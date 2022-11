Koža in lasje – simbol zdravja in lepote tudi v menopavzi

Soočanje s spremembami, ki jih prinaša menopavza, ni lahko. Gre namreč za mnogo več kot občasne vročinske valove in nočna potenja. Upadanje hormona estrogena povzroča več kot 40 simptomov, med katerimi mnogi vplivajo na kožo, lase in nohte. Prav koža kot največji organ pa igra pomembno vlogo pri ohranjanju našega zdravja, zato je vitalnega pomena, da jo ohranjamo v dobri formi. Preverili smo, katere težave s kožo, lasmi in nohti so v času menopavze najpogostejše in kako se z njimi spopasti.

Menopavza je čas, ko znaki staranja na telesu postanejo vse opaznejši. Ženske se morajo v tem obdobju posvetiti sebi in tako je prav. Sijoča koža ter zdravi lasje in nohti so pomembni za dobro počutje v lastnem telesu, hkrati pa so tudi odraz zdravja našega telesa. So pomemben medij, ki nam sporoča, kaj se dogaja z našim telesom, zato moramo spremembam na koži, laseh in nohtih prisluhniti in se nanje odzvati.

Če velja prisluhniti reku, da smo, kar jemo, potem je prvi korak primerna prehrana, ki je še toliko pomembnejša v času menopavze, ko telo potrebuje posebno pozornost.

Za kožo, nohte in lase je priporočljiva tako imenovana mediteranska dieta, ki vsebuje veliko zelenjave, sadja, zdravih maščob, kot so avokado, olivno olje, oreščki, pusto meso in ribe.

Vitamin D se najbolje absorbira, če ga zaužijemo skupaj z mastno hrano. Veliko ga vsebujejo mlečni izdelki, a je priporočljiv dodatni vnos.

Vitamin B-12 najdemo v različnih živilih, vključno z zdravimi žiti. Njegova absorpcija se z leti slabša, zato ga je priporočljivo jemati v obliki dodatka.

Železo najdemo v rdečem mesu in zeleni zelenjavi.

Vse pogosteje se omenja tudi cink. Ta ima pozitivne učinke tako na kožo kot tudi na rast las. Najdemo ga v mesu in na primer bučnih semenih, telo pa ga izgublja ob potenju

Pri lomljivih nohtih lahko pomaga dodatek biotina.

Lasje in koža potrebujejo beljakovine. Idealen odmerek je 60–80 gramov na dan.

Prepogosto zanemarjen pa je učinek hidracije. Namesto po kavi raje posezite po vodi. Pitje velikih količin vode veča tudi raven energije.

Naraven pristop za lepšo kožo, lase in nohte Klinično dokazana naravna pomoč za lajšanje simptomov menopavze BeeHarmony vsebuje standardizirano kombinacijo matičnega mlečka in žafrana ter koktajl vitaminov (K2 + D3 + E + B6), ki jih žensko telo v zrelih letih najbolj potrebuje. Matični mleček je ena največjih dragocenosti v naravi in edina hrana čebelje matice, najplodnejšega bitja na svetu. Izleže lahko več kot dva tisoč jajčec na dan, v življenju pa kar milijon. Ključna sestavina matičnega mlečka je nenasičena maščobna kislina 10-HDA (10-hidroksi decenojska kislina). Matični mleček lahko aktivira gene za razvoj matice. Čeprav je čebelja matica genetsko povsem enaka drugim čebelam v panju, je zaradi matičnega mlečka dvakrat večja od drugih čebel, najdlje živeča (preživi lahko kar 15 rodov čebel) in je poleg trotov edina plodna čebela v panju. Žafran se že stoletja uporablja za lajšanje stresa in čustvene napetosti, zdaj pa njegovo učinkovitost potrjujejo tudi klinične študije. Ekstrakt žafrana je pridobljen po patentiranem postopku, ki ohranja naravno sestavo žafrana, vsebnost najpomembnejših učinkovin pa je standardizirana. Žafran prispeva k čustvenemu ravnovesju, sprostitvi in dobremu spancu ter pomaga ohranjati pozitivno razpoloženje pred in med menstrualnim ciklom.

