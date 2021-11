Hitra diagnoza je pol zdravja

Oglasno sporočilo

Kaj narediti, ko nastopi zdravstveni problem?

Nekatera vprašanja potrebujejo odgovor takoj, ne čez več mesecev ali celo čez slabo leto, kolikor znašajo čakalne dobe za pregled pri določenem specialistu ali za poseg v sistemu javnega zdravstva. Zato se marsikdo odloči za obisk pri zasebniku, kar pa lahko pomeni veliko finančno breme. Pred tovrstnimi stroški pa se lahko zdaj zavarujete z Zdravstveno polico, zavarovanjem za hiter dostop do zdravstvenih storitev v mreži zasebnih izvajalcev doma in v tujini.

Z Zdravstveno polico boste do pregleda pri specialistu prišli že v nekaj dneh.

Največkrat je potreben le en klic

V primeru nezgode ali bolezni preprosto pokličete asistenčni center Varuha zdravja, kjer za vas v celoti pripravijo načrt zdravljenja in vas vodijo vse od začetka do konca zdravljenja. Organizirajo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za morebitno organizacijo operativnega posega – doma ali v tujini.

Primer zavarovanca Matej je sklenil Zdravstveno polico, ker se mu je zdela koristna. Izkazalo se je, da se je pravilno odločil. Februarja 2020 so se mu pojavile težave s prebavo. Marca je obiskal zdravnika in dobil napotnico za kolonoskopijo. Prvi ponujeni termin v javnem zdravstvu je bil oktobra 2020. To se mu je glede na težave zdelo veliko predaleč. Odločil se je poiskati drug termin kot samoplačnik in prejel datum julija 2020. Tudi to se mu ni zdela prava rešitev. Spomnil se je, da je s svojim skrbnikom pri Varuhu zdravja pri Vzajemni urejal zavarovanje in ga poklical. Pomagali so mu in mu uredili termin v 14 dneh od klica. Zahvaljujoč hitremu diagnosticiranju je bil že v začetku aprila 2020 opravljen operativni poseg. Matej je pohvalil, da je dobil vse, kar je potreboval. Predvsem mu je bila pomembna pravočasna zdravstvena oskrba. Zato se je lahko vrnil na delo in užival naprej v vsakodnevnih opravilih ter s svojo družino. Vse to mu je omogočeno, ker je v določenem trenutku sprejel pravilno odločitev. Primer je informativne narave.

Katere storitve pokriva zavarovanje Zdravstvena polica?

Zdravstveno polico je v veliki meri mogoče oblikovati po svojih željah. Sami izberete tudi višino letne zavarovalne vsote in si tako zagotovite zdravstveno varstvo za področja, ki so za vas, glede na vaš življenjski slog in druge okoliščine, najpomembnejša. Skleniti je mogoče Zdravstveno polico za specialistične storitve in Zdravstveno polico za operativne posege, ki vključuje vse vrste operativnih posegov. Obe imata različne pakete in ju je mogoče kombinirati. Zdravstveno polico je mogoče skleniti tudi za otroke.

Ali je mogoč tudi pogovor z zdravnikom na daljavo?

Vsem zavarovancem z Zdravstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, ki omogoča, da svoje vprašanje pisno zastavite kadarkoli prek ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp ...

Za minimalni dodatni strošek pa lahko Zdravstveni polici dodate tudi zavarovanje E-zdravnik. To omogoča, da se o svoji zdravstveni težavi z zdravnikom pogovorite v živo prek videopovezave ali po telefonu. Zdravnik vam lahko izda izvid oziroma predlaga napotitev na preiskavo oziroma pregled pri določenem specialistu.

Za samo 1,59 evra na mesec lahko do konca leta sklenete tudi zavarovanje E-zdravnik.

Naročnik oglasnega sporočila je VZAJEMNA D.V.Z.