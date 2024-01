Anketa razkrila oceno zadovoljstva z zdravstvenim zavarovanjem

Pri izbiri namestitve za počitnikovanje ima ocena zadovoljstva gostov vse večji vpliv na končno odločitev potrošnika, saj nam poda najrealnejšo oceno storitve. Nič kaj drugače ni pri zdravstvenem zavarovanju, kjer je ocena zadovoljstva še toliko pomembnejša, saj gre za storitve, ki neposredno vplivajo na naše zdravje. Pri Varuhu zdravja, Vzajemni , z anketiranjem redno merijo stopnjo zadovoljstva uporabnikov. Preverili smo, kaj so razkrili rezultati ankete.

V hitrem in potrošniško usmerjenem tempu življenja je zdravje tista dobrina, ki je pogosto pozabljena, dokler ni ogrožena. Zdravje mnogi jemljejo kot samoumevno, a samo do trenutka, ko sami zbolijo ali pa zbolijo njihovi bližnji. Lahko smo zadovoljni, da slovenski zdravstveni strokovnjaki danes uspešno pomagajo pri številnih še tako zapletenih zdravstvenih težavah, a zalomi se pri dolgih čakalnih vrstah, ki so vse prepogosto daljše od tega, kar bi si pacienti in tudi zdravniki sami želeli.

Z ustreznim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem lahko do zdravnika pridete tudi prej, že v nekaj dneh. Pa naj gre za posvet z zdravnikom družinske medicine, specialistični pregled ali pa operativni poseg. To omogoča Zdravstvena polica Varuha Zdravja, Vzajemne. Njihovi zavarovanci so s storitvami, ki jih nudijo, izjemno zadovoljni.

Foto: Shutterstock

V obdobju med začetkom leta 2022 in 30. septembrom 2023 sta splošni oceni zadovoljstva z asistenco zavarovancem in obravnavo pri partnerjih iz Mreže Varuha zdravja dosegli povprečni oceni 4,9 in 4,86 od 5. Na vprašanje, ali bi na podlagi izkušenj sorodniku ali prijatelju priporočili zavarovanje Zdravstvena polica, pa je z da odgovorilo 98,89 odstotka anketiranih, ob čemer je v anketi sodelovalo približno osem tisoč oseb, kar je zelo reprezentativen vzorec.

"Hvala vam za hitro in profesionalno storitev in veliko uspehov še naprej." - L. T.

Zadovoljstvo s hitrim dostopom do zdravnika, tudi specialista

Foto: Shutterstock

Ko potrebujete pregled pri zdravniku, še posebej ko gre za specialista, si tega želite čim prej. Odlašanje lahko povzroča nepotrebne skrbi in tako posredno kot tudi neposredno vpliva na zdravstveno stanje posameznika. Zato se je k zdravniku treba odpraviti čim prej. Zavarovanje Zdravstvena polica vam omogoča hiter dostop do specialističnih storitev, operativnega posega ali celo drugega mnenja specialista, ko ste v dvomih.

Ko pri osebnem zdravniku dobite napotnico za zdravstveno storitev, preprosto pokličete v asistenčni center Varuha zdravja na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 in strokovno usposobljenim svetovalcem zaupate potrebne podatke. V kratkem vas pokličejo nazaj in vam glede na vaše težave, osebne preference pri izbiri izvajalcev ter vašo lokacijo predstavijo najboljše možnosti za vas.

"Z vašimi uslugami sem zelo zadovoljna in ko imaš zdravstvene težave je to največ vredno, da ti lahko najhitreje pomagajo. Iskrena hvala." - M. K. P.

Do posveta z zdravnikom kadarkoli in od koderkoli

Foto: Shutterstock

Zavarovanje Zdravstvena polica vključuje še posvet z zdravnikom, Dr. Posvet, kadarkoli ga potrebujete. Svoje vprašanje lahko zdravniku zastavite, kjerkoli se nahajte, doma ali v tujini, in sicer kar prek ene izmed priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Zdravnik vam bo na vaše vprašanje odgovoril še isti dan, najpogosteje že v nekaj minutah.

Prednosti, ki so navdušile zavarovance Zdravstvene police, so tudi zagotavljanje pomoči na domu, kritje stroškov zdravil, brezplačna asistenca zavarovalnice in pa seveda zavarovalna vsota do kar 30 tisoč evrov.

"Organizacija vrhunska, sem danes oddala pristopno izjavo še za moža v okviru kolektivnega zavarovanja družinskih članov v našem podjetju. Vse dobro še naprej." - R. K.

Zdravstveno zavarovanje za vse družinske člane

Ljudje smo si med seboj različni, prav tako naše zdravstvene težave in potrebe. Tega se zavedajo tudi pri Varuhu zdravja, Vzajemni, zato svojim zavarovancem omogočajo, da si Zdravstveno polico prilagodijo po svoji meri.

Sklenete lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve, operativne posege in za otroke od dopolnjenega 1. do vključno 25. leta. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z izbirnimi kritji. Zavarujte sebe in svoje najbližje ter vsakemu zagotovite zdravstveno zavarovanje, ki ga potrebuje oziroma želi.

Foto: Shutterstock

"Namesto, da bi na fizioterapijo čakal 11 mesecev, je bilo z vašo asistenco urejeno v nekaj dneh." - M. H.

Storitve, na katere se lahko zanesete

Zadovoljstvo zavarovancev ne bi bilo tako visoko, če zdravstveni izvajalci, katerih storitve vključuje Varuh zdravja, ne bi bili pri svojem delu tako strokovni, kot so. Mreža vrhunskih strokovnjakov Varuha zdravja vključuje več kot 150 domačih in tujih uglednih zasebnih ustanov in izvajalcev, ki zagotavljajo kakovostno obravnavo, urejene prostore, najsodobnejšo medicinsko opremo, visoke standarde obravnave zavarovancev ter kratko časovno dostopnost zdravstvenih storitev.

Partnersko mrežo Varuha zdravja sproti širijo in razvijajo tako, kot jim narekujejo potrebe zavarovancev, zato ste pri njih lahko vedno brez skrbi.

"Strokovna obdelava od začetka do konca. Specialist je pregledal otroka do potankosti. Res same pohvale." - E. B.