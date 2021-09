Dieta Halida Bešlića − v desetih dneh shujšal deset kg

Oglasno sporočilo

Za kakšno dieto gre, nam je pojasnil Halid: "Gre za liposukcijsko dieto za hitro hujšanje, ki je zelo priljubljena in učinkovita. V prvih desetih dneh sem izgubil deset kg, nato sem bil še sedem dni na dieti in skupaj sem shujšal 15 kg. Ljudje me sprašujejo, ali se resnično lahko tako hitro shujša, sam pa jim odgovorim, da je to res, nam potrdi Bešlić in dodaja, da se počuti odlično!"

"V tem obdobju pride tudi do razstrupljanja telesa, in zdi se mi, da bi bilo najlepše, če bi človek lahko živel brez hrane. Če bi le lahko. Medtem ko sem bil na dieti, sem se počutil tako lahkotnega, zdaj pa sem boljše volje in se tudi z veseljem oblečem. Znebil sem se številnih težav. Na primer, izboljšala se mi je hoja. Pred dieto mi namreč ni uspelo prehoditi pol kilometra ali kilometer, a zdaj to naredim z lahkoto."

Halid in Kolinda na isti dieti

Liposukcijsko dieto so preizkusile Monika Bellucci, Jennifer Aniston in nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ko je Kolinda v Beli hiši pozirala poleg Melanije Trump, so vsi opazili, da je shujšala, o tem pa so pisali številni svetovni mediji.

Neda Ukraden je tudi pohvalila rezultate te diete, saj je znana po tem, da je bila vedno videti dobro, v zadnjih letih pa ji je postajalo vse težje, zato je poiskala strokovno pomoč.

"Ko nič ne pomaga, to zagotovo pomaga," trdi Neda, ki je zaradi te diete še vedno videti odlično.

Kaj je liposukcijska dieta?

Avtor te diete je nutricionist Giovanni Mandra, ki je s pomočjo aminokislin in rastlinskih vlaken oblikoval program hujšanja.

"To ni klasična dieta, ampak dietna terapija. Protokol hujšanja temelji na načelu prisile telesa, da se prehranjuje z lastnimi zalogami maščob. Na ta način telo porablja maščobne zaloge na kritičnih področjih, kar vpliva na to, da se oblikuje v zelo kratkem času. V 14 dneh se lahko izgubi 9,2 odstotka maščobnega tkiva ali od sedem do deset odstotkov začetne telesne mase."

Liposukcijska dieta je klinično preizkušena metoda hujšanja, ki je varna za zdravje in enostavna za uporabo, trdi avtor te metode, ki jo je v zadnjih desetih letih preizkusilo več kot 100tisoč ljudi. Če imate težave s prekomerno telesno težo, lahko poskusite s to metodo.



S projektom International Health je ta program za hujšanje postal globalno dostopen vsem po zelo ugodni ceni, v Sloveniji pa ga je mogoče naročiti na dom po predhodnem posvetovanju s centrom za podporo strankam na 070 922 722 ali ob obisku International Health v Ljubljani. Več informacij lahko dobite na www.lipodiet.si .

Naročnik oglasnega sporočila je International Health, d.o.o.