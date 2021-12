Kako izgubiti odvečne kilograme in ostati vitek?

Oglasno sporočilo

Paleo, veganska, ločevalna, mesna, posebna ali ketonska dieta, črtanje glutena ob torkih z izjemo, če je polna luna, jušna žlica domačega jabolčnega kisa na tešče in še in še trikov ter hitrih diet, ki nas prepričujejo o hitri izgubi kilogramov. A ena stvar je jasna kot beli dan: rezultatov ni. Vsaj ne na dolgi rok. Le kdo bi vam zameril, če počasi že obupujete in izgubljate motivacijo? A če berete te vrstice, potem ste morda bližje rešitvi, kot si mislite. Le kaj lahko izgubite? Nekaj minut branja in odvečne kilograme, seveda! Danes vam bomo razkrili strategijo, ki vam bo pomagala čez vse faze preobrazbe. Zagotovo vas bo popeljala do boljših rezultatov, kot ste si jih kadarkoli upali pričakovati.

"Bila sem nesrečno dekle brez samozavesti, ujeto v vrečasto majico in raztegljive kavbojke. Da bi si bila všeč, sem obupano želela shujšati. Nisem si predstavljala, da bom z upoštevanjem teh nasvetov prišla na pot zdravja, samozavesti in ponovnega veselja … Aja, pa shujšala sem deset kilogramov," pravi Urška, ki se je odločila, da preizkusi, ali ta strategija res deluje. "Sprva sem bila skeptična, saj moje motivacije v neuspelih poskusih hujšanja praktično ni bilo več, a me je radovednost premagala. In ni mi žal. Z izjemo občasnega goljufanja s svojim najljubšim prigrizkom ali sladico se režima držim še danes."

Kdor hitro hujša, se tudi hitro zredi

Ste že slišali za pregovor: Kakor hitro pride, tako hitro tudi gre? Pri kilogramih je žal ravno obratno. S hitrimi in zahtevnimi dietami se številke na tehtnici začnejo vrteti kot na "slot napravah" v igralnicah. Najprej dol in potem spet nazaj gor, s tem pa se ne zavedamo, kakšen stres povzročamo svojemu telesu. To imenujemo jojo učinek in verjetno ga ni človeka, ki je že poskušal shujšati po tem popolnoma zgrešenem načinu.

Kaj točno se zgodi z našim telesom pri jojo učinku? Ob hitrih dietah se poruši razmerje med maščobnim in mišičnim tkivom (manj mišic, več maščobe). In ker smo telo navadili na nizek vnos kalorij, ob koncu hitre diete, ko "preklopimo" na svoje običajne prehranjevalne navade, telo ves presežek kalorij uskladišči, kar se ponovno vidi na tehtnici, pri obsegu bokov in trebuha.V obsežni študiji, objavljeni v WebMd, so razkrili, da pustijo hitre diete z jojo učinkom škodljive posledice na ljudeh, saj povzročajo debelost in motnje hranjenja. Študija kaže, da hitra nihanja teže predstavljajo večje tveganje za bolezenska stanja, kot so bolezni srca in ožilja (infarkt in kap). Večja kot je skrajnost, večje je tveganje.

Moč majhne spremembe za dolgoročen rezultat

"Rada sem imela nezdravo hrano, gledala televizijo in bila zares lena, zato so bile ekstremne diete še toliko bolj privlačne. Kako sem torej začela izgubljati kilograme? Kalorični primanjkljaj je bil pravi odgovor, a ne tak kot pri hitrih dietah z jojo učinkom. Tu je ena mala sprememba."

Optimalen kaloričen primanjkljaj je nujen, če želite, da telesna teža pade. Negativna razlika med vnosom kalorij in porabo (presnova, dihanje, gibanje, uravnavanje telesne temperature itn.) določa, ali bo vaše hujšanje na dolgi rok uspešno ali ne.

Priporočamo, da se osredotočite na kalorični primanjkljaj med 300 in 500 (kilo)kalorijami. Na ta način boste svoje telo brez pretiranega stresa spravili v stanje, ko energijsko razliko črpa iz zalog (odvečnih maščobnih oblog), ki so največja nadloga.

Prehod iz sladkih sokov na limonado. Limonado lahko nadomestite tudi z vodo, ki ji dodate koščke sadja. Od prehranjevanja brez zelenjave do okusnih zelenjavnih obrokov, bogatih z vlakninami, kot so zelenjavni polpeti iz pečice (recept na koncu članka).

Nič več kruljenja v želodcu

Ko se borite z odvečnimi kilogrami in nimate uravnotežene prehrane, se stradanje sliši kot dobra ideja. "Če ne jem, bom tudi shujšal kajne?" Logično. A kaj, če vam povemo, da učinkovito hujšanje in stradanje nimata nobene povezave? Hrepenenje po hrani in obupani poskusi znižanja vnosa kalorij, ki spominjajo na igre lakote, vam na dolgi rok ne bodo pomagali shujšati. Izgubili boste nekaj mišic, pridobili kakšen dodaten siv las in več maščobe, a vitke postave zagotovo ne.

