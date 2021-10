Država velikanov: tam živita tako najvišja ženska kot najvišji moški na svetu #video

Z dvema metroma in 15 centimetri višine se je v Guinnessovo knjigo rekordov kot najvišja ženska na svetu vpisala 24-letna Turkinja in se tako pridružila sonarodnjaku, ki velja za najvišjega moškega na svetu.

V novi Guinnessovi knjigi rekordov je kot najvišja ženska na svetu v Guinnessovo knjigo rekordov vpisana 24-letna Turkinja Rumeysa Gelgi, ki je visoka dva metra in 15 centimetrov. To je njen drugi rekord, potem ko so jo pri 18 letih v Guinnessovo knjigo rekordov vpisali kot najvišjo najstnico na svetu.

Svoj rekordni naziv in prepoznavnost želi Rumeysa izkoristiti za to, da bi javnost ozavestila o Weaverjevem sindromu, redki genetski bolezni, s katero se je rodila in ki povzroča neobičajno hitro rast.

"Ljudem, ki se vizualno razlikujejo od drugih in so zaradi tega nesamozavestni, bi rada sporočila, da biti drugačen ni tako slabo, kot mislijo," je povedala za Reuters, "to ti lahko prinese tudi nepričakovan uspeh. Prepričana sem, da je mogoče drugačnost, ki se na prvi pogled zdi kot pomanjkljivost, spremeniti v prednost, če se potrudiš. Prav to sem storila tudi sama."

Mimogrede: v Turčiji živi tudi najvišji moški na svetu, dva metra in 51 centimetrov visoki Sultan Kösen:

