Hrana, ki pomaga topiti maščobo

Jesen je za našo postavo svojevrsten izziv – zaradi nižjih temperatur se nam poveča apetit, izbor jedi je bogatejši, ob tem pa se začne tudi bolj napet delovni urnik in je manj možnosti za gibanje in pripravo zdravih jedi. Vse to lahko povzroči tudi pridobivanje kilogramov.

Tudi jeseni in pozimi lahko s pravilom izborom jedi in rednim gibanjem obdržimo vitko linijo in dobro počutje. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Svetuje: Janja Strašek, živilska tehnologinja, Terme Šmarješke Toplice

Kaj jesti, da se ne bi redili oziroma – še bolje – da bi nekaj odvečnih kilogramov in centimetrov okrog pasu celo izgubili? Katera živila pomagajo raztapljati maščobo, hkrati pa telo oskrbijo s potrebnimi vitamini in minerali?

Če želimo obdržati linijo ali shujšati, je priporočljivo izbirati tista živila, ki so revnejša s kalorijami in bogatejša z vlakninami, vitamini, antioksidanti in drugimi esencialnimi snovmi. Taka živila namreč med drugim pospešujejo presnovo in raztapljajo maščobo. Če se le da, pa naj bodo sveža, sezonska in pridelana čim bližje.

Živila za ožji pas in boljšo prebavo

Taka je zelenjava, kot so zelje, špinača, ohrovt, redkev, korenček, buče, brokoli in repa. Bogata je z vitamini, minerali, antioksidanti in prehranskimi vlakninami, zato lahko pomaga tudi odpravljati trebušno debelost. Ustvarja namreč občutek sitosti, hkrati spodbuja prebavo, deluje pa tudi protivnetno.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Zelje in ohrovt

Zelje uvrščamo med vrtnine z najnižjo energijsko vrednostjo, ob tem pa je vir vlaknin, mnogih vitaminov, mineralov in drugih sekundarnih rastlinskih metabolitov, med katerimi so najpomembnejši glukozinolati – tem strokovnjaki namenjajo veliko pozornost zaradi antikancerogenega učinka. Zaradi vsebnosti vitaminov C, E in A je zelje tudi dober antioksidant – preprečuje razvoj degenerativnih bolezni, ščiti celice pred staranjem in deluje varovalno na srčno-žilni sistem. Priporočljivo je uživanje tudi kislega zelja, zelnice in rdečega zelja.

Tudi ohrovt spada med dragocena nizkokalorična živila, bogata s hranilnimi snovmi, med katerimi velja poudariti vitamine C, A, K in B6 ter kalij, magnezij in mangan. Vsebuje tudi nekaj železa in kalcija, ker pa vsebuje tudi številne flavonoide, glukozinate in maščobno kislino omega-3, je treba omeniti tudi njegov protivnetni in antikancerogeni učinek. Glukozinati pomagajo razstrupljati telo in preprečujejo razvoj bakterije Helicobacter pylori, ki uničuje želodčno steno. Ohrovt vpliva tudi na znižanje ravni skupnega holesterola v krvi in zato ščiti srčno-žilni sistem.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Pripravite si okusne in zdrave ohrovtove sarmice. Recept je pripravila prehranska svetovalka iz Term Šmarješke Toplice.

Brokoli

Pripisujemo mu širok nabor koristi, v prvi vrsti zmanjševanje debelosti in tveganja za nastanek raka na dojki, strokovnjaki pa verjamejo tudi, da lahko njegovo uživanje pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2 izboljša inzulinsko odpornost. Fitohranila v brokoliju lahko odplaknejo toksine, zmanjšajo vnetje in tveganje za nastanek raka in sploh izboljšajo zdravje. Odličen je blanširan ali pečen, v solatah in juhah.

Buče in bučke

Če so vam všeč sladkaste jedi, uporabite buče. Zaradi sladkobe in prijetne arome po oreščkih jih uporabljamo celo v sladicah. Bučno meso je zelo zdravo – bogato je z vitamini C, A, B6, folati in kalijem, vsebuje pa tudi druge biološko aktivne snovi, kot so polisaharidi, steroli in beljakovine. Zaradi vsebnosti antioksidantov buče zavirajo procese staranja. Posebej dobre so bučne juhe, pečene so odlična alternativa pečenemu ali ocvrtemu krompirju. Priporoča se tudi uživanje bučnih semen.

Stročnice

Za vitko linijo in čvrste mišice so dobre tudi z beljakovinami bogate stročnice. Imajo malo maščob in tudi malo kalorij, v njih prisotne puste beljakovine pa pospešujejo metabolizem, pomagajo graditi pusto mišično maso in izboljšujejo delovanje telesa. Stročnice so najbolj zdrave samo kuhane, bolj kot ocvrte ali zabeljene.

Ribe

Odličen vir beljakovin in maščobnih kislin omega-3 so ribe. Njihove beljakovine pomagajo graditi mišice, maščobne kisline omega-3 pa izboljšujejo presnovo in preprečujejo vnetja, kar je pomembno tudi zato, ker pomenita stres in vnetje tudi možnost za pridobivanje teže.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

Oreščki

Koristni so mandlji, ki dajejo občutek sitosti, saj vsebujejo veliko zdravih maščob in beljakovin, kar pomeni, da dolgo ostanejo v želodcu. So priporočljiva hrana za vegetarijance in za izgorevanje maščob, seveda v zmernih količinah. Ker so bogati z maščobnimi kislinami omega-3, dajejo energijo in spodbujajo metabolizem. Za hujšanje pa je primerno uživati tudi druge oreščke, kot so orehi, makadamija, pinjole in pistacije, in to zaradi vsebnosti zdravih maščob in beljakovin, ki dajejo občutek sitosti in tako preprečijo, da bi segali po nezdravi hrani. Zmerno uživanje oreščkov torej pomaga preprečevati debelost, zmanjšuje pa tudi tveganje za nastanek sladkorne bolezni tipa 2.

Polnozrnata žita

Polnozrnati izdelki iz žit, kot so rjavi riž, proso in kvinoja, so bogat vir prehranskih vlaknin, beljakovin, mineralov in vitaminov. Njihovo uživanje lahko prepreči napade lakote, pospeši prebavo in ​​prepreči zaprtje, vse to pa olajša tudi odpravljanje trebušne debelosti.

K dobri prebavi pripomore tudi oves, ker je bogat s prehranskimi vlakninami, netopnimi, vsebuje pa tudi ogljikove hidrate, ki zavirajo lakoto in dajejo energijo, potrebno npr. za vadbo. Ko kupujete ovsene kosmiče, pa se prepričajte, da ste izbrali take brez okusa, saj vsebuje aromatiziran oves tudi sladkor in kemikalije.

Čija

Odličen vir beljakovin, zdravih maščob in prehranskih vlaknin so tudi čija semena – v dveh žlicah semen je skoraj deset gramov vlaknin. Ker ne vsebujejo glutena, so primerna tudi za ljudi s celiakijo, ob tem pa dajejo občutek sitosti in delujejo protivnetno, antioksidativno in odvajalno.

Sadje

Sadje je bogato z vitamini, minerali, prehranskimi vlakninami in antioksidanti. K izgorevanju maščob najbolj pripomorejo jabolka, lubenice, grozdje in jagode. Pozimi so dosegljivi tudi citrusi – pomaranče, limone, mandarine in limete. Pri sadju pa pazite, da ne boste pretiravali, saj vsebuje tudi sladkor.

Foto: Terme Šmarješke Toplice

