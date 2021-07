4 učinkoviti naravni zaviralci apetita

Krivec je apetit, ki ga ne moreš kontrolirati. Neustavljiva želja po hrani, ki je ne moreš ustaviti. Vsi poznamo občutek, ko je želja po hrani močnejša od zaobljube, da shujšamo. Skušnjavi se enostavno ni mogoče upreti.

Vsak si občasno lahko privošči pregreho s hrano. To so povsem nedolžni grehi, ki ne vplivajo na postavo.

Nevarnejša oblika pregreh so vsakodnevne slabe prehranjevalne navade, tako imenovane uničevalke postave. Če je na tvojem krožniku dan za dnem škodljiva hrana, bo ta slabo vplivala na tvojo motivacijo in kilograme.

Z zaviralci apetita lahko nadzoruješ svoj apetit in se upreš pregrešni hrani. Pa veš, katera živila uspešno zavirajo apetit?

Če želiš imeti apetit pod nadzorom, potem je čas, da spoznaš zaviralce apetita. To so snovi, ki pomagajo kontrolirati željo po hrani.

Zaviralci apetita pomagajo odvrniti misli od hrane in so najboljše orožje v boju zoper napade lakote. Tako lahko zaužiješ ravno toliko kalorij, kot jih potrebuješ za doseganje popolne postave. Ravno omejevanje apetita je ključno za čvrsto postavo, zato ne preseneča dejstvo, da vse več posameznikov išče rešitev proti lažnim občutkom lakote.

Med zaviralci apetita je veliko naravnih preverjenih metod. Uganeš, katere so to?

Poiskali smo štiri najbolj učinkovite zaviralce apetita povsem naravnega izvora, ki jih lahko brez večjih težav umestiš v svoj vsakdan.

Četudi med njimi kakšen ni po tvojem okusu, je paleta dovolj široka, da izbereš svojo pomoč pri premagovanju napadov lakote. Zaviralci okusa so tvoj adut pri krotenju nenasitnosti.

Številka ena na seznamu naravnih zaviralcev apetita je ingver. Vse pogosteje ga umeščamo v vsakodnevno kuhinjo. Ingver je odlična rešitev za vse, ki iščete všečen zaviralec lakote.

Ampak zakaj je ingver zaviralec apetita?

Ingver vsebuje bioaktivno spojino gingerol, ki ima zelo poseben učinek. Vpliva namreč na enega izmed glavnih hormonov, ki obvladujejo tvoj apetit.

Bioaktivna spojina gingerol v ingverju prelisiči peptidni hormon leptin, ki tvojim možganom pošilja informacije o stanju energije v telesu.

Ko je nivo leptina dovolj visok, tvoj organizem zazna, da telesu ne primanjkuje energije. To pomeni dvoje:

Z ingverjem rešimo dve težavi na en mah: ukrotimo apetit in napademo odvečno telesno maščobo.

Ingver lahko dodaš napitkom, z njim pripraviš okusne juhe, ali pa ga dodaš popečeni zelenjavi. Tajska kuhinja pogosto vključuje ingver, zato lahko načrtno posežeš po eksotičnih jedeh z ingverjem.

Cimet radi uporabljamo v domači kuhinji, a pogosto niti ne vemo, da je cimet tudi odličen zaviralec apetita. Z njegovim prijetnim vonjem in okusom popestrimo številne jedi, še posebej v prazničnem času.

Cimet pa ima neverjeten potencial kot zaviralec apetita. Poznamo ga tudi pod imenom lažni inzulin.

Zaradi posebne sestave in številnih antioksidantov kontrolira krvni sladkor, da brez težav prehaja v celice. Cimet preprečuje nihanje krvnega sladkorja, ki med drugim povzroča tudi napade lakote in neustavljivo željo po sladkem.

Čeprav cimet najpogosteje dodamo v sladice, lahko z njim popestrite tudi povsem zdrave jedi. Dodaj ga ovsenim kosmičem, sadne napitke ali pa v čaj.

Ingver in cimet nista edina zaviralca apetita. Med najbolj prijetne krotilce lakote se uvršča tudi zeleni čaj.

Uporabljamo ga lahko tako za zimske kot poletne napitke. Čeprav običajno posegamo po toplem čaju, je v poletni vročini priljubljena tudi hladna različica zelenega čaja.

Zeleni čaj je darilo narave, saj vsebuje izjemno učinkovit antioksidant, in sicer epigalokatehin galat oziroma EGCG.

S pitjem zelenega čaja vplivamo na delovanje dveh hormonov, holecistokinina in dopamina.

Holecistokinin je hormon, ki možganom sporoča stanje v črevesju. Če je so ravni hormona visoke, možgani ne sprožijo občutka lakote. Zeleni čaj dviguje holecistokinin in s tem ukane možgane, da je črevesje polno. Enostavna zvijača, s katero uspešno ukrotimo apetit.

Hormon dopamin je zelo zaželen zaradi pozitivnih učinkov na telo in počutje. Visoka raven dopamina pozitivno vpliva na dobro razpoloženje, povečuje motivacijo, izostri okus in koncentracijo. Ko se dobro počutimo, se redko zatečemo k hrani.

Sreča je največja obramba pred prekomernim poseganjem po hrani. Ko smo dobre volje, to pokažemo z aktivnostjo. Dopamin poskrbi, da je potreba po sladkorjih in nepotrebnih kalorijah čim manjša.

