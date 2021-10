Kako izboljšati elastičnost kože?

Oglasno sporočilo

Strije?

Se še spomnite, kdaj ste opazili prve strije na svoji zadnjici, stegnih, prsih, trebuhu, bicepsih? Večina žensk in moških bi se strinjala, da že nekje v puberteti, ko rastemo tako hitro, da nas koža ne dohaja več. Po podatkih Medical News Today dobi kar 40 odstotkov fantov in približno 70 odstotkov deklet strije že med puberteto.

Je že res, da je naša koža v mladosti polna kolagena in elastina, vendar ima na žalost tudi to svoje meje.

Staranje

Kljub vztrajnim poskusom, da se naša koža ne bi postarala, tega seveda ne moremo preprečiti.

Če ste se pred kratkim pogledali v ogledalo in se spraševali, zakaj je videz vaše kože popolnoma brez sijaja in manj živahen kot običajno, niste sami.

Koža se razlikuje od človeka do človeka, zato se tudi stara drugače. Vsi smo edinstveni s svojim naborom molekul DNK in s svojimi življenjskimi zgodbami, ki še kako vplivajo na naš videz in vsako pridobljeno gubico na obrazu.

Poleg genske popotnice so drugi najpogostejši razlogi za povešenost kože porod, izguba telesne teže in, kot smo že omenili, rast, saj se v teh primerih vlakna elastina raztegnejo in enostavno ne morejo več "skočiti nazaj" v svojo prvotno obliko.

Krivca pa lahko iščemo tudi med zunanjimi dejavniki, ki pospešujejo povešanje kože. To so izpostavljenost UV-žarkom, pa prosti radikali, ki jih povzroča onesnaženost, in ne nazadnje življenjski slog, kot sta kajenje ali slaba prehrana. Ti dejavniki pogosto vodijo v razgrajevanje kolagena in elastina ter s tem povzročajo nastanek neprijetnih gub.

In kje bomo gube najhitreje opazili? Povešena koža se najprej pojavi na bradi, vratu, licih, okoli oči ter pod pazduhami in na trebuhu.

In zakaj sploh izgubljamo elastičnost? O elastičnosti kože ne moremo govoriti, ne da bi najprej razumeli, kaj je kolagen in kako deluje. Kolagen je najpogostejša beljakovina v telesu, ki predstavlja približno 60 odstotkov materiala vezivnega tkiva in v bistvu drži naše telo skupaj.

V zgodnjih dvajsetih letih našega življenja se naravne zaloge elastina in kolagena v koži začnejo izčrpavati, enako velja za hialuronsko kislino – hidratantno molekulo, ki našo kožo ohranja svežo in napeto.

In kaj se zgodi, ko se zmanjša proizvodnja naravnega kolagena? Zelo enostavno – začnemo se starati! Temu neizogibnemu procesu pravimo notranje staranje in ga določa naša genetika. Zanimiv podatek je, da nam od 25. leta starosti vsako leto vsebnost kolagena pade za približno en odstotek, pri ženskah v menopavzi pa se ta upad še poveča.

Ko se raven naravne proizvodnje kolagena zmanjša, to hitro opazimo na: koži – linije, gube, starostne pege;

– linije, gube, starostne pege; laseh – bledi, nagnjeni k razcepljenim konicam, lomljivi, suhi, brez sijaja;

– bledi, nagnjeni k razcepljenim konicam, lomljivi, suhi, brez sijaja; nohtih – krhki, šibki, se plastijo;

– krhki, šibki, se plastijo; sklepih – pri vstajanju bolijo ali pokajo;

– pri vstajanju bolijo ali pokajo; črevesju – želodčna sluznica je lahko oslabljena, kar povzroča, da toksini uhajajo v naš sistem; splošno neravnovesje mikrobiomov;

– želodčna sluznica je lahko oslabljena, kar povzroča, da toksini uhajajo v naš sistem; splošno neravnovesje mikrobiomov; okrevanju – po bolezni ali poškodbi regeneracija traja dlje.

Zakaj je elastičnost kože sploh tako pomembna?

Elastičnost kože je sposobnost kože, da se ta raztegne in vrne v prvotno obliko. Na primer, ko raztegnete veko za nanos ličil in ko končate z nanosom, se ta vrne v svojo obliko.

Na žalost ne moremo popolnoma preprečiti staranja kože, vendar pa obstajajo učinkoviti načini, kako izboljšati prožnost kože, kar je dobra novica za vse nas.

In kako lahko koži povrnemo elastičnost?

Začnemo lahko že s preprostimi stvarmi, ki ne vzamejo veliko časa in NIČ ne stanejo:

jutranja telovadba,

pitje zadostne količine vode,

izvajanje obrazne joge,

pazimo na prehrano in se izogibamo nihanju teže.

Pomembno je tudi, da v dneh, ko smo bolj izpostavljeni soncu ali mrazu, svojo kožo ustrezno zaščitimo s kremami, zaužijemo dovolj živil, bogatih z antioksidanti, poskrbimo za vnos zadostne količine vitamina C, drugih pomembnih vitaminov in mineralov ter kolagena kot prehranskega dopolnila.

