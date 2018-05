Katarina Benček: Hotela sem na glas povedati, da s temi komentarji ne koristijo nikomur

Najprej bi se zahvalila čisto vsem - ko sem se kdaj zredila - ko ste me videli, pa mi še živjo niste rekli, in ste mi že rekli:

o f**, kaj si pa ti naredila?

Katarina Benček je takšnih opazk deležna že vse od pubertete, ko je dobila prve ženske obline, pravi. "Vsaka oseba, ki me je videla, je komentirala, češ, kaj si pa ti naredila. Ker sem bila prej 'znana' po tem, da sem zelo postavna. To je bil zame šok."

Dodaja, da je ob prvih takšnih komentarjih dobila občutek, da je pomembno samo njeno telo in nič drugega. Čeprav bi morda koga to spodbudilo k hujšanju, nje ni. "Še danes imam težave z nihanjem kilogramov in vsakič naletim na iste komentarje. S to razliko, da se me zdaj manj dotakne. S tem videom sem hotela na glas povedati, da s temi komentarji ne koristijo nikomur."

Tako je nastal video z naslovom "ZREDILA sm se, kaj pa zdej?":

