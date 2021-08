Pri Guinnesu potrdili: to je ženska z največjimi usti na svetu #video

"Nisem si mislila, da bom zaradi teh ust kdaj slavna," je ob vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov izjavila 31-letna Američanka Samantha Ramsdell. Da so njena usta neobičajno velika, se je zavedala vse od otroštva, zaradi njih je bila pogosto tarča zbadljivk, zdaj pa so ji prinesla slavo.

Najprej je zaslovela na družbenem omrežju TikTok, kjer svoje sledilce zabava predvsem s posnetki, na katerih si v usta tlači ogromne količine hrane - recimo tri krofe hkrati.

Poglejte:

Prav "otroci TikToka", kot pravi svojim sledilcem, naj bi jo vedno znova prepričevali, da so njena usta zagotovo rekordno velika in naj stopi v stik z Guinnessovo knjigo rekordov.

To je letos vendarle storila in pred kratkim so se v zobozdravstveni ambulanti blizu njenega doma lotili merjenja dimenzij njenih ust. Kaj so namerili? Samantha lahko usta odpre za 6,52 centimetra, od enega do drugega kotička pa njena usta merijo več kot deset centimetrov.

Foto: zajem zaslona/YouTube

Pri Guinnessovi knjigi rekordov takšnih dimenzij pri ženski do zdaj še niso namerili, zato je 31-letnica postala nova rekorderka. "Zaradi svojih ust sem bila nekoč zelo negotova, skušala sem jih skriti," je ob tem dejala Samantha, "zdaj pa so postala največja in najboljša stvar na meni!"

Mimogrede - absolutno rekordno ustno odprtino ima njen rojak Isaac Johnson. Ta lahko usta odpre za neznanskih 10,2 centimetra:

Oglejte si še: