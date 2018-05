Drug brez drugega ne moreta

Foto: Thinkstock

Približno tretjino svojega življenja preležimo v postelji, zato je prav, da ste zahtevni in se ne zadovoljite s kakršnimkoli ležiščem. Ni hujšega, kot če se zbudite dobesedno polomljeni, z bolečinami po vsem telesu in še bolj utrujeni, kot ste bili, ko ste zvečer legli k počitku.

Večina nas o postelji razmišlja kot o udobnem "brlogu", kamor se zvečer utrujeni odpravimo počivat. Zanima nas samo to, da je postelja udobna, posteljnina sveža, mehka in dišeča ter da so blazine primerne za naš način spanja. Vendar je postelja veliko več kot to.

Postelja je sistem, kjer se mora vse dopolnjevati – okvir, posteljno dno in vzmetnica. Drugo brez drugega ne deluje in nam ne zagotavlja kakovostnega spanja. Mogoče je že slaba vzmetnica ali dno, mogoče kombinacija obojega, da skupaj preprosto ne delujeta dobro.

Izognite se pogosti napaki kupcev

Nikar se ne ujemite v zelo pogosto past. Kupiti samo vzmetnico in vztrajati pri starem posteljnem dnu ter pri tem upati, da bo naše spanje kar naenkrat doseglo povsem neslutene dimenzije, je popolna iluzija. Takšen pristop je obsojen na propad.

Vam v iskanju popolne postelje nikakor ne uspe najti prave vzmetnice, kjer bi se po napornem dnevu zbudili spočiti in sveži? Če ste vedno na lovu za pravo, razmislite, ali je res težava v vzmetnici. Čisto mogoče je, da je težava v podlagi.

Dobra lamelna podlaga lahko občutno spremeni način, kako se vzmetnica prilagaja vašemu telesu. Če poskrbite za kakovostno dno, boste lahko povsem izkoristili vse prednosti vzmetnice, predvsem glede njenega udobja in trpežnosti.

Narejena mora biti stabilno, saj mora brez upogibanja in vdiranja nositi veliko težo človeka in vzmetnice ter premikanje med spanjem. Novejše vzmetnice so težje od starejših. Spremenili so se standardi pri izdelavi in uporabi materialov. Dobra podlaga naj ne bi vsebovala veliko kovinskih delov, ki delujejo kot antena za elektromagnetno polje v prostoru, zato je najbolj modro izbrati leseno posteljno dno.

Kako se sistem dopolnjuje?

Foto: Thinkstock

Spalni sistemi so se v zadnjih letih precej spremenili. Če je od zadnjega nakupa vzmetnice ali posteljnega dna minilo že precej časa, morate vedeti, da tehnologija posteljnih sistemov hitro napreduje. Vzmetnica in dno vplivata drug na drugega, zato morate o svoji postelji razmišljati kot o enovitem sistemu.

Slabo posteljno dno po drugi strani omejuje vse koristi, ki bi vam jih lahko ponujala tudi zelo dobra vzmetnica. Nič drugega ne podpira vzmetnice, samo posteljno dno. Če se dno udira, poveša ali popušča, vam tudi vzmetnica najvišjega cenovnega ranga ne bo dobro služila.

Lamelno dno ali oblazinjena postelja z vzmeteno podlago (t. i. boxspring)

Ali kupiti oblazinjeno posteljo iz lesenega okvirja z že vgrajenimi vzmetmi ali pa posteljo z okvirjem in lesenim lamelnim podom?

Postelja, kjer vzmetnica leži na posteljnem podu z lamelami, je bolj zračna, kar se pozna tudi pri kakovosti spanja. Lamele v lesenem posteljnem dnu poskrbijo za neovirano kroženje zraka pod vzmetnico, predvsem pa telesu dajejo dobro oporo in zagotavljajo dobro higieno spanja.

Prah in drugi alergeni se namreč na oblazinjeni postelji, kjer vzmetnica leži na vzmeteni podlagi (t. i. boxspring postelja), veliko bolj nakopičijo, kar lahko začne povzročati težave tudi ljudem, ki sicer niso alergični na te snovi.

S posteljnim podom z dvojnimi lamelami DUROSOFT si zagotovite udoben in brezskrben spanec ter se zbudite kot prerojeni.