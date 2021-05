Bolezenski znaki, ki jih nikar ne spreglejte

Oglasno sporočilo

Bolezen tisočerih obrazov pri vsakem posamezniku poteka drugače, od izredno blage pa vse do hujše oblike, ki lahko vodi v trajno invalidnost. Multipla skleroza je avtoimuna bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem. Za MS zbolevajo predvsem ljudje med 20. in 40. letom starosti. Vzroki za njen nastanek žal še niso znani. Znani pa so njeni simptomi, ki jih ni vredno zanemarjati, ob njihovem pojavu je priporočljivo obiskati zdravnika.

Najpogostejši simptomi MS so izguba vida na enem očesu ali zamegljen vid, paraliza obraza, šibkost ali otopelost okončin, mravljinčenje v roki ali nogi in vrtoglavica. Zelo je pomembno, da dobro opazujemo svoje telo. Hitra diagnoza bolezni omogoča lažje obvladovanje poteka bolezni.

Včasih smo o MS vedeli bistveno manj kot danes. Pred očmi smo si pogosto naslikali le invalidski voziček in žalostno življenje. To ni res. Bolezen ne izbira, to je res. Vsak posameznik pa lahko, ob prilagajanju in ustreznem zdravljenju živi življenje aktivno naprej. V znak podpore bolnikom 30. maja praznujemo svetovni dan multiple skleroze.

Ta dan je tudi namenjen ozaveščanju o tej bolezni.

Predvsem je pomembno, da se o bolezni pogovarjamo, spodbujamo in ozaveščamo. Vse se vrti okoli simptomov, ti so indikatorji vsega. Več informacij o bolezni, njenih simptomih, in življenju z multiplo sklerozo lahko najdete na spletni strani: www.multipla-skleroza.s i.

Naročnik oglasnega sporočila je Biogen Pharma, farmacevtska in biotehnološka družba, d. o. o.