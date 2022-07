Kako ublažiti bolečino po športnih aktivnostih?

Športniki vedo, da so tako bolečine kot poškodbe del športa. Prav tako so te znane tudi aktivnim gornikom, ki jih v Sloveniji, glede na priljubljenost planinarjenja, ni malo. Ne glede na to, ali govorimo zgolj o bolečinah v mišicah ali športnih poškodbah, si vsakdo želi čimprejšnje vrnitve k aktivnostim. Ustrezno obravnava razbolelih predelov ter določena prehranska dopolnila lahko skrajšajo obdobje, ki ga vaše telo potrebuje za rehabilitacijo.

Zakaj so mišice pogosto boleče po vadbi?

Bolečina v mišicah je pogost pojav po vsaki športni aktivnosti. Navadno se pojavi, ko preizkušate nove aktivnosti, ki zahtevajo večjo vključenost tistih mišic, ki jih sicer uporabljate manj, ali ko občutno povečate intenzivnost oz. trajanje vaše dnevne vadbe.

Če se pojavijo v blagi obliki, jih sprejmite kot nekaj pozitivnega, saj so dokaz, da ste dobro razmigali svoje telo. Močnejše bolečine, ki se lahko pojavijo celo dva dni po vadbi, prav tako ne predstavljajo grožnje vašemu zdravju. V vsakem primeru je dobro, da zaradi bolečin ne prenehate vadbo, ampak telo znova spravite v pogon, četudi samo s hojo in raztezanjem, saj boste z gibanjem iz organizma odstranili mlečno kislino, ki je povzročitelj bolečine.

Ob tem pa je pomembno, da znate razločiti med bolečino zaradi povečanega obsega vadbe in bolečino, ki je posledica poškodbe.

Kako veste, kdaj gre za poškodbo?

Bolečina, ki je posledica večje obremenitve mišic, je drugačna od tiste, ki jo povzroča poškodba mišic. Medtem ko prva nastopi šele kakšen dan po vadbi ali celo še kasneje, pa bolečina zaradi poškodbe navadno nastopi takoj. Prav tako se poškodba nanaša na določeno mesto, zato je tudi območje bolečine lokalizirano na določeno točko na telesu in ne na širše področje.

Če bolečina v mišicah izgine po nekaj dneh, pa bolečina od poškodbe navadno ostaja prisotna tudi še po tednu dni. Kako torej pomagati telesu, da si po poškodbi čim prej opomore? Ali, kako si pomagati ob bolečih mišicah? Če se nekateri nasveti nanašajo na naše ravnanje, pa se drugi na našo prehrano oziroma celo na prehranska dopolnila.

Magnezij je v glavnem prepoznan kot mineral, ki krepi moč in čvrstost kosti, lahko pa pozitivno deluje tudi na mišice. Magnezijev bisglicinat zagotavlja vrhunsko biološko uporabnost (magnezij po krvi pride do tarčnih celic). Pri tej obliki je magnezij vezan na aminokislino glicin, ki v telesu opravlja številne pomembne vloge: kot živčni prenašalec (nevrotransmitor) pomirja, pomemben je za sintezo žolčnih soli in izjemno pomembnega antioksidanta glutationa, zato pomaga tudi pri razstrupljanju.

Magnezij kompleks poskrbi za zelo učinkovit prenos magnezija do tarčnih tkiv: mišic, živčnega sistema, kosti. Iz glicina, na katerega je magnezij vezan v obliki magnezijevega bisglicinata, lahko telo izdela glutation (eden najmočnejših antioksidantov), kreatin (povečuje moč in velikost mišic) ali kolagen (je nujen za dobre kosti, napeto kožo in gibljive, neobrabljene sklepe). Magneziju je dodan tudi vitamin B6, ki spodbuja delovanje magnezija.

Tako za profesionalne kot tudi za rekreativne športnike se priporoča uporaba prehranskega dopolnila, ki vsebuje magnezij in kalcij. Magnezij prispeva k ravnotežju elektrolitov, sproščanju energije pri presnovi ter k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Ima vlogo pri sintezi beljakovin, delovanju mišic in normalnem delovanju živčevja. Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih kosti in zob.

Uporabite hladilno-grelni obkladek

Ko gre za akutno poškodbo ali če opazite zatekanje oziroma toploto ob dotiku mišice sklepa, uporabite hladilno-grelno oblogo. To lahko uporabljate kot topel ali hladen obkladek, saj vsebujejo aktivni gel s sposobnostjo kopičenja mraza ali toplote. V primeru zatekanja, obkladek uporabite za hlajenje zatečenega oziroma poškodovanega mesta. Pustite ga delovati 15 minut.

Če pa gre za bolečine v mišicah, ki so zgolj posledica večje obremenitve, potem obkladek segrejte, kot predvidevajo njegova navodila za uporabo, in ga uporabite kot topel obkladek. Tudi v tem primeru ga na mestu bolečine pustite delovati 15 minut.

Sklepi so neprestano v uporabi, zato je v primeru poškodb zapestja ali kolena priporočljiva uporaba prilagojene kompresijske hladilno-grelne obloge, ki bo obkladek držala na mestu dlje časa ter vam olajšala gibanje. Obkladek, ki je namenjen večkratni uporabi, enostavno umestite v za to prilagojen elastičen trak, ki vam bo omogočil izjemno enostavno namestitev obkladka na boleči predel.