Formula je torej enostavna. Pij zeleni čaj za dvig dopamina, ki je ključen za zvrhano mero pozitivne energije in zdrav odnos do hrane.

Priprava zelenega čaja je zelo enostavna. Lističe zgolj prelijemo z vročo vročo in jih pustimo namakati nekaj minut. Za hladno različico napitka lističe namakamo v hladni vodi nekaj ur. Kvaliteten zeleni čaj, ki ne bo grenil, je na voljo v številnih specializiranih čajnicah. Izbiraš lahko med desetinami okusov, zato se lahko prepustiš široki paleti čajev.

Zagotovo med zaviralci apetita niste pričakovali poprove mete. Če pa ste zanjo v takšni vlogi že slišali, pa vas bo presenetilo, na kakšen način zavira občutke lakote. Medtem ko ingver, cimet, zeleni čaj zaužijemo, poprova meta opravi svoje delo, ne da bi jo zaužili.

Tako je! Poprove mete ne dodajamo v svojo prehrano. Dovolj bo že, da nekoliko prilagodiš prostor, v katerem preživiš dobršen del dneva.

Raziskave so pokazale, da obstaja zelo močna povezava med vonjem poprove mete in zaviranjem apetita. Ugotovili so, da če je posameznik izpostavljen vonju poprove mete, potem zaužije kar 20 odstotkov manj kalorij.

Vonj poprove mete kroti apetit, posledično pa izboljšuje telesno počutje in prispeva k splošnemu zdravju.

Verjetno se ti poraja vprašanje, kako poskrbeti za obkroženost z vonjem poprove mete. Načinov je več. Svoj bivalni prostor lahko opremimo z lončki poprove mete, ki bo oddajala prijetni vonj in poskrbela, da ne hlastamo po kalorijah. Druga možnost pa je, da eterično olje poprove mete nakapljamo v difuzor, ki bo vonj razpršil po prostoru.

Če pitje zelenega čaja ni dovolj zanesljiva metoda za nadzor apetita, potem prehrambeni strokovnjaki priporočajo uživanje probiotikov. Probiotiki so namreč ključni za delovanje črevesja. Strokovnjaki so ugotovili, da se informacije o lakoti sprožajo iz črevesja, zato je zdravje črevesja oziroma črevesni mikrobiom najpomembnejši faktor pri nadzorovanju apetita.

Črevesni mikrobiom sestavljajo številne bakterije, brez katerih si ne moremo predstavljati vitalnega življenja, saj so nujne za normalno delovanje organizma. Od stanja v črevesju je odvisno, kakšno informacijo nam bodo posredovali možgani. Bodo vzpodbudili občutek lakote ali bodo sporočali ugodje?

Če si želiš, da je tvoj apetit pod kontrolo, potem moraš poskrbeti za zdrav črevesni mikrobiom. V izogib šumom v komunikaciji uživaj kakovosten probiotični kompleks kot je Complete Biotics, ki bo vsakodnevno zanesljivo poskrbel za dober pretok informacij. Z rednim uživanjem probiotikov je popolna postava povsem dosegljiva, saj ti bodo pomagali vzdrževati zdravo raven apetita in posledično topili zaloge maščobe.

Nekontroliran apetit je glavni razlog, zakaj večini nikoli ne uspe oblikovati fit postave. Izrazita želja po hrani, ki je enostavno ni moč brzdati, je vzrok, da kljub vadbi in motivaciji popolna postava vedno znova pade v vodo.

Z zaviralci apetita lahko svojo strast po hrani brzdaš na povsem naraven način. Ingver, cimet, zeleni čaj, poprova meta so v kombinaciji s probiotiki zanesljiva rešitev za nadležen občutek lakote. Ni nujno, da se zatečeš k vsem rešitvam hkrati. Izberi tisto, ki je najbolj po tvojem okusu. Na pot do sanjske postave se podaj brez izgovorov.

Zdravje črevesja je ključ do zaviranja apetita

Črevesje možganom sporoča, ali smo lačni ali ne. Če je črevesje zdravo, potem ni nevarnosti, da bi neprestano občutili lakoto. S kakovostnim probiotičnim kompleksom poskrbimo za zdravje črevesja in nadzorujemo lažne občutke lakote.

Golden Tree Complete Biotics je povsem naravna mešanica 20 edinstvenih probiotičnih in prebiotičnih bakterijskih sevov s kar 20 milijardami kultur. S kapsulo na dan poskrbiš, da tvoje črevesje preplavijo dobre bakterije, ki skrbijo za nemoteno komunikacijo med črevesjem, hormoni in možgani.

Probiotične kulture zagotavljajo učinkovito obrambo pred slabimi bakterijami, ki povzročajo potrebo po sladkih pijačah, sladkorjih in ogljikovih hidratih. Nezdravo črevesje te ujame v začaran krog pregreh, ki so največja ovira do črvste in fit postave.

Complete Biotics vsebuje približno 2-krat več živih kultur na kapsulo kot običajni izdelkih iz specializiranih trgovin in lekarn. Probiotična formula ne vsebuje zunanjih toksinov in ima popolno moč in aktivnost sevov, da deluje hitro in učinkovito.

Prekini slabe navade. Svoje novo poglavje začni pri zdravju črevesja in sproži niz pozitivnih sprememb od nadzora nad apetitom do popolne postave. Naj bo probiotik na dan tvoja skrivnost za zdravo počutje in dober izgled.