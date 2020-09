Kako kljub koroni do specialista v manj kot štirih dneh?

Dolge čakalne vrste v javnem zdravstvenem sistemu nas prevečkrat odvrnejo od tega, da bi se še bolj aktivirali na področju zdravja in da bi naredili res vse, kar je v naši moči. Včasih ni dovolj, da živimo odgovorno in da poskrbimo za zdrav življenjski slog. Kadar nas doletijo zdravstvene težave, je najslabše, kar lahko naredimo, to, da čakamo, in v okviru javnega zdravstvenega sistema se nam to tudi največkrat tudi zares dogaja.

Zdravstvene težave in s tem povezana negotovost pomenijo hud stres tako za bolnika kot njegove najbližje, še posebej, če hitra rešitev teh težav ni mogoča zaradi dolgih čakalnih vrst v zdravstvu.

Epidemija je vplivala na skoraj vse vidike življenja, opazen je celo upad obiskov bolnikov. Preventivnih programov je vse manj, bistveno se bodo poslabšali dostop do zdravstvenih storitev in čakalne dobe. Veliko čakalnic zaradi preprečevanja širjenja okužb dobesedno sameva. Zdravniki tako poskušajo čim več težav rešiti po telefonu, zdravje pa ne čaka oziroma si ne smemo dovoliti, da bi čakalo.

Tudi naš življenjski tempo je tako hiter, da kar pozabimo na svoje zdravje. Naše zdravje pa mora biti vedno na prvem mestu, zato si uredimo takšno zavarovanje, s katerim bodo čakalne vrste rekordno kratke.

Ključen dejavnik za našo uspešno ozdravitev je namreč čas, zaradi česar se nam ob dolgih čakalnih vrstah v javnem zdravstvenem sistemu lahko pojavijo dodatni zdravstveni zapleti ali celo poslabšanje zdravstvenega stanja. K sreči obstaja rešitev.

Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze, zdravljenja ter predvsem do hitrejše ozdravitve se lahko obrnemo na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev. To je velikokrat težko dostopno zaradi visokih stroškov, zato je za zagotavljanje naše zdravstvene varnosti najbolje izbrati sodobna zdravstvena zavarovanja.

Eno izmed takih, ki ponuja celovito rešitev, je dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje. S sklenitvijo enega ali kombinacije več zavarovalnih kritij lahko sebi in svojim najbližjim že od 7,27 evra na mesec bistveno olajšamo neprijeten položaj ob novonastali bolezni ali poškodbi. Nastale stroške zdravstvenih storitev ob tem krije zavarovalnica.

Ključna prednost zavarovanja je dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev v največ 10 delovnih dneh.

- Sklenite zavarovanje PRVA Zdravje.

- Ob zdravstvenih težavah preprosto pokličete na točko PRVA Zdravje, ki je dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

- Sledi priprava ustreznega načrta zdravljenja pri uveljavljenih zdravstvenih izvajalcih s kar 22 področij medicine. Zdravljenje se izvaja znotraj mreže priznanih zasebnih zdravstvenih ustanov z najnovejšo medicinsko opremo in metodologijo.

Povprečna čakalna doba: 3,41 dneva* Pacienti, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, so do specialističnih ambulantnih pregledov iz 22 različnih področij medicine, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij v preteklem obdobju dostopali v povprečno 3,41 dneva. Več kot 97% zavarovancev bi zavarovanje priporočilo prijateljem. *Povprečna čakalna doba odobrenih zdravstvenih storitev v obdobju april 2018 - maj 2020.

S paketom Specialisti do treh specialističnih obravnav

Ob sklenitvi paketa Specialisti se lahko odločate med dvema paketoma. Standardni paket krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in enostavnih ter zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. V zavarovalnem letu lahko izkoristite tri specialistične obravnave oziroma štiri, če v preteklem letu niste izkoristili nobene storitve iz zavarovanja.

S paketom Nadstandard lahko do zdravnika specialista dostopate tudi brez napotnice osebnega zdravnika, v zavarovalnem letu pa lahko izkoristite štiri specialistične obravnave.

Kritje operativnih posegov

Za zdravljenje novonastalih bolezni in nezgodnih telesnih poškodb, za katere je nujen hiter operativni poseg, je prava izbira kritje Operativni posegi, ki pokriva stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi.

S tem se izognete dolgi čakalni dobi na termin v javnem zdravstvu oziroma stroškom v višini tisoč evrov in več v zdravstvenih ustanovah, ki posege opravljajo samoplačniško.

Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine: očesna kirurgija, otorinolaringologija, gastroenterologija, proktologija, abdominalna kirurgija, urologija, žilna kirurgija, ortopedija, plastična in rekonstrukcijska kirurgija ter ginekologija.

Za uspešno rehabilitacijo

Za uspešno rehabilitacijo po raznih posegih in ob poškodbah je treba hitro začeti terapevtsko obravnavo. Kritje Rehabilitacije vam tako omogoča organizacijo termina v največ 10 delovnih dneh, ob tem pa zavarovalnica tudi poskrbi za plačilo rehabilitacije. Strokovno usposobljena ekipa terapevtov vam bo s celovitim zdravljenjem pomagala do čim hitrejšega okrevanja, tako se boste s čim manj bolečin in hitreje vključili v vsakdanje življenje in delo.

V sklopu zavarovalnega kritja Rehabilitacija lahko v enem zavarovalnem letu izkoristite šest obravnav različnih vrst rehabilitacije, in sicer s področja fizioterapije, delovne terapije in protibolečinske terapije, ki pomenijo nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov, 35 različnih postopkov 60-minutne delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.