Nepogrešljiva pomoč, ki ne sme manjkati v domači lekarni, je hladilni gel z naravnimi učinkovinami, ki zmanjša podplutbe, blaži poškodbe in odpravlja bolečine. Primeren je pri poškodbah, izvinih, udarcih, opeklinah in podplutbah. Uporabljajo ga lahko odrasli in mladostniki, saj vsebuje naravne sestavine, ki ne škodujejo jetrom, ledvicam in srcu. Njegova uporaba je prijetna, saj deluje hladilno, bolečino pa takoj omili. Hladilni gel se svetuje vsem, ki so aktivni, pohodnikom, kolesarjem, rekreativcem in vrhunskim športnikom. Hladilni gel nudi takojšno prvo pomoč in je obvezna oprema vsakega nahrbtnika in športne torbe.

Privoščite mišicam masažo

Športna masaža bo sprostila zelo napete boleče mišice in pomirila bolečine v mišicah. Pri tem vam lahko pomaga tudi Turbo gel F23, ki je namenjen ogrevanju ter masaži pred in po športnih aktivnostih. Z visoko vsebnostjo izvlečka čilija pomaga pri pripravi telesa na fizične napore, prav tako pa je primeren tudi za masažo po večjih fizičnih naporih ali zgolj za sprostitveno masažo obremenjenih predelov, kot so stegna, meča, roke in hrbet. Turbo gel F23 z masažnimi gibi le nanesite na predele telesa, ki jih želite ogreti oziroma pripraviti na aktivnost.

Tudi topla kopel vam lahko pomaga sprostiti mišice in pospešiti cirkulacijo krvi, s čimer bo začasno ublažila bolečine. Dopolnite toplo kopel še s Perskindol Active Classic Gelom, ki vsebuje naravne sestavine za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih. Odlikuje ga edinstveno dvojno delovanje: ima takojšen hladilni učinek, ob masaži pa spodbudi prekrvavitev in greje prizadeto mesto. Gel lahko tako pripomore k sprostitvi in lajšanju bolečin v mišicah in sklepih, poleg tega pa je primeren za lajšanje bolečin pri kroničnih poškodbah.

Perskindol Active Classic Gel vsebuje mentol, za katerega je znano, da intenzivno hladi. Poleg tega pa mu družbo delajo izbrana eterična olja zelenke, borovih iglic, bergamotke in rožmarina ter olja limone, sivke in sladke pomaranče. Te sestavine Perskindolu omogočajo, da po začetnem hlajenju prizadeto mesto ob masaži ogreje in prekrvavi.

Ob športnih poškodbah ohladite prizadeto mesto s hladilnim gelom Perskindol Active Cool Gel vsebuje močno koncentriran mentol, ki intenzivno in dolgotrajno hladi kožo, lajša bolečine in pomaga pri zmanjševanju oteklin v primerih športnih poškodb, kot so zvini, nategnjene mišice, natrgane mišice, podplutbe in izpahi. Zaradi visoke koncentracije mentola, pridobljenega iz olja poprove mete, omogoča takojšnje blaženje bolečin v mišicah in sklepih ter zmanjševanje oteklin.

Nikar ne preskočite razteznih vaj

Pred vsako športno aktivnostjo je treba ogreti mišice. Čeprav nekateri ta korak radi preskočijo, to vsekakor ni priporočljivo. Četudi se odpravljate zgolj na pohod v hribe, telo primerno ogrejte. Začnite z bolj umirjenim tempom. Povečujte ga postopoma. Ne pozabite tudi na raztezne vaje po vadbi. Te vam lahko pomagajo omiliti bolečino v mišicah.

Železo v obliki bisglicinata je blago do prebavil in ne povzroča zaprtja. Priporoča se ob utrujenosti, šibkosti in izčrpanosti. Ob intenzivnem ukvarjanju s športom se zaradi njegove vloge pri nastajanju rdečih krvničk in hemoglobina priporoča uporaba prehranskega dopolnila.

Ko pride do bolečin, nadaljujete z lažjimi vajami

Če po vadbi občutite bolečino v mišicah, naj to ne bo razlog za popolno prenehanje. Tovrstna bolečina namreč zgolj opozarja, da se vaše mišice krepijo, zato lahko vadbo nadaljujete. Za krajše obdobje jo prilagodite, da bo bolj lahkotna. Morda se odločite za plavanje ali hojo. Z neprekinjenim gibanjem boste namreč pospešili izločanje mlečne kisline.

Privoščite svojemu telesu vitamine, ki jih potrebuje, še posebej, če ste športno aktivni. Vitamini B-kompleks z vitaminom C so popolna mešanica vseh osmih vitaminov skupne B v učinkovitih oblikah in odmerkih. Vitamin B12 in B9 sta dodana v superiorni obliki kot metilkobalamin in L-metilfolat. Z odmerki, višjimi od zgolj priporočenih dnevnih vrednosti, se nivo B-vitaminov v telesu hitro izboljša. Vitaminom B-kompleks z vitaminom C je dodan tudi vodotopen vitamin C, saj je potreba po tem vitaminu ob stresu povišana.

Intenzivnost vaj krepite počasi

Z upoštevanjem tega nasveta boste zmanjšali možnosti, da pride do bolečih mišic, ki so posledica bolj intenzivne vadbe, kot ste je vajeni. Zato ne bremenite vaše mišice prehitro. Postopno povečevanje intenzitete, pogostosti in trajanja bo prav tako vplivalo na manj možnosti za nastanek poškodb.

