delovanja bistveno razlikuje. Sonična tehnologija je bila preizkušena že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, prve sonične zobne ščetke pa so na police prišle v devetdesetih letih. Ta vrsta zobne ščetke oddaja visokofrekvenčne zvočne valove v področju med 260 Hz ali več in se giblje na en določen način: naprej in nazaj v vodoravni ravnini do določene mere.

Foto: Oral B

Magnetna tehnologija predstavlja nedavni preboj v ustni higieni. Najprej jo je Oral-B uporabil pri svoji zobni ščetki Oral-B iO, katere učinkovitost je bila hitro potrjena s kliničnimi preskušanji, ki so dokazala, da zobna ščetka Oral-B iO odstrani kar do 48 odstotkov več zobnih oblog vzdolž dlesni kot sonična zobna ščetka Sonicare DiamondClean. Ta spektakularni rezultat je omogočila inovativna magnetna tehnologija. Kako deluje? Energija iz linearnega magnetnega pogona se prenaša neposredno na konice ščetin, kar ustvarja mikrovibracije, ki v kombinaciji z oscilacijsko-rotacijskim gibanjem glave ščetke zagotavljajo temeljito in nežno čiščenje.

Sonična zobna ščetka:

• gibanje naprej in nazaj,

• zvočni valovi v področju 260 Hz ali več.



Magnetna zobna ščetka Oral-B iO:

• oscilacijsko-rotacijsko gibanje,

• nežne mikrovibracije ščetin.

Oblika glave

Običajno imajo sonične zobne ščetke glavo podolgovate in pravokotne oblike, tako kot tradicionalne ročne zobne ščetke. Nasprotno pa je magnetna zobna ščetka iO opremljena s preizkušeno in prepoznavno okroglo glavo Oral-B, tako da se do popolnosti prilega obliki vsakega zoba.

Foto: Oral B

Nova magnetna zobna ščetka Oral-B je tudi odlična izbira za ljudi z občutljivimi dlesnimi ali tiste, ki se spopadajo s krvavitvami dlesni, saj je za več kot 60 odstotkov učinkovitejša pri zmanjševanju težav z dlesnimi kot zobna ščetka Sonicare DiamondClean.

Sonična zobna ščetka:

• podolgovata glava: kot pri ročni zobni ščetki.



Magnetna zobna ščetka Oral-B iO:

• okrogla glava: se v celoti prilega obliki vsakega zoba,

• večja gostota ščetin in zviti šopi vlaken za učinkovitejše čiščenje.

Kako ščetkati z magnetno zobno ščetko?

Foto: Oral B Odgovor se morda zdi očiten: preprosto postavite zobno ščetko ob površino zob in dlesni. Vendar ta način ščetkanja pri uporabi sonične zobne ščetke ni primeren. Zobozdravniki priporočajo čiščenje zob s ščetkanjem od dlesni proti vrhu zoba. To mehansko gibanje roke je ključno za odstranjevanje zobnih oblog. Ko uporabljate sonično zobno ščetko, bodite še posebej pozorni na zadnjo stran zob, to je površina zob pri jeziku. Dostop do tega področja je lahko nekoliko otežen zaradi podolgovate glave ščetke, zato je še toliko pomembnejše, da zobno ščetko postavite v pravilen položaj, s čimer boste te površine temeljito očistili.

Z magnetno zobno ščetko je čiščenje zob veliko preprostejše. Vse, kar morate storiti, je, da glavo zobne ščetke iO položite na zobe in jo premikate po območjih, ki jih želite očistiti: mikrovibracije zobne obloge nežno razbijejo, oscilacijsko in rotacijsko gibanje pa jih odstrani. Zaradi mikrovibracij se bo zobna ščetka gladko premikala po površini vaših zob in bo vse delo opravila namesto vas. Vse to zahvaljujoč revolucionarni magnetni tehnologiji, ki z mikrovibracijami in gibanjem glave ščetke poskrbi za temeljitejše čiščenje dlesni, zob in težko dostopnih območij med njimi.

Največjo učinkovitost ščetkanja omogoča napredna tehnologija, ki uporabnikom pomaga očistiti zobe. Eden ključnih vidikov ščetkanja je uporaba primernega pritiska. Zobna ščetka Oral-B iO je opremljena z resnično revolucionarno rešitvijo – pametnim senzorjem za nadzor pritiskanja, ki vas obvesti, če ščetkate prenežno ali pregrobo. To vam omogoča, da si zobe umivate z optimalnim pritiskom in največjo učinkovitostjo, kar zagotavlja nežno in učinkovito čiščenje. Interaktivni zaslon na ročaju prikazuje čas čiščenja, način čiščenja in raven napolnjenosti baterije ter vas obvesti, kdaj je čas za zamenjavo glave ščetke. Zobno ščetko lahko povežete tudi z aplikacijo, ki v realnem času spremlja vaš napredek pri ščetkanju, zato ste lahko prepričani, da nobeno območje ne bo ostalo neočiščeno in da vaše ščetkanje ne bo pregrobo, aplikacija pa vam bo s poročilom predstavila uspešnost vašega ščetkanja.

Foto: Oral B

Sonična zobna ščetka:

• za boljše učinke čiščenja ščetkajte od dlesni proti zobu.



Magnetna zobna ščetka Oral-B iO:

• "ščetkanje opravi namesto vas": magnetna tehnologija zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja,

• do 7 načinov čiščenja,

• pametni senzor za nadzor pritiskanja spremlja in omogoča takojšnje povratne informacije o vašem pritisku med ščetkanjem,

• aplikacija Oral-B za spremljanje kakovosti čiščenja v realnem času v kar 16 območjih ustne votline (na voljo v seriji iO 9).

Dodatki

Pri izbiri zobne ščetke velja biti pozoren ne le na tehnologijo, temveč tudi na obliko, dodatke, sistem polnjenja in etui. Vrsta razpoložljive dodatne opreme je odvisna od vrste zobne ščetke. Oral-B iO ima magnetni polnilnik, ki se popolnoma napolni že v treh urah in zdrži do 14 dni. Oral-B iO 9 ima tudi polnilni etui, ki ga lahko vzamete s seboj na potovanje.