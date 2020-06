Dosegel je cilj, a se zanj bori vsak dan

Pri zdravljenju hipertenzije se mora bolnik zavedati, da je treba zdravila jemati vsak dan. Foto: Getty Images

Zvišan krvni tlak ali arterijska hipertenzija je zelo pogosta sodobna kronična bolezen – v razvitem svetu prizadene skoraj vsako drugo odraslo osebo. Tudi izpostavljenost škodljivemu stresu je eden od dejavnikov, ki vplivajo na porast vrednosti krvnega tlaka.

Dolgotrajno zvišane vrednosti krvnega tlaka škodujejo našemu zdravju in so lahko tudi usodne. Ko izvemo, da imamo previsok krvni tlak, moramo nujno ukrepati, saj uspešno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka dolgoročno spremljata tudi zmanjšanje splošne srčno-žilne obolevnosti in s tem tudi umrljivosti. Hipertenzija se ne bo pozdravila sama od sebe.

Pri zdravljenju hipertenzije je zelo pomembno, da jo odkrijemo dovolj zgodaj, da lahko preprečimo nepopravljive poškodbe žil, srca, možganov, ledvic in oči in tako zmanjšamo možnost srčnega infarkta, ledvične odpovedi in možganske kapi.

Redno jemanje zdravil dokazano prepreči najhujše

Sprememba življenjskega sloga je nujna, čeprav to mogoče ne bo zadosten ukrep. V tem primeru je zelo pomembno, da previsok krvni tlak zdravimo z zdravili.

Zdravnik predpiše zdravilo za zniževanje vrednosti krvnega tlaka, če po več mesecih opazovanja in upoštevanja navodil za zdravo življenje (običajno po 3 do 6 mesecih) krvni tlak, merjen v ambulanti, še vedno vztraja nad 140/90 mm Hg. Za zdravila se lahko odloči že prej, če je tveganje za razvoj zapletov večje. Če pa so vrednosti krvnega tlaka višje od 160/109 mm Hg, je zdravila treba uvesti takoj.

Pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom je sedemkrat večja verjetnost, da bo prišlo do možganske kapi, zato je treba z zdravljenjem znižati vrednosti krvnega tlaka pod 140/90 mm Hg ali še bolje pod 130/80 mm Hg.

Za zdravljenje hipertenzije je na voljo več zdravil, ki učinkovito znižujejo krvni tlak. Jemati jih moramo redno, saj le tako dokazano preprečijo najhujše. Z rednim jemanjem zdravil ustavimo napredovanje okvar srca in ožilja, s čimer lahko zmanjšamo verjetnost srčno-žilnih zapletov ter odložitev teh v prihodnost.

Zelo pomembno je, da upoštevamo zdravnikove nasvete.

Zdravljenja ne smemo opustiti

Hipertenzija je stanje, ki se ga da z upoštevanjem zdravega življenjskega sloga in rednim jemanjem zdravil dobro nadzorovati. Zdravljenje hipertenzije je dolgotrajno in ga ne smemo opustiti.

Tudi ko dosežemo ciljni krvni tlak (pod 140/90 mm Hg), moramo zdravila jemati še naprej. Takoj, ko zdravljenje prekinemo, se tlak spet zviša, s tem pa se poveča tveganje za zaplete, predvsem na srcu, možganih in ledvicah.