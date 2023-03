CBD-konopljine kapljice in dejstva, ki vas bodo presenetila

Oglasno sporočilo

CBD lahko ublaži širok spekter mučnih simptomov številnih bolezni, vključno z nespečnostjo in tesnobo, vendar brez škodljivih stranskih učinkov standardnega zdravljenja. Ker vse več zdravnikov, znanstvenikov in potrošnikov izkuša številne presenetljive prednosti CBD, zlasti olja, je verjetno le še vprašanje časa, kdaj bo to postalo znanstveno potrjeno in uradno regulirano kot del vaše izbire za zdravje in dobro počutje.

Ta naravna rastlinska spojina je tako v zadnjih letih pomembno vplivala na trg zdravja in dobrega počutja, rast CBD industrije pa je v zadnjih petih letih neverjetna. Zaradi številnih zdravstvenih koristi je tako prejela tudi veliko pozornosti medijev, kar je pripomoglo k večji ozaveščenosti o tem kaj je in kako lahko koristi uporabnikom. Od CBD vape tekočine do CBD krem, balzamov in jedi, je dandanes na voljo veliko izdelkov, ki ustrezajo različnim potrebam potrošnikov. Vse več zanimanja pri uživanju zadnje čase vzbujajo tudi CBD vršički.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj presenetljivih dejstev in področij uporabe te izjemne rastline, ki jih morda še niste zasledili. Morda vam bo to celo v pomoč pri izbiri ustreznega izdelka za vaše potrebe.

Kaj sploh je CBD?

Za začetek naj se predstavi ta izjemni dar narave: rastlina konoplja. Konoplja (vrsta rastline Cannabis sativa) je vsestranska in zelo uporabna rastlina. Vsebuje več kot 500 spojin, od katerih je več kot 100 kanabinoidov. Še posebej je bogata s kanabinoidom CBD. CBD za razliko od celotne rastline konoplje ne vsebuje THC, ki je odgovoren za psihoaktivne učinke. Ta neopijajoča spojina vzbuja pozornost zaradi svojih potencialnih terapevtskih koristi. Druge spojine, ki jih najdemo v tej rastlini, vključujejo še tetrahidrokanabinol, flavonoide, terpene, eterična olja, omega maščobne kisline itd. CBD je bogat s hranili, kot so vitamini A, C, E in B-kompleks, beljakovine, magnezij, kalcij, kalij, beta karoten, železo, cink, fosfor itd., ki so koristni za telo.

CBD, pridobljen iz cvetov rastline konoplje (CBD vršički), se lahko stisne v olje (CBD konopljine kapljice) in je vedno bolj priljubljen za lajšanje in celo preprečevanje številnih zdravstvenih težav. CBD-konopljine kapljice so tudi močnejše in bolj naravne kot večina nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID).

Nekaj ključnih dejstev o CBD izdelkih

Ne glede na to, ali razmišljate, da bi preizkusili CBD konopljine kapljice, vas bolj pritegnejo CBD vršički ali pa ste samo radovedni, obstaja veliko dejstev, ki jih morda še niste zasledili in vas utegnejo presenetiti.

Konoplja vsebuje najmočnejša naravna vlakna na svetu

Človeštvo že tisočletja uporablja konopljo za proizvodnjo tekstila, hrane, papirja, nego telesa in gradbenih materialov. Konoplja je vsestranska rastlina, ki jo je mogoče vtkati v tkanino, uporabiti kot gradbeni material, spremeniti v hrano ali gorivo ter celo uporabiti za izdelavo papirja. Je tudi ena najhitreje rastočih rastlin na svetu. Arheološka izkopavanja so pokazala, da so konopljo začeli gojiti okoli 8.000 let pr. n. št. Prvič so ga uporabili za izdelavo papirja okoli leta 150 pr. n. št. na Kitajskem, zaradi česar je to najstarejši znani papir na svetu!

CBD-konopljine kapljice delujejo naravno z našim telesom

Kanabidiol (na kratko CBD) skupaj s številnimi drugimi kemikalijami, ki jih najdemo v rastlinah konoplje, deluje naravno na kanabinoidnih receptorskih mestih, ki sestavljajo endokanabinoidni sistem (ECS), in se nahajajo predvsem v možganih in osrednjem živčnem sistemu.

