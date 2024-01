Kako izbrati ustrezno ustno vodo?

Za čiste zobe in zdrave dlesni boste najbolje poskrbeli z mehko, gosto zobno ščetko in ustreznimi medzobnimi ščetkami. Kemična podpora naj vam bo v pomoč, kadar imate v ustni votlini težave.

Preden izberete ustno vodo, preverite, kaj vsebuje

Izbira ustne vode je odvisna od težav, s katerimi se spoprijemate, pred nakupom pa je priporočljivo preveriti njeno sestavo. Glavni vodili naj bosta učinkovitost in varnost.

Če želimo, da je ustna voda pri zaviranju nastanka zobnih oblog in celjenju učinkovita, naj vsebuje:

klorheksidin: nadzoruje in zavira nastajanje zobnih oblog;

Citrox® in polilizin: nudita dodatno zaščito pred bakterijami in virusi;

hialuronsko kislino in kopolimer PVP/VA: tvorita zaščitni film na zobeh, dlesni in ustni sluznici, pripomoreta k povečanju viskoznosti sline in zmanjšujeta možnost njene razpršitve;

ksilitol: poskrbi za prijeten okus in zaščito pred kariesom.

Če želimo, da je varna, naj NE vsebuje:

alkohola: izsušuje ustno sluznico, zaradi česar se bakterije lahko še bolj neovirano razraščajo;

penila natrijev lavrilsulfat (SLS): na kožo in ustno sluznico dokazano deluje dražeče in velikokrat povzroča boleče razjede (afte);

močnih arom: nudijo lažni občutek učinkovitosti in škodujejo občutljivi ustni sluznici.

Učinkovita podpora ob različnih zobozdravstvenih težavah

Izbirate lahko med štirimi ustnimi vodami Perio plus. Vsaka od njih vsebuje kombinacijo dokazano učinkovitega klorheksidina in Citroxa, izvlečka naravnih bioflavonoidov, ki skupaj zagotavljata edinstveno močno protibakterijsko delovanje. Poleg tega, da ustne vode preprečujejo nalaganje zobnih oblog in pripomorejo k hitrejšemu celjenju po posegih v ustni votlini, ne vsebujejo škodljivih učinkovin ter imajo prijeten okus, stranski učinki pa so minimalni.

Perio plus balance uporabljajte pri odrgninah, razjedah, suhih ustih, kariesu, zobni gnilobi, zadahu in če imate fiksni zobni aparat.

Perio plus regenerate uporabljajte, če imate parodontitis, ustno protezo ali mostičke ter po operaciji v ustni votlini.

Perio plus protect uporabljajte, kadar so dlesni vnete ali odmaknjene in ko imate občutljive zobe.

Perio plus forte uporabljajte pred posegom v ustni votlini ali pri napredovalem parodontitisu.

Če še vedno niste prepričani, katero izbrati, se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali ustnim higienikom, ki vam bo svetoval pravo.