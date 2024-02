Kako ublažiti bolečino v grlu in okrepiti odpornost?

Ko nas zapraska in zapeče v grlu, si želimo čim hitrejšega olajšanja. Hkrati bi radi čim bolj okrepili odpornost, da se simptomi ne bi ponovili. Kako lahko prvo in drugo naredimo na naraven, a učinkovit način, ki ga potrjuje tudi znanost?

Prehlad oziroma viroza se najpogosteje napovesta z zamašenim nosom, smrkanjem, kihanjem in bolečino v grlu. Včasih samo praska, drugič žge, kot da smo požrli ogenj. Vnetemu grlu in žrelu se lahko pridružijo še hripavost ali izguba glasu, povišana telesna temperatura in vsesplošno slabo počutje.

To se seveda najpogosteje zgodi, ko si najmanj želimo. "Zdaj pa res ne morem na bolniško ..." "Pa ravno pred dopustom …" "Pa ne zdaj, ko je treba to in ono ..." Virusi se pač ne menijo za naše načrte. Prav velikokrat se zgodi, da viroze v posteljo položijo vse v družini. In nemalokrat se ravno takrat, ko ozdravi še zadnji, krog ponovi. Zato je najprej treba odpraviti simptome, potem pa dolgoročno poskrbeti za boljšo odpornost, da se nadležno ponavljanje viroz in prehladov ne vleče predolgo.

Kako si na naraven način pomagati pri bolečem grlu in žrelu?

Včasih so rekli, da prehladi oziroma viroze trajajo sedem dni, če jih zdravimo, in teden, če ne naredimo ničesar. To v resnici ne drži, kajti načinov, kako si lahko na naraven način pomagamo, da si čim prej opomoremo, je več. Pri nekaterih učinkovitost dokazujejo tudi klinične študije.

Kaj torej narediti, ko žge v grlu? Na prvem mestu sta gotovo počitek in povečan vnos tekočine, najbolje mlačnega čaja. S tekočino vlažimo sluznico, poleg tega se ob primernem vnosu tekočine telo lažje bori proti virusom. Tudi topla juha blagodejno navlaži grlo. Marsikdo se odloči za grgranje žajbljevega poparka (pol čajne žlice na skodelico). Že grški zdravnik Hipokrat je za zdravljenje vnetega grla priporočal jabolčni kis (žlica jabolčnega kisa in žlica medu v dva decilitra mlačne vode). Veliko ljudi prisega na grgranje slane raztopine (polovica čajne žličke v dva decilitra vode). Del žlahtne slovenske tradicije pa je, da pri bolečinah v grlu posežemo po čebelji obrambi, propolisu.

Propolis skrajša trajanje simptomov za 40 odstotkov

Da propolis pred boleznimi ne varuje le čebel in njihovega panja, temveč je blagodejen tudi za zdravje ljudi, so vedele že naše prababice. Danes razumemo, da so za to »krivi« flavonoidi v propolisu, naravna barvila, ki ščitijo rastline pred mikroorganizmi. Čebele na popkih dreves nabirajo smolo s flavonoidi ter jo s svojimi izločki in voskom predelajo v propolis.

Blagodejni učinek propolisa pri okužbah zgornjih dihal dokazujejo tudi klinične študije. Vnos 12–24 miligramov flavonoidov iz propolisa v ustno votlino s pomočjo pršila skrajša trajanje simptomov okužbe zgornjih dihal (vneto grlo, hripavost, oteklina in pordelost) za 40 odstotkov. Nekateri simptomi so pri testirancih izginili že po treh dneh, vsi pa najpozneje v petih. Propolis je odličen tudi za razkuževanje ustne votline, ki je pomembna vstopna točka za respiratorne viruse. Po izsledkih študije naj bi propolis s koncentracijo 15 miligramov na mililiter po petih minutah stika uničil več kot 90 odstotkov virusov.

Ni vseeno, kateri propolis izberete

Ali veste, kakšno koncentracijo flavonoidov vsebuje propolis, ki ga uporabljate? Ali jih vsebuje dovolj, da lahko računate na učinke, ki so jih dokazale klinične raziskave? Nikakor ne boste zgrešili, če izberete najmočnejše ustno pršilo s propolisom na trgu Propolis defense na alkoholni osnovi APF 30 s standardizirano vsebnostjo 30 miligramov flavonoidov na mililiter (APF®30). Pršilo je na alkoholni osnovi, za hiter in dober učinek pa zadostujeta že dva nanosa štirikrat dnevno.

