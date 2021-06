Kakšna je prava temperatura za hlajenje poškodb?

Oglasno sporočilo

V tem poletnem času so razne športne aktivnosti še posebej atraktivne. Nudijo nam stik z naravo, obenem pa nam omogočijo, da predihamo duha, izločimo toksine in negativno energijo ter probleme, ki so nas tako predolgo pestili v času epidemije. Ob tem vedno pozabimo na osnovno zahtevo, ki nam jo športni delavci tako goreče polagajo na srce, da telo pred vadbo primerno ogrejemo oziroma pripravimo za napor. Tu pa se skriva prava past!!

Sledijo lahko razne poškodbe, od zvinov gležnjev do poškodb pri padcih, nategov mišic in podobno.

Prva pomoč je seveda znana! Takoj nasujemo na poškodovano mesto goro ledu oziroma razne hladilne obloge, da zmanjšamo bolečine in odpravimo otekline ali hematome – podkožno kopičenje krvi izven ožilja kot posledica poškodbe.

A tu smo tako željenemu kratkotrajnemu zdravljenju že naložili veliko breme!

Agresivno kratkotrajno hlajenje s kockami ledu, blazinami, napolnjenimi s hladilnim gelom, lahko resno poškodujejo kožo in tkivo (ozebline, lokalna paraliza). Takšen pristop ima za posledico zmanjšanje občutka bolečine, žal pa je to edini pozitivni učinek.

Lokalne temperature na mestu poškodbe s kratkotrajnim nanosom ledu ne moremo kontrolirati. To pa je ključna ovira za učinkovito zdravljenje. Če je temperatura na mestu poškodbe pod 15 °C, se zmanjša limfna drenaža, pod 10 °C je moteno delovanje proprioreceptorjev, moten je nastanek celic veziva in otežena mikrocirkulacija krvi. Pri temperaturi pod 5 °C pa živci več ne prenašajo impulzov.

Poškodbe in operacijski posegi povzročijo edem in krvavenje, kar vpliva na dovod kisika in hranilnih snovi do prizadetega tkiva. Pri tem otekline in krvavitve onemogočajo učinkovito obnovo in regeneracijo poškodovanega mesta. Zaradi acidoze (zakislitve krvi) odmre še več celic poškodovanega tkiva in posledično se sproščajo beljakovine, ki nase vežejo vodo. To pa pripelje do nastanka edemov oziroma kopičenja tekočine. To metabolno dogajanje spremlja razvoj vnetnih procesov, kar zvišuje lokalno temperaturo. Skratka, vrtimo se v začaranem krogu bolečin, prisiljenega dolgotrajnega mirovanja in neskončne slabe volje v slogu "kaj je bilo meni tega treba".

Eden od modernih in izjemno učinkovitih metod zdravljenja takšnih poškodb tkiva je HILOTHERAPIJA® – na temperaturi temelječa oblika zdravljenja. To je temperaturno natančno nadzorovan proces zdravljenja prizadetega mesta s pomočjo hipotermije (zmanjšanja lokalne telesne temperature) oziroma hipertermije (povečanja lokalne telesne temperature).

Temperature, ki jih nanašamo, so na stopinjo natančno nastavljene med +10 °C in +38 °C, odvisno od zdravstvenih indikacij. Uporablja se pri kirurških postopkih, poškodbah in kroničnih boleznih. Pri tem ne pospešuje le zdravljenja, temveč lajša bolečino in pri tem zmanjšuje potrebo po uporabi protibolečinskih zdravil.

HILOTHERAPIJO® izvajamo na osnovi tehnologije "zaprtega sistema", skozi katerega kroži hladilna tekočina (destilirana voda). Tekočino poganja aparatura, ki skozi anatomsko oblikovane manšete na mestu aplikacije omogoča natačno nadzorovano temperaturo tudi za daljše časovno obdobje. Manšete so na voljo v več različicah za glavo, obraz ali telo in so za enkratno uporabo oziroma namenjene enemu pacientu za čas celotne terapije.

Da bi ugodili različnim potrebam uporabnkov, sta na voljo dve osnovni verziji aparatur, ki se razlikujeta po delovanju in temperaturnem spektru. Večja HILOTHERAPIJA® Clinic je pretežno v uporabi v bolnišnicah oziroma specializiranih ustanovah za funkcionalno rehabilitacijo.

Neodvisno dosega želeno temperaturo v razponu med +10 °C do +38 °C. Ta pa je vzdrževana skozi celoten terapevtski postopek. Manjša prenosna različica HILOTHERAPIJA® HomeCare (od +12 °C do +22 °C) pa je namenjena za izvajanje terapije izven bolnišnic, kar omogoča nadaljevanje zdravljenja doma. Primerna je za sanacijo akutnih in kroničnih poškodb na različnih lokacijah, od športnih dogodkov (zvini, izpahi, nategi mišic) do zdravljenja (vnetnega revmatizma oziroma migren in s stresom povezanih glavobolov) v domovih starejših občanov.

Spekter indikacij za uporabo HILOTHERAPIJE® je izjemno širok – od mikrokirurgije do plastično-estetske kirurgije, oralno-maksilofacialne kirurgije, ortopedije in travmatologije, fizioterapije in rehabilitacijske medicine. Uporaba v Dentalni kirurgiji in področju implantacije zobnih vsadkov je močno v vzponu.

V zadnjem času je uporaba HILOTHERAPIJE® kot oblike termo-fizioterapije (v območju 10-12 °C ) izrazito v porastu na področju onkologije. Močno zmanjša ali celo odpravi tveganje za nastanek polinevropatije (sistemsko prizadeto periferno živčevje) oziroma sindroma roka-noga kot stranskega učinka kemoterapije pri onkoloških bolnikih.

Medtem ko je večina stranskih učinkov kratkotrajnih in izginejo kmalu po zaključenem zdravljenju, pa polinevropatija spremlja pacienta še mesece ali leta po končani kemoterapiji in močno vpliva na kvaliteto njegovega življenja.

