Kako do specialista v nekaj dneh?

Oglasno sporočilo

Čakalne dobe v slovenskem zdravstvu so že vrsto let nesprejemljivo dolge, a rešitve ni na vidiku. Na nekatere posege bolniki čakajo tudi več kot leto, kar pomembno poslabša njihovo kakovost življenja in lahko celo ogrozi uspešnost zdravljenja. Kaj lahko v tej situaciji vi kot posameznik storite, da si zagotovite dostop do zdravstvene storitve, kakršno si zaslužite? Hitro, kakovostno in prijazno.

Obisk pri specialistu dermatologu (Vir: Shutterstock)

Vaše zdravje si zasluži najboljše

Si predstavljate, da do pregleda pri specialistu pridete v nekaj dneh? Si predstavljate, da obravnavo pri uveljavljenem strokovnjaku za vas organizira nekdo drug? Da se vam ni treba prebijati skozi sezname, iskati informacij in primerjati čakalnih dob? Da nekdo poskrbi za vašo celotno pot skozi zdravljenje, prijazno in strokovno? Vse to in še veliko več zagotavlja Zdravstvena polica.

Številni narodi poznamo pregovor, da čas zdravi ali da čas zaceli vse rane. Žal ga ne moremo razumeti dobesedno. Večinoma ravno hitra diagnoza in obravnava preprečita nadaljnje poslabšanje ali dodatne zdravstvene zaplete.

Do zdravnika, ko ga potrebujete

Zdravstvena polica je dodatno zdravstveno zavarovanje, ki vam prinaša hiter dostop do specialista ali operativnega posega, ko ga potrebujete – že v nekaj dneh.

Zagotavlja vam obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev v mreži Varuha zdravja, celotno organizacijo zdravljenja pa vam uredi asistenčni center Varuha zdravja.

Vrhunska storitev v mreži Varuha zdravja

V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravje je vključenih več kot 110 slovenskih in tujih partnerjev. Ugledne ustanove, vrhunski strokovnjaki in moderna oprema so jamstvo za storitev na najvišji ravni.

Dr. Janja Šmid, dr. med., spec. dermatovenerologije

Dr. Janja Šmid, dr. med., spec. dermatovenerologije, opravlja preglede za zavarovance Varuha zdravja v Medicinskem centru Rogaška. Tudi ona poudarja, kako zelo je pomembno, da se diagnoza postavi pravočasno, saj se z odlašanjem in čakanjem lahko precej nedolžne zadeve po nepotrebnem zapletejo: "Z napredno tehnologijo lahko danes zaznamo že najmanjše spremembe v znamenju in sumljivo znamenje pravočasno in varno odstranimo."

Ena telefonska številka za vse Z Zdravstveno polico je pot do pregleda ali posega preprosta. Izbrani zdravnik vam izda napotnico in vi preprosto pokličete asistenčni center Varuha zdravja na 080 20 60. Svetovalcu ali svetovalki zaupate potrebne podatke in v kratkem vas bodo poklicali nazaj ter vas informirali o možnostih dostopa do želene zdravstvene storitve. Po posvetu z vami vam bodo organizirali pot do zdravja in vas vodili po njej.

Asistenčni center (Vir: Shutterstock)

Asistenčne storitve Varuha zdravja opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci in svetovalke.

Zadovoljni uporabniki so najboljše priporočilo

Pri Varuhu zdravja dosledno skrbijo za visoko kakovost asistenčnih storitev, mreža izvajalcev pa zagotavlja najkakovostnejše partnerje, izvajalce zdravstvenih storitev, ki zavarovancem ponujajo hitro, prijazno in individualno obravnavo pri najboljših strokovnjakih z visokimi priporočili zdravljenja. In to prepoznajo tudi uporabniki, ki so v rednem merjenju zadovoljstva asistenčnemu centru namenili odlično oceno 4,82 (najvišja možna ocena je 5), obravnavi pri izvajalcih zdravstvenih storitev pa 4,83.

Naročnik oglasnega sporočila je VZAJEMNA D.V.Z.