Endokanabinoidni sistem ali ECS je biološki sistem, ki ima ključno vlogo pri uravnavanju mnogih fizioloških procesov v telesu in igra pomembno vlogo pri našem zdravju. Ta sistem, mreža receptorjev in nevrotransmitorjev, naj bi uravnaval funkcije, kot so spomin, spanje, apetit, razpoloženje in stres. CBD sodeluje z ECS tako, da sodeluje s kanabinoidnimi receptorji, ki jih najdemo po vsem telesu, ki nato modulirajo druge nevrotransmitorje v možganih, da pomagajo ublažiti simptome, kar zagotavlja terapevtske rezultate za naš um in telo.

Seznam stvari, ki bi jim CBD lahko koristil, je skoraj neskončen

ECS je torej ogromna mreža proteinov celičnih receptorjev, ki se ukvarjajo s skoraj vsem, kar telo je ali počne, vključno z razpoloženjem, spominom, motoričnim nadzorom, imunskim delovanjem, reprodukcijo, zaznavanjem bolečine, apetitom, spanjem, razvojem kosti itd. Ker CBD naravno deluje z ECS, je tako potencialen seznam zdravstvenih koristi ogromen. Zdi se, da so možnosti s CBD skoraj neskončne. Doslej so raziskave pokazale, da ima CBD tudi vlogo pri delovanju organizma, in sicer se to nanaša na več kot 50 bolezni, vključno z aknami, ADD/ADHD, boleznijo ledvic, revmatizmom, Parkinsonovo boleznijo, boleznijo norih krav, Huntingtonovo boleznijo, anemijo srpastih celic in Crohnovo boleznijo.

CBD lahko pomirja ali daje energijo

V odmerkih, večjih od nekaj sto miligramov, se lahko CBD konopljine kapljice ali CBD vršički uporabljajo kot pomirjevalo, ki pomaga pri nespečnosti in drugih težavah. V manjših odmerkih lahko CBD konopljine kapljice ali CBD vršički povzročijo budnost.

CBD-vršički ali kapljice lahko koristijo celo hišnim ljubljenčkom

Tudi živali imajo ECS, ki lahko pri uživanju CBD vršičkov ali kapljic, stimulira CBD. Obsežne raziskave kažejo, da ima ECS pri živalih podobno vlogo kot pri ljudeh. Čeprav je potrebnih več raziskav za določitev učinkovitosti in varnosti CBD za živali, pa so zgodnje študije pokazale obetavne rezultate pri uporabi CBD konopljinih kapljic ali CBD vršičkov pri lajšanju težav hišnih ljubljenčkov, vključno z anksioznostjo, bolečino in vnetjem.

Vaše zdravje je naložba, izbira kakovostnega CBD izdelka pa zagotavlja najboljše rezultate!

Če želite izkusiti več prednosti, ki jih prinašajo CBD konopljine kapljice ali CBD vršički, se vselej prepričajte, da kupujete pri uglednem viru, ki zagotavlja tudi rezultate laboratorijskih testiranj. Prav tako je priporočljivo prebrati ocene o CBD izdelku.

Konoplja je tudi bioakumulator (kopiči toksine v zemlji)

CBD vršički, pridelani z ekološkimi metodami, so varnejši in bolj kakovostni. Pesticidi, gnojila in drugi običajni kmetijski onesnaževalci so na žalost pogosti v izdelkih iz konoplje, vendar pa podjetja, ki se osredotočajo na organske, trajnostne prakse, proizvajajo varnejši CBD.

Niso vsi CBD izdelki ustvarjeni enako

Pomembno se je torej zavedati, da niso vsi CBD izdelki enaki. V trgovinah z zdravo prehrano in tudi s kozmetiko se pojavlja vedno več CBD izdelkov, a v resnici je CBD industrija še vedno večinoma neregulirana. Potreben je čas, da se vzpostavijo pravila in predpisi. To samo po sebi pomeni, da sta potrošniku pomembna raziskovanje in skrb za to, da so izbrani CBD izdelki varni. Konec koncev so laboratorijska poročila in potrdila o analizi najboljše zagotovilo za določanje kakovosti CBD izdelkov.