Če vas alkohol v pršilu neprijetno peče, če se izogibate alkoholu, ste noseči ali dojite, izberite najmočnejše pršilo s standardiziranim propolisom na vodni osnovi BIO Propolis defense APF®10. Ne draži sluznice in ne obarva zobne sklenine. Ker vsebuje tudi med in eterično olje poprove mete, je odličnega okusa. Brez zadržkov ga lahko ponudite tudi otrokom od tretjega leta dalje.

Propolis v pršilu je najbrž najpriročnejša izbira, ko vas žge v grlu, saj ga imate lahko ves čas pri sebi in po potrebi zgolj napršite. Lahko pa seveda izberete tudi raztopino oziroma tinkturo v steklenički s kapalko in si propolis vmešate v napitek ali neposredno v usta, ga grgrate, vmešanega v tekočino, zaužijete na medu, sladkorju …

Najmočnejša tinktura s propolisom na trgu na alkoholni osnovi Propolis defense APF 50 se lahko pohvali s kar 50 miligrami flavonoidov na mililiter (APF®50), najmočnejša raztopina s propolisom na vodni osnovi Propolis defense raztopina APF30 pa vsebuje 30 miligramov flavonoidov na mililiter (APF®30).

Propolis pa ne skrajša le trajanja simptomov okužbe zgornjih dihal, ampak krepi tudi imunski sistem, saj povečuje protivnetni celični odziv in stimulira imunske celice, ki odstranjujejo viruse in okužene celice. Zato vsakodnevna raba propolisa v raztopini pripomore k zaščiti pred prihodnjimi okužbami.

Kako še lahko poskrbite za močno odpornost?

Če želite dobro imunsko obrambo, ki se hitro in učinkovito odzove na napadalce, morate najprej poskrbeti za osnove:

zdrava, raznolika in uravnotežena prehrana z dovolj hranili,

zadostna hidracija,

dovolj spanja (7–8 ur na noč),

redna telesna aktivnost,

dobro obvladovanje stresa in sprostitev,

izogibanje alkoholu in kajenju ter

dovolj družabnih stikov in dejavnosti, ki so nam v veselje.

Kraljevska odpornost s hrano čebelje matice

Ko razmišljate o dolgoročni krepitvi imunskega sistema in preventivni pripravi na obdobje virusov, lahko poleg propolisa izberete še eno izjemno dragocenost iz čebeljega panja. Hrana čebelje matice, matični mleček, kombinacija bioaktivnih učinkovin, ki ji v naravi ni para, velja za prvovrstno izbiro pri oslabljenem imunskem sistemu ali kronični utrujenosti. Matični mleček namreč blagodejno vpliva na toliko telesnih sistemov, da upravičeno velja za čudež narave.

Krepi imunski sistem in varuje pred sezonskimi boleznimi – za krepitev imunskega sistema se priporoča neprekinjeno jemanje vso sezono.

Krepi odpornost telesa na psihični in fizični stres.

Deluje protivnetno.

Uravnava presnovo in ugodno vpliva na vrednost holesterola, krvno sliko, srčno-žilni in živčni sistem, hormonsko ravnovesje.

Spodbuja mehanizme, ki preprečujejo staranje celic.

Matični mleček za vso družino

Matični mleček torej celostno poskrbi za optimalno delovanje telesa, tudi imunske obrambe, zato je res učinkovita preventiva pred sezonskimi virusi. Varen je za dolgotrajno uporabo pri vseh starostnih skupinah, skupaj s podpornimi sestavinami pa zagotavlja izjemen pospešek imunskemu sistemu in vrhunsko odpornost. Matični mleček Gelée royale super z vitaminom D lahko uživajo že najstniki ter seveda tudi odrasli.

Posebno močan matični mleček BIO fiole GR forte z vitaminom C za dodatno moč in s sestavinami iz ekološke pridelave je prava izbira za odrasle z zelo obremenjujočim življenjskim slogom in tiste, ki okrevajo po resnejši bolezni. Svojega privlačno oranžnega in okusnega dnevnega odmerka matičnega mlečka z naravnimi vitamini A, C in E Gelée royale junior pa se bodo razveselili tudi otroci. Obožujejo ga celo najbolj neješči in izbirčni otroci.

Čebele nam lahko torej s svojimi pridelki pomagajo skrajšati simptome prehladnih obolenj in okrepiti odpornost. Z izdelki, ki so stoodstotno naravni, brez konzervansov in kakršnihkoli umetnih dodatkov. Z izdelki, katerih učinkovitost potrjujejo zadovoljni uporabniki in znanost.

