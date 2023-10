Kako zmanjšamo možnost okužbe dihal?

Oglasno sporočilo

V jesensko-zimskem času je kroženje respiratornih virusov večje. Z dobrimi higienskimi navadami lahko preprečimo prenos okužb ter tako poskrbimo za svoje zdravje in zdravje bližnjih.

Pomembno je, da zaščitimo skupine ljudi, pri katerih lahko posledice okužbe dihal potekajo težje. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj dobrih navad, ki nam lahko olajšajo sezono okužb dihal.

Redno umivanje rok s toplo vodo in milom znatno preprečuje prenos okužbe respiratornih virusov. Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran rok, prostore med prsti, palca, prostor pod nohti in zapestja.

Ob hladnejšem vremenu več časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je pomembno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka z največjim možnim pretokom zraka.

Foto: AdobeStock

Ko nas pestijo simptomi okužbe dihal ali imamo povišano telesno temperaturo, ostanemo doma in se posvetujemo s svojim izbranim osebnim zdravnikom po telefonu.

Kašljamo in kihamo le v rokav ali robček ter stran od drugih. Če kihate in smrkate ter si ob tem pokrijete usta ali nos z dlanjo, z neposrednim dotikanjem bližnjih površin (kljuk, držal) prenesete kužne izločke na površine.

Cepljenje proti bolezni covid-19, gripi in pnevmokokom je najučinkovitejši, najvarnejši in najpreprostejši način preprečevanja bolezni in njenih posledic.

Foto: NIJZ

Za dobro počutje in krepitev imunskega sistema v sezoni okužb dihal poskrbimo tudi z zdravim načinom življenja. V svoj vsakdan vključimo gibanje in uravnoteženo prehrano, ki je dovolj bogata z vitamini. Več informacij najdete na www.nijz.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo bolezni covid-19.

Naročnik oglasnega sporočila je NIJZ.