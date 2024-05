Prejšnji teden se je v Sloveniji že tretje leto zapored odvijal teden nakita, ki ga vodi oblikovalka nakita Olga Košica. Namen dogodka je predstavitev in povezava sodobnega oblikovanja nakita v Sloveniji in tudi po svetu. Med tednom je mogoče izraziti ustvarjalnost, inovacije in znanje, ki ga v Sloveniji več kot očitno ne primanjkuje.

Ob koncu slovenskega tedna nakita (SIJW) so podelili tudi štiri nagrade, ki so jih prejeli najbolj ustvarjalni oblikovalci nakita. Kristina Drnovšek je prejela nagrado za mlado oblikovalko SIJW 2024. Nagrado ji je podelila Renata Zamida, direktorica Kreativnega Centra Rog. Kristina je v svet nakita vstopila po končanem študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ko je na delavnici Martine Obid Mlakar začela razvijati svoje zlatarske veščine. Šolanje je nadaljevala v Firencah v šoli Metallo Nobile. Njena ljubezen do nakita je bila velika, zato se je odločila, da se poda na svojo ustvarjalno pot. Trenutno je samozaposlena v kulturi kot oblikovalka. Kristina je ena izmed tistih, ki dejavno sodelujejo na mnogih razstavah v Sloveniji in tudi v tujini.

Kristina Drnovšek, mlada oblikovalka leta Foto: Marijo Župan

Sanda Vidmar je s svojimi naprstniki osvojila nagrado za slovensko oblikovalko leta. Podelila ji jo je umetnica in kreativna vodja v Zlatarni Celje Désirée Kolarec. Sanda se je tokrat preizkusila v oblikovanju srebra in kovine na tečaju, ki ga je vodila Olga Košica. Kasneje je svoje spretnosti še dodatno razvijala pod mentorstvom Martine Obid Mlakar. Pravi, da je človeški prstni odtis pri njenem oblikovanju ključen, saj potrjuje identiteto. Zasnovala je idejni koncept naprstnikov, ki krasijo človeške prstne blazinice.

Sanda Vidmar z nagrado za slovensko oblikovalko SIJW 2024 Foto: Marijo Župan

Yuki Yoshioka iz Japonske se prireditve žal ni morala udeležiti, a je vseeno prejela nagrado za mednarodno oblikovalko leta. Na slovenskem tednu nakita se je predstavila s kolekcijo Metal. Material, ki ga je uporabila, se navadno uporablja v arhitekturi in letalstvu, saj ima moč na majhni površini. S svojo ustvarjalnostjo je Yuki ta material predstavila kot nakit. V ta namen je izdala broško in prstan, ki sta nas navdušila.

Nagrajenci so prejeli srebrnik, ki so ga oblikovali v Zlatarni Celje. Foto: Jaka in Črt Ceglar

Christoph Steidl Porenta, ki se je predstavil s svojimi zmaji, je prejel nagrado za posebne dosežke SIJW 2024. To nagrado mu je podelila predsednica strokovne žirije Petra Bole. Nagrajenec velja za večplastnega umetnika, ki svoje znanje širi med mnoge priznane in vzhajajoče zvezde oblikovanja nakita. Na področju oblikovanja deluje že od leta 1993, letos pa se je na tednu nakita predstavil s kolekcijo Zmaji. Ta je bila ročno izdelana v njegovi delavnici.

Christoph Steidl Porenta se je na tednu nakita predstavil s podobami zmaja. Foto: Marijo Župan

Letošnja tema za oblikovanje nakita je bila Občutenje, ki so jo oblikovalci več kot očitno izvrstno zadeli. Teden nakita je tekmovanje, o nagradah pa je odločala žirija, ki so jo sestavljali Petra Bole, Anastasia Young, Olga Košica, Rok Marinšek, Désirée Kolarec in Martina Lončar.

Teden nakita se je v Ljubljani odvijal v Centru Rog. Foto: Jaka in Črt Ceglar

Dela, ki so jih ustvarili oblikovalci, so bila predstavljena na razstavah v Ljubljani, Izoli in Slovenj Gradcu. Nekaj dogodkov pa se je odvijalo tudi v Portorožu, Piranu, Mengšu, Rogaški Slatini, Tržiču in na Bledu. Poleg razstav so se torej odvijali tudi delavnice, predavanja, demonstracije in vse, kar je povezano s sodobnim nakitom. V tednu nakita so sodelovali tudi mladi, oblikovalci s fakultete za dizajn so v Ljubljani zasijali. V Izoli so dijaki srednje šole spekli kar 365 piškotov, ki so jih povezali v slastno ogrlico. Vse to in še več se je odvijalo v tem modno obarvanem tednu.

Olga Košica je poskrbela za prijetno vzdušje med tednom nakita. Foto: Jaka in Črt Ceglar

Teden nakita se je v ponedeljek končal s prireditvijo v hotelu Grand Plaza. Po besedah Olge Košica je bil dogodek ponovno uspešen, povedala je, da je vesela, da se ga je udeležilo toliko ustvarjalnih ljudi.

Zaključna prireditev v Grand Plazi Foto: Marijo Župan

V spodaj pripeti galeriji si lahko ogledate še nekaj utrinkov z dogodka.

