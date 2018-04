Kako lahko kmečka opravila preoblikujejo vaše telo

Delo na kmetiji nikoli ni veljalo za lahko in ker je bilo to nekoč nekaj povsem vsakdanjega, niso poznali težav z debelostjo. Danes ta "opravila" najdemo v telovadnici, kjer izvajamo podobne vaje, kakršne so nekoč na njivi naši dedki in babice.

Vaje, ki aktivirajo čim več mišic, so zelo podobne tistim pri delu na vrtu ali kmetiji. Foto: Thinkstock

Okopavanje, košenje, obiranje, dvigovanje drv in drugih težkih bremen je del vsakdanjega dela na kmetiji, ki pa so jo danes mnogi zamenjali za telovadnico. Tam s pomočjo uteži in drugih pripomočkov izvajajo vaje, ki zelo spominjajo na tiste na kmetiji ali vrtu.

Poznamo jih kot mrtvi dvig, izpadni korak, sklece, poteg trupa k drogu, držanje deske ... Vse te vaje na enak način vključujejo večje mišične skupine in poskrbijo za stabilizacijo trupa kot opravila na kmetiji.

Tudi osebni trener Gašper Simčič bi te vaje enačil z opravili na kmetiji ali vrtu.

Mrtvi dvig aktivira večjo skupino mišic. Foto: Thinkstock

Dvakrat tedensko bo idealno

Simčič poudarja, da so vaje za stabilizacijo trupa in tiste, ki aktivirajo večje mišične skupine, izredno pomembne in da bi jih bilo priporočljivo izvajati vsaj dvakrat na teden. A še prej je treba poskrbeti za pravilno tehniko, "saj ljudje danes večino dneva preživijo v sedečem položaju" in jim takšni gibi niso več naravni, razlaga trener.

Priporoča treninge dvakrat na teden, ki naj vključujejo globoke počepe, mrtvi dvig, sklece, pritege trupa na TRX, držanje stranske deske ... Osebna trenerka Nuša Gnezda pa priporoča še mrtvi dvig z eno nogo, nošenje težjih uteži v obeh rokah in pobiranje uteži s tal iz izpadnega koraka.

Držanje deske je odlična vaja za krepitev mišic trupa. Foto: Thinkstock

Že zgolj dvajset minut ali pol ure dvakrat na teden bo dovolj, dodajata.

"Za 60 odstotkov populacije, sploh mestne, je to idealno, če se prej niso dovolj gibali. Za nekoga, ki redno trenira, to ne bo dovolj, a za nekoga, ki ve, da potrebuje več gibanja, je to odlična vadba, saj vključuje večje mišične skupine in stabilizatorje trupa. To je to," končuje Simčič.

