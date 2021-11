Bakterije, ki vas ščitijo pred boleznimi

Oglasno sporočilo

Bakterije nas ščitijo pred boleznimi, saj tvorijo našo obrambno linijo oziroma imunski sistem. Boljši imunski sistem pomeni večjo odpornost proti virusom v našem okolju.

Ko se nam poruši imunski sistem, iščemo rešitve povsod, samo pri njihovem izvoru ne. Izvorno žarišče je namreč v črevesju, zato moramo najprej poskrbeti za zdravo črevesno floro. Poglejmo torej, kako se lotiti zdravja črevesja.

Črevesje je ključ do imunskega sistema

Jedro imunskega sistema je v našem črevesju, saj je v njem kar od 70 do 80 odstotkov celic imunskega sistema. Ta zanimiva znanstvena ugotovitev potrjuje ljudsko modrost, da je ključ do zdravja v črevesju.

Ampak zakaj je ta ugotovitev tako zelo pomembna?

Imunski sistem je naš obrambni mehanizem, zaščita pred vdorom škodljivih snovi, bakterij, virusov in drugih mikroorganizmov. Povedano drugače, zdravi smo le toliko, kolikor je učinkovit naš imunski sistem.

Celice imunskega sistema v črevesju sodelujejo pri zaščiti prebavil in imajo dve zelo pomembni nalogi. Najprej morajo prepoznati napadalce oziroma slabe bakterije in jih uničiti, hkrati pa morajo ohraniti dobre črevesne bakterije in jim omogočati razmnoževanje.

Pravilno ste prebrali, bakterije se morajo razmnožiti.

Bakterije imajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in obrambi pred boleznimi. Dobre bakterije preprečujejo razrast škodljivih bakterij in gliv ter sodelujejo pri absorpciji nekaterih vitaminov. Kot takšne so ključni del prebavnega trakta.

Ali primerno skrbite za svoje črevesje?

Skrb za zdravo črevesje ni vedno na prvem mestu. Posameznik v povprečju zelo dobro skrbi za svojo kožo in lase, na notranje zdravje pa običajno pozabi. Ker v črevesje nimamo vpogleda, pogosto niti ne slutimo, da v njem potekajo škodljivi procesi.

Zdravi smo le toliko, kolikor je zdravo naše črevesje.

Vas mučijo napihnjenost, zgaga, krči v trebuhu, neredno odvajanje, slabo počutje, kandida ali druge tegobe? Vsak bi si moral zastaviti izjemno pomembno vprašanje: Ali primerno skrbim za zdravje svojega črevesja?

Večina odraslih namreč povsem pozablja na skrb za zdravo črevesje, prav zato so bolezni črevesja v Sloveniji tako zelo pogoste. Hitro se zgodi, da se črevesna flora oziroma mikrobiom popolnoma poruši. S porušenim ravnovesjem v črevesju povzročimo padec imunskega sistema in neposredno ogrozimo svoje zdravje.

Porušena črevesna flora vodi v širok spekter težav, kot so alergije in različni kožni izpuščaji, genitalne težave, kopičenje odvečne maščobe, težko izgubljanje telesne teže, driska in gastroenteritis. Črevesne težave pa lahko zakrivi tudi slabo psihično počutje, ki sčasoma pripelje do duševnih težav.

Kako dobro torej skrbite za dobre bakterije v črevesju?

Sovražniki zdravega črevesja

Naše nezdrave rutine v norem ritmu sodobnega življenja rušijo ravnovesje črevesja in posledično tudi imunski sistem. Največjo nevarnost za svoje črevesje predstavljamo kar mi sami. Poglejmo, kateri so največji sovražniki črevesne flore:

stres,

pomanjkanje spanja,

nezdrava in nepravilna prehrana,

bodisi premalo bodisi preveč aktivnosti,

zdravljenje z antibiotiki.

Našteti so samo najpogostejši razlogi za kaos v črevesju. Stres in pomanjkanje spanja sta na vrhu lestvice, čeprav jima pogosto ne pripisujemo velike vloge pri ravnovesju mikrobioma. Tako stres kot spanje vplivata na prebavo, zato hitro lahko povzročita resne zdravstvene težave.

Že ptički na veji čivkajo, da brez zdrave prehrane in rednih obrokov ne bo mogoče vzpostaviti zdrave črevesne flore. Poskrbimo torej za veliko zelenjave in polnozrnatih žitaric, kakovostno meso in ribe. Izogibati se je treba sladkorjem, nasičenim maščobam in predelanim ogljikovim hidratom. Ni tako težko, kot se morda sliši, zahteva pa premislek glede tega, kaj bomo dali v usta.

Vsakodnevni tek ali garanje v telovadnici do meja svojih zmožnosti? Če z aktivnostmi pretiravamo, lahko hitro izčrpamo telo. Prav tako si škodujemo, če smo gibanje povsem zanemarili. Previdnost je na mestu, zmernost pa tudi. Poskrbimo za dovolj dnevne aktivnosti, pa nam bo hvaležen tudi imunski sistem.

Zdravniki pri zdravljenju z antibiotiki vedno pogosteje priporočajo vzporedno kuro s probiotiki, ki bodo v črevesju poskrbeli za nemoteno delovanje oziroma obnovili, kar antibiotiki porušijo.

Antibiotiki so terminatorji črevesne flore, zato jih uravnovesimo s probiotiki.

