Je vedeževalec Blaž vpleten v goljufijo? Tako se je odločilo tožilstvo.

Vedeževalca Blaža Kneza tožilstvo ne bo preganjalo zaradi domnevne goljufije zaradi premalo zbranih dokazov. Bodo pa preiskovali njegovo nekdanjo sodelavko, ki naj bi se okoristila za več kot 200 tisoč evrov.

Po poročanju časopisa Večer je tožilstvo ovrglo ovadbo kriminalistov zoper vedeževalca Blaža Kneza, ki so mu očitali vpletenost v goljufijo s čiščenjem črne magije. Po mnenju tožilstva mariborski kriminalisti proti Knezu niso zbrali dovolj dokazov in je primer končan že v predkazenskem postopku.

Je pa tožilstvo zahtevo za sodno preiskavo že sredi septembra vložilo zoper Knezovo nekdanjo sodelavko Tamaro Mitković, še poroča Večer. Osumljena je, da je 61-letno žensko z obljubami o čiščenju črne magije oškodovala za 175 tisoč evrov in nakit, vreden okoli 50 tisoč evrov. V tej zadevi je tožilstvo predlagalo, da Kneza zaslišijo kot pričo, navaja Večer.

Vedeževalec Blaž: Vse, kar sem gradil, je bilo čez noč poteptano

Po novici, da ga je tožilstvo opralo sumov, se je vedeževalec z daljšo izjavo oglasil na družbenih omrežjih. "Včasih človeka doletijo krivice – ne zato, ker bi bil kriv, ampak zato, ker ga nihče ni hotel slišati," je zapisal. "Zadnji meseci so bili zame preizkušnja, kakršne si nikoli nisem predstavljal. Vse, kar sem gradil z leti – moje ime, delo, iskrenost in srce, ki sem ga vlagal v ljudi – je bilo čez noč poteptano."

V zapisu je medije okrivil za "val sovraštva, obsojanj in celo grožnje z umorom", ki naj bi jih prejemal, in sklenil: "Moja vest je čista. Nikoli nisem želel nikogar prizadeti. Vse, kar sem delal, sem delal iz srca – iskreno in z željo pomagati ljudem. Danes ne iščem sočutja – iščem mir. Želim zapreti to poglavje in z mirnim srcem stopiti naprej."