Ko koža izgubi elastičnost in postane suha

Foto: Thinkstock

Najočitnejše spremembe v menopavzi so na koži. Ta ni več tako elastična, sijoča in prožna. Kazati se začnejo prve gubice, ki, če jim ne posvečamo dovolj nege, postajajo vedno bolj globoke in izrazite.

Zelo pogost je tudi pojav suhe kože. Zmanjšanje izločanja kolagena in elastina povzroča povešanje kože, hkrati pa vpliva tudi na upočasnjeno delovanje lojnic, ki izločajo manj maščob. Prepustnost kože se poveča, koža pa postane bolj hrapava in suha. Ženske pogosto potožijo tudi nad bolj občutljivo kožo.

Kako si pomagati? Pri skrbi za kožo je najpomembnejše preventivno delovanje. Z nego tako začnite čim prej, ne čakajte na izrazite znake staranja, saj bodo tako rezultati učinkovitejši. Izbirajte hrano z antioksidanti, kot so sadje, olivno olje in zelenjava.

Uporabljajte sončna očala. Njihov učinek se namreč ne nanaša zgolj na oči, pač pa tudi na kožo. Brez sončnih očal v soncu kožo na obrazu veliko bolj gubamo, s čimer le še dodatno krepimo gube okoli oči.

Ne glede na vreme vedno uporabljajte sončno kremo, četudi zunaj dežuje. Izpostavljenost soncu namreč poškoduje elastin. Pred nakupom sončne kreme vedno preverite, da ima tako UVA- kot tudi UVB-zaščito.

Tudi izguba mišic povzroča povešanje kože, zato poskrbite za redno aktivnost. Za bolj napeto kožo na obrazu lahko pomagajo tudi razgibalne vaje za obraz.

Pijte dovolj tekočine, saj koža v menopavzi še dodatno izgublja vlago.

Za nego kože uporabljajte kozmetične pripravke, ki kožo navlažijo in poskrbijo, da se vlaga čim bolj zadrži v celicah. Za čiščenje kože uporabljajte tonik ali miceralno vodo, vsekakor se izogibajte izdelkom z alkoholom, ki kože še dodatno izsušuje.

Enako skrbno se posvetite tudi koži na telesu. Posebno pozornost namenite posebej izpostavljenim delom, kot so komolci, kolena in pete.

Izberite kakovosten kolagenski dodatek, ki bo vseboval vse, kar potrebujete za ustrezno nego kože, las in nohtov v času menopavze in tudi po njej.

Foto: Getty Images

Pravočasno preprečite izgubo las

Prvi sivi lasje se lahko pojavijo že zgodaj. A v menopavzi zaradi upada estrogena, ki vpliva na nastajanje novih lasnih celic, postanejo sivi lasje stalnica. Mnoge ženske se spopadajo s še bolj neprijetno težavo, in sicer izgubo las. Če je to nekaj pričakovanega pri moških, pa je za ženske to resnično težka in boleča sprememba, ki se najpogosteje pojavi prav v času menopavze. Čeprav je ženska plešavost redka, pa kar dve tretjini žensk srednjih let poročata o tanjšanju in redčenju las.

Lasje dnevno izpadajo, v povprečju jih vsak dan izpade med 100 in 200, zato je pri preprečevanju plešavosti pomembno, da je doba rasti las čim daljša. K temu ponavadi prispeva estrogen, ki pa ga je z menopavzo vse manj. Predominanten postane testosteron. Nekatere ženske zato doleti celo rast dlak na obrazu (na bradi in nad zgornjo ustnico).

Kako lahko storite? Dobra novica je, da se začnejo lasje, ko se hormonska slika ustali, ponovno gostiti. Kaj torej lahko storite v času pred in med menopavzo, da pomagate ohraniti lase sijoče in zmanjšate njihovo pretirano izpadanje? Preverite stranske učinke zdravil, ki jih redno jemljete.