Ko zbolimo in se zdravimo z zdravili na recept, poskrbimo, da ob tem ne porušimo svojega naravnega obrambnega zidu v črevesju. Najbolje je, če probiotike uživamo, še preden začnemo zdravljenje z antibiotiki.

Kako do zdravega črevesja?

Vsak dan moramo poskrbeti za ravnovesje in zdravje svojega črevesja.

Začnimo s tem, da zaužijemo dovolj mikrobioloških kultur. Fermentirana živila so odličen vir dobrih bakterij, a bi jih morali zaužiti vsaj od tri do štiri obilne porcije, da bi zadostili potrebam imunskega sistema.

Kaj torej storiti, da nahranimo svoj črevesni mikrobiom?

Zgolj s hrano je zelo težko zaužiti dovolj probiotičnih kultur. Dobre probiotike najdemo predvsem v fermentiranih živilih, ki pa običajno niso sestavni del našega jedilnika. Med najboljše naravne probiotike spadajo jogurt, kefir in kislo zelje. A da bi zaužili dovolj probiotičnih bakterij, bi morali pojesti toliko jogurta, da bi ga sanjali še ves prihodnji dan. K sreči je znanost napredovala do te mere, da lahko posežemo po probiotikih in tako nadomestimo fermentirana živila.

Probiotiki so točno določene kombinacije dobrih bakterij, ki vzdržujejo črevesno floro. Na slovenskem trgu je zmagovalna formula Golden Tree Complete Biotics, ki vsebuje 20 milijard dobrih bakterij v 20 različnih sevih. Ta kombinacija je ena izmed najučinkovitejših probiotičnih kultur pri nas, saj deluje na širok spekter slabih bakterij, ki povzročajo napihnjenost, krče, zgago, razdražljivost in podžigajo hrepenenje po sladki hrani ali nezdravih živilih. Poleg probiotičnih kultur vsebuje tudi prebiotike za rast koristnih mikroorganizmov. Kombinacija probiotikov in prebiotikov je dokazano najbolj učinkovita za črevesno floro.

Opozorilo: previdno pri izbiri probiotikov

Pred nakupom v lekarni ali v spletni trgovini si preberite naslednje pomembno opozorilo. Pri izbiri probiotičnih kultur je dobro upoštevati naslednje tri ključne kriterije, da ne boste zapravljali denarja za neučinkovite izdelke. Da lahko probiotične kulture po naravni poti naselijo človeški prebavni trakt in začnejo uspešno opravljati svojo funkcijo, morajo zadostiti vsaj trem kriterijem.

#1 Varovalo pred želodčno kislino

Probiotiki se morajo prebiti skozi želodec do črevesja, zato je pomembno, da so v obliki, ki je odporna proti želodčni kislini in žolči. Najbolje se odrežejo probiotiki v kapsulah.

#2 Milijarde kultur na odmerek

Merska enota pri bakterijah je bistveno večja, kot smo vajeni. Strokovnjaki priporočajo, da zaužijemo vsaj 15 milijard aktivnih probiotičnih kultur dnevno. Ne ustrašite se te številke!

#3 Raznolikost bakterijskih sevov

Pri izbiri probiotika moramo biti pozorni, da vsebuje čim več edinstvenih probiotičnih bakterijskih sevov, saj ima vsak sev svoj učinek na prebavni sistem. Bakterijskih sevov v probiotiku naj bo vsaj sedem ali več.

Šokantno pa je, da tudi v lekarnah in specializiranih trgovinah vsi izdelki ne zadostijo tem trem osnovnim kriterijem. Kupci nosijo veliko breme izbire, zato velja toliko večja previdnost pri nakupu.

Zdravo črevesje, zdrav imunski sistem

Ključ do krepkega imunskega sistema je v dobrih bakterijah, ki naseljujejo naše črevesje. To so vojaki zoper napihnjenost, zgago, krče, razdražljivost in nasploh slabe bakterije, ki nam zagrenijo življenje. Vprašanje je le, ali ste svojo vojsko dobrih bakterij že aktivirali.

V sodobnem stresnem načinu življenja so probiotiki prava rešitev za zdravje črevesne flore in močan imunski sistem. Probiotične kulture poskrbijo za zadostno količino dobrih bakterij, ki bodo odbile stres in ublažile posledice slabih navad. Svojo prebavo lahko zaščitimo le z rednim jemanjem kakovostnih probiotikov, ki nas bodo opremili z vojsko super bakterij.

Okrepi imunski sistem in zaščiti svojo prebavo

Strokovnjaki pri Golden Tree Nutrition so zasnovali edinstveno, ultraučinkovito probiotično formulo Golden Tree Complete Biotics. To je 100-odstotno naravna mešanica probiotičnih bakterijskih sevov in prebiotikov. Priporoča jih tudi priznani ameriški naturopatski zdravnik, avtor štirih knjižnih uspešnic in profesor na prestižnih ameriških univerzah dr. Eric Wood.

Zgolj z eno kapsulo na dan svoje telo okrepite in obvarujete pred boleznimi, saj vsebuje kar 20 edinstvenih probiotičnih sevov, 20 milijard kultur na kapsulo in je odporna proti želodčni kislini. Complete Biotics so popolna probiotična in prebiotična formula, s katero poskrbite za optimalno delovanje imunskega sistema, zdravo in urejeno prebavo ter raven trebuh.



Complete Biotics je izdelek z garancijo zadovoljstva. Če po rednem jemanju z rezultati ne boste zadovoljni, vam kupnino povrnemo brez vprašanj.