Pomemben je zdrav vnos kalorij. Kot smo že omenili, je za začetek dovolj, da prenehamo s pitjem sladkih pijač, nezdravih prigrizkov in tako dalje. A to je le začetek. Kadar se hujšanja lotimo brez načrta prehrane, se napredek kaj hitro ustavi. Zakaj? Ker je za učinkovit napredek pomembno:

poznavanje razmerja med makrohranili;

koliko beljakovin zaužijemo dnevno;

določiti, ali smo sploh v mejah želenega primanjkljaja;

telesu zagotoviti dovolj pomembne energije za normalno delovanje vseh funkcij.

Kateremu načrtu prehrane boste zaupali, je vaša odločitev, odvisna od vaših preferenc. Vendar ne pozabite, da potrebujete sistem, ki vas bo korak za korakom popeljal do želenega cilja.

Načrt naj vsebuje spol, starost, višino, težo in stopnjo telesne aktivnosti, ki je ključnega pomena, saj vam bo pomagala določiti, koliko hrane moramo zaužiti dnevno, da bi uspešno izgubili deset kilogramov. Dobro zastavljen načrt prehrane bo razbremenil vaše misli o prehranjevanju in prihranil veliko dragocenega časa. Ker vključuje pet dnevnih obrokov, vam bo ostalo dovolj energije in motivacije, ne le za hujšanje, ampak tudi za oblikovanje postave vitke postave.

Kaj pa prehranski dodatki, ki pomagajo pri izgubi teže?

Na kratko? - "You don’t need shoes for running, but it helps." Se še spomnite magičnega čaja ("Čang Šlang") iz 90-ih, ki je kuril trebuhe in stegna domačih gospodinj ter tanjšal pasove novoletnih zaobljub? Še dandanes so na trgu takšni in drugačni izdelki, ki marsikaj obljubljajo, a učinka pač ni. Ali to pomeni, da ne delujejo, z izjemo tistih na črnem trgu? Seveda ne, a je pri izbiri pomembno, da smo zares pozorni na njihovo sestavo. Danes na srečo obstaja že veliko nadvse učinkovitih dodatkov, ki pomagajo milijonom ljudi po svetu.

Strokovnjaki priporočajo, da se prehranski dodatki, kot so fat burnerji (kurilci maščob) za maksimalen učinek obvezno kombinirajo z zdravo prehrano in redno telesno vadbo. In zakaj so odličen "pomagač" vsem tistim, ki so na poti transformacije svojega telesa? Ker pomagajo zavirati apetit, pospešijo presnovo in pomagajo pri kurjenju maščob.

Active Burn kapsule vsebujejo CapsiMax, ki je patentirana, kapsulirana verzija kapsaicina s postopnim sproščanjem. Se sprašujete, zakaj je kapsaicin tako poseben? Vaše telo vsebuje celo mrežo TRPV1 receptorjev, ki jih znanstveniki pogosto imenujejo kar kapsaicini receptorji. Raziskave kažejo, da ob uživanju pravih odmerkov kapsaicina (kar vsebuje prav Active Burn), aktivirate svoje TRPV1 receptorje. Ko so TRPV1 receptorji aktivirani, maščobnim celicam sporočijo, naj maščobo KURIJO namesto kopičijo. Ali z drugimi besedami: spremenijo pogovor med maščobnimi celicami tako, da se te med seboj "dogovorijo", da začnejo v trenutku kuriti odvečno maščobo. In to se pri procesu izgube teže še kako pozna.

Za konec pa z vami delimo še primer zdravega recepta.

Recept: Cvetačni polpeti s korenčkom in čičeriko

Čas priprave: 20 minut

Čas pečenja: 30 minut na 180 °C

Št. oseb: 4

Kcal: 1075

Sestavine:

srednje velika cvetača,

3 korenčki,

375 g kuhane čičerike,

1 šalotka,

1 česen,

2 jajci,

2 jušni žlici olivnega olja,

sol,

poper,

peteršilj,

črni (ali navadni) sezam,

če želite gostejšo maso, lahko dodate ovsene kosmiče.

Postopek

V sekljalniku cvetačo sesekljamo na poljubno velikost in stresemo v posodo.

Nato damo v sekljalnik oprano čičeriko, šalotko, česen, sol, poper in olivno olje. Vse skupaj zmiksamo v gladko maso in stresemo k cvetači.

Korenček na drobno naribamo in ga dodamo ostalim sestavinam. Nato dodamo še jajca in vse skupaj zamešamo v gladko maso.

Nasvet: Ker je masa bolj "mokra", običajno uporabimo modelčke za peko mafinov. Če za oblikovanje polpetov želite gostejšo maso, ji lahko dodate ovsene kosmiče ali več čičerike.

Več receptov najdete na https://www.popolnapostava.com/zdrava-prehrana-recepti/