Držite se zdrave diete.

Zagotovite si dovolj spanca in poskusite čim bolj zmanjšati stres. Uporabljajte tehnike za sproščanje.

Negujte lase nežno. Umivajte jih manj pogosto, vsekakor ne pogosteje kot vsak tretji dan.

Lase čim manj češite, pogosteje pa jih vlažite.

Masaža lasišča pozitivno vpliva na prekrvavljenost lasišča, zaradi česar hranila lažje dosežejo lase.

Ko se pojavi siv las, ga nikar ne izpulite. Na istem mestu bo zrasel las, ki bo ponovno siv. S puljenjem boste le povečali možnost poškodovanja folikla, brez katerega pa novega lasu na istem mestu ne bo več.

Pri puhastih laseh uporabite šampon za zrele lase s polimeri.

Pri trdih laseh posezite po balzamu in hranilni maski.

Pri sušenju las naj zrak ne bo prevroč, saj vročina lasem škoduje.

Podobno velja tudi za sončno svetlobo, zato na soncu uporabljajte pokrivalo.

Če si barvate lase, uporabite barvo za sive lase. Ta že vsebuje negovalne učinkovine, s katerimi lahko preprečite nadaljnje poškodbe las.

Foto: Shutterstock

Se nohti na rokah lomijo, na nogah pa so postali predebeli?

Vzrokov za krhke nohte je lahko kar nekaj, a kadar je govora o menopavzi, je povzročitelj najpogosteje upad hormona estrogena, zaradi česar nohti postanejo tanjši in bolj lomljivi. Zaradi slabše cirkulacije lahko tudi debelijo, še posebej na nogah.

Podobno kot pri laseh in koži tudi nohti potrebujejo primerno nego, ki jo je priporočljivo začeti še pred prihodom menopavze.

Ne pozabite na obnohtno kožico Tako kot za celostno dobro počutje je tudi za nohte koristna uravnotežena hrana z zadostno količino sadja ter omega 3 in 6.

Nohte si dnevno negujte s kremo, ki jo vtrite tudi v obnohtno kožico. Tedensko si jih pristrizite.

Pred zunanjimi vplivi zaščitite tudi nohte. Ko delate s snovmi, ki bi jim lahko škodovale, na primer perete posodo, delate na vrtu ali uporabljate čistila, uporabite rokavice.

Foto: Shutterstock

Ne pustite menopavzi, da načne vašo samozavest

Upad estrogena lahko načne tudi vašo samopodobo. V kombinaciji z vsemi drugimi nezaželenimi spremembami, ki jih prinese menopavza, pa lahko pozitivna samopodoba postane le še bled spomin na druge čase.

Pozitiven pristop in pravočasno ukrepanje lahko pomembno vplivata na vašo samopodobo v času menopavze. Prisluhnite svojemu telesu in se odzovite na njegove prošnje za pomoč. Če mu ne boste prisluhnili vi, le kdo mu bo? Tudi v menopavzi ni prepozno, da bi okrepili svojo samopodobo.

Spregovorite o simptomih in posledicah, ki jih prinaša menopavza. Tako boste hitro našli rešitve za težave in prej odkrili radosti, ki jih prinaša to lepo obdobje.

Nobena ženska ne ubeži menopavzi. Lahko pa na naraven način omilite njene nadležne simptome in zaživite sproščeno, polno, zdravo in radostno.

Če so menopavzalne težave neprijetne in vplivajo na zmanjšano kakovost življenja, se poleg spremembe življenjskega sloga za začetek priporoča naravne preparate za lajšanje menopavzalnih težav.

BeeHarmony je prvi naravni izdelek za lajšanje simptomov menopavze pri nas z lastno klinično študijo. V izdelku BeeHarmony je standardizirana vsebnost ključnih učinkovin: 10-HDA iz matičnega mlečka ter safranala in krocinov iz žafrana.