Dobrodošli v čudovitem svetu kolagena

Zdaj, ko veste, zakaj je vaša koža vedno manj elastična in kako si povrnete njeno prožnost – dobrodošli v čudovitem svetu kolagena, kjer vam bomo razkrili vse njegove prednosti, lastnosti in delovanje. Seveda bi o tem lahko govorili ves dan, vendar imamo za vas pripravljeno skrajšano verzijo.

Poznamo kolagen, ki nastaja v našem telesu in telesu živali, ter kolagen, ki ga lahko zaužijemo kot dodatek.

Naravni kolagen lahko vnesemo v telo z uživanjem nedeljske goveje juhe ali želatine, ki so jo naše babice dobile s kuhanjem svinjskih parkljev. Uživanje živil, kot so temnozelena listnata zelenjava, suhe slive, kivi, pomaranče, ananas in drugo sadje z visoko vsebnostjo vitamina C, spodbudi naravno nastajanje kolagena v našem telesu. Vendar obstaja še boljši, lažji in okusnejši način.

"Smo to, kar jemo"

Stari pregovor, ki pravi, da smo to, kar jemo, še nikoli ni bil bolj resničen. In če si želite sijoče in napete kože, potem veste, da samo najljubša krema ali rutina za nego obraza in telesa ne bo dovolj.

Lepa in sijoča koža se začne s prehrano od znotraj. Kaj to pomeni? Starejše celice se nenehno izločajo in jih nadomeščajo mlajše, zato je za hitro rast potrebna stalna oskrba s ključnimi hranili, ki bodo pomagala, da koža ostane mehka, voljna in sijoča.

Živilo, ki je obnorelo svet

Danes je težko zgrešiti norijo kolagena. Nekako je trend podoben tistemu z ovsenimi kosmiči v 80. letih – dodamo ga lahko k vsemu.

To ste verjetno že opazili v svojem viru novic na družbenih omrežjih. Blogerji, trenerji, influencerji … Vsi dodajajo to čudežno sestavino v svoje trendovske recepte – v smoothije, pudinge, proteinske ploščice in napitke.

Ta izjemno priljubljena sestavina je hitro postala ena izmed najhitreje rastočih funkcionalnih živil. Po poročanju Grand View Researcha naj bi do leta 2027 svetovni trg kolagena dosegel 7,5 milijarde dolarjev, letna stopnja rasti pa bi presegla šest odstotkov.

Kolagen kot prehransko dopolnilo

Naravni kolagen ima na žalost precej slabo absorpcijo in ga z zdravo prehrano še vedno zaužijemo v premajhnih količinah, da bi bili rezultati, ki si jih želimo, vidni. Za obstoj v bitki s časom je pomembno, da razvijemo rutino in kolagen zaužijemo vsak dan.

In kdaj je primeren čas za začetek dodajanja kolagena? VSAK ČAS je odličen, da se podate na pot k sijoči in mladostni koži ter zdravim nohtom in lasem. V jesenskem času pa ga še posebej priporočamo, saj je po dolgem in vročem poletju naša koža še kako potrebna vse dodatne nege, ki ji jo lahko ponudimo.

A pozor! Ne kupujte mačka v žaklju!

V poplavi izdelkov na trgu se velikokrat ne informiramo dovolj, naredimo klasično napako in kupimo mačka v žaklju – izdelek, ki ne vsebuje vseh pomembnih snovi.

Večina prehranskih dopolnil s kolagenom ne vsebuje vitamina C. In ker je vitamin C ključen za tvorbo kolagena v telesu, ga brez njega naše telo NE MORE tvoriti. Zato so prehranska dopolnila s kolagenom, ki ne vsebujejo vitamina C, praktično neučinkovita.

Pri izdelku Premium Collagen Complex vsebuje vsak odmerek kar 180 mg vitamina C in vse esencialne elemente, ki jih naše telo potrebuje, kar zagotavlja optimalen izkoristek kolagena. Rezultat so sijoča in napeta koža, močni in prožni nohti ter lepi lasje.

Da kolagen zasije v polnem sijaju in da je tvorba te beljakovine v našem telesu kar se da učinkovita, rezultati pa hitri, smo hidroliziranemu kolagenu in vitaminu C dodali še:

1. MSM oziroma mineral lepote, ki poskrbi, da bo tvorba kolagena v našem telesu še toliko boljša. Gre za organsko žveplo, ki je eden izmed temeljnih gradnikov življenja. Za kalcijem in fosforjem je žveplo tretji najpogostejši mineral v našem telesu in ga lahko vnesemo izključno s prehrano.

2. Hialuronsko kislino, ki je znana po tem, da igra pomembno vlogo pri uravnavanju vode v tkivih in deluje kot neke vrste lubrikant. Če se borite s suho, zgubano in neelastično kožo, pogosto trpite prav za pomanjkanjem tega izredno pomembnega elementa.

3. Siliko oziroma silicijev dioksid, ki celotno formulacijo naredi popolno.

Gre namreč za element, ki skrbi, da naši sklepi delujejo kot namazani in da lahko zato maksimalno uživamo v vsakodnevnih aktivnostih.



Ta kombinacija petih superhranil v izdelku je zagotovilo, da bomo s svoje kože kar najhitreje odpravili vidne znake staranja.

Več izdelkov za zdravo življenje najdete na https://www.popolnapostava.com/.

