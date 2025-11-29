Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Vedeževalec Blaž zapušča Slovenijo

Vedeževalec Blaž Knez

Foto: Mediaspeed

Vedeževalec Blaž Knez je razkril, da se po aferi z domnevno goljufijo seli iz Slovenije. Kot pravi, ga v tujini čakajo nove priložnosti.

"Veliko me sprašujete, kdaj se vrnem na male zaslone. Prav je, da slišite od mene, da oddaje ne bo več," je vedeževalec Blaž Knez prek družbenih omrežij sporočil svojim sledilcem in oboževalcem.

"Prišli smo do konca," je povedal Knez in omenil letošnjo afero, ko so mu očitali vpletenost v goljufijo s čiščenjem črne magije, nato pa je tožilstvo zaradi premalo zbranih dokazov odstopilo od pregona. "Verjamem, da mi je bilo podtaknjeno," je to zadevo komentiral vedeževalec, "a je v vsakem zlu nekaj dobrega".

"Dobil sem veliko priložnosti v tujini, na Balkanu, v Švici, Avstriji, Nemčiji, delam v devetih državah in govorim sedem jezikov," se je pohvalil Knez in napovedal, da se seli iz Slovenije: "Veselim se novih izzivov, večjega tržišča in več priložnosti. Komaj čakam, da se preselim."

Vedeževalec Blaž Knez
Je vedeževalec Blaž vpleten v goljufijo? Tako se je odločilo tožilstvo.
