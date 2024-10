V Kranjski Gori bo vse v znamenju legokock. Spomnili se boste lahko brezskrbnih otroških dni in se preizkusili v igranju iger. Udeležite se lahko tudi številnih koncertov, se odpravite na katerega od kulinaričnih dogodkov ali brezplačno vadbo, ki je primerna tako za začetnike kot izkušene športnike.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Turneja po Sloveniji

Med glasbenimi dogodki, ki so na sporedu prihajajoči konec tedna, izstopajo štirje. V Mozirski kulturni dom v petek prihaja Adi Smolar, ki za obiskovalce pripravlja nepozaben večer. Na svoj kritičen, razmišljujoč in hudomušen način bo predstavil svoje ponarodele pesmi in na enkratnem kulturnem dogodku razveselil vse prisotne.

V štajerski prestolnici bodo medtem gostili hrvaško zasedbo Parni Valjak, ki tudi z novim pevcem navdušuje občinstvo.

Adi Smolar z nastopom v Mozirju začenja svojo jesensko-zimsko turnejo. Foto: Mediaspeed

Sir in vino, le kaj boljšega bi si lahko želeli?

Ker Bohinj slovi po siru in ker sir ljubi vino, bodo v Bohinju organizirali že osmi jubilejni praznik sira in vina. Organizatorji verjamejo, da v lokalnih gostilnah ali visoko v planinah sir nosi dober glas, zato želijo obiskovalcem ponuditi prireditev, ki je odlična priložnost za gurmanski oddih ob koncu tedna.

Dan prej se bodo z vinom razvajali tudi v Mariboru, kjer bo potekal Pubec. Ob besedi pubec pomislimo na mladost in Štajersko, kar je v ospredju dogodka, na katerem vsako leto predstavijo mlada štajerska vina, ki so zares nekaj posebnega.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici še zadnja letošnja Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V soboto bodo gostovali še v Slovenj Gradcu, nato pa se za nekaj mesecev poslavljajo.

Vino in sir sta dobra kombinacija, nad katero so navdušeni ljubitelji kulinarike. Foto: Shutterstock

Buče in brezplačna vadba

Ob obisku Kranjske Gore se boste zagotovo spomnili na brezskrbno otroštvo in ustvarjanje z legokockami. V dvorani Vitranc namreč pripravljajo dvodnevno razstavo Gora kock, kjer vas čakata dva dneva, polna zabave in veselja. Tako odrasli kot otroci si boste lahko ogledali razstavo mojstrovin iz legokock, gradili in ustvarjali v igralnici, se preizkusili v reli vožnji ali igranju retroiger, kot je fliper.

V Mariboru bodo namesto kock v ospredju buče. Pripravljajo namreč edinstven dogodek za vse ljubitelje buč in lokalnih dobrot. Gre za festival buč, kjer boste lahko prisluhnili strokovnim predavanjem o pridelavi in uporabi buč, sodelovali v tekmovanju za največjo in najbolje izrezano bučo ter uživali v okušanju jesenskih jedi.

Ljubitelji športnih aktivnosti pa se lahko udeležite brezplačne vadbe v okviru Spartan Workout Tour, ki je primerna tako za začetnike kot izkušene športnike. Gre za edinstveno priložnost, da spoznate svetovno znano tekmovanje Spartan Race, kjer se tekmovalci soočajo z različnimi fizičnimi in mentalnimi izzivi. Na vadbi v Mariboru bo predstavljenih nekaj ovir, ki jih bo mogoče preizkusiti tudi v praksi.

Na vadbi v Mariboru bodo prisotni certificirani Spartan trenerji in ambasadorji, ki bodo udeležencem na voljo za nasvete, pomoč pri tehniki ter odgovore na vprašanja. Foto: Shutterstock

Predpriprave na noč čarovnic

Da je sezona veselic končana, kaže dejstvo, da v petek ni na sporedu niti ene. Čas za veselje bo zato v soboto, ko se lahko odpravite na dva takšna dogodka. Ob prihajajoči noči čarovnic v Velikih Laščah (Dvorska vas) pripravljajo Halloween žur, na katerem bodo zbrane zabavali Gadi, v Črnomelj pa prihajajo Modrijani.

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

