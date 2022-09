Liposukcijska dieta – inovativna metoda hujšanja s hitrimi rezultati

Oglasno sporočilo

Liposukcijska dieta je nova in prehransko popolna metoda hujšanja, ki deluje na principu prisile telesa, da se hrani z lastnimi maščobnimi zalogami s pomočjo presnovne pretvorbe maščobe v energijo. Klinično so potrjeni rezultati izgube 7 – 10 % telesne mase v samo dveh tednih ali več kot 9 % maščobnih rezerv.

Spremenite svoje telo v stroj za izgorevanje maščob

"V zadnjih desetletjih se prehranjujemo popolnoma napačno. Izogibamo se živalskim maščobam, ki so zdrave in nujne, čezmerno pa uživamo sladkorje in industrijske izdelke, ki redijo in za nas niso zdravi. Maščobe so zdrave, zato telo shranjuje maščobe kot rezervni vir energije," trdi nutricionist Giovanni K. Mandra, ki je zasnoval metodo hujšanja, ki telo spremeni v "stroj za izgorevanje maščob".

"Povečanje telesne teže je posledica neravnovesja v hormonski regulaciji maščobnega tkiva in presnovi maščob. Vse te prazne kalorije, stres in hiter način življenja pripeljejo do tega, da telo ne more vzdrževati presnovnega ravnovesja in začne kopičiti maščobe," pojasnjuje nutricionist in dodaja, da je dobra novica, da ta proces deluje tudi v obratni smeri.

Liposukcijska dieta je namenjena vzpostavljanju hormonskega ravnovesja v telesu s stimulacijo tistih hormonov, ki sodelujejo pri energijski pretvorbi maščobe v energijo. Poenostavljeno, cilj je ustvariti pogoje, da se telo hrani z lastnimi maščobnimi zalogami.

Klinična raziskava in odlični rezultati

Ta ideja je preprosto smiselna, saj je pridobivanje teže posledica prekomernega kopičenja rezerv za pozneje. Namen liposukcijske diete je sprožiti tisto, kar bi se moralo zgoditi pozneje – tj. aktivirati presnovo maščob in porabo maščobnih rezerv kot glavnega vira energije.

Da bi se to zgodilo, obstaja 14-dnevni protokol, ki zadovoljuje le minimalne energijske in prehranske potrebe telesa, kar je dovolj, da telo poseže po maščobnih zalogah. Telo s stradanjem ni več v ravnovesju in se znajde v energijski in presnovni krizi, na katero se odzove z upočasnitvijo metabolizma in varčevanjem z energijo, kar povzroči oslabelost, padec sladkorja, izčrpanost in utrujenost.

S protokolom uravnotežene liposukcijske diete telo ne doživi presnovne krize, temveč le energijsko krizo, zato se v takšni situaciji odzove tako, da aktivira porabo razpoložljivih maščobnih zalog.

Željko Samardžić

"Prve klinične raziskave so dale odlične rezultate, pacienti so v povprečju izgubili 7–10 % začetne telesne mase," pojasnjuje avtor diete, ki je osebno pomagal izgubiti odvečno težo številnim znanim ljudem, med drugim Kolindi Grabar Kitarović, Nedi Ukraden, Željku Samardžiću, Halidu Bešliću, pa tudi nekaterim hollywoodskim zvezdam.

Kolinda Grabar Kitarović

Center za pomoč uporabnikom pa se nahaja v Ljubljani.

