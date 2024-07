Pristno ti, ker veš, iz česa si

Biti pristen, avtentičen je včasih težko. Včasih se niti ne zavedamo, da svetu kažemo zaigrano podobo sebe in ne naše pristne osebnosti. In vendar je osvobajajoče biti pristen.

Stara zgodba

Foto: Cockta Samemu sebi bodi zvest, so besede ki jih je veliki William Shakespeare zapisal v slavni tragediji Hamlet. "Gnothi seauton" ali spoznaj samega sebe je pisalo na Apolonovem templju v antičnih Delfih. Sedaj temu rečemo – bodi avtentično ti, bodi pristen. Ta prastara maksima, ki spremlja človeštvo, ohranja pomembnost v sodobnem svetu.

Kaj pa je naš pravi izraz, naša pristnost? To je naloga vsakega posameznika, da ugotovi in izrazi po svoje. Vsi smo imeli obdobja, ko se nismo obnašali pristno, ljudem smo govorili, kar smo mislili, da želijo slišati, se oblačili v slogu, ki nam ni ustrezal, in se obnašali v nasprotju s svojo pravo naravo. Takšno življenje in delo sta utrujajoča, razočarana in omejujoča. Prav tako nas lahko ovirata pri doseganju naših resničnih potencialov. Zato je pomembno, da poiščemo svojo pristnost in jo živimo.

Pristno je kompleksno

Foto: Cockta Ali biti pristen pomeni biti popolnoma drugačen, nevsakdanji, odštekan, poseben? Da in ne. Kar vas dela pristne, je lahko tudi očem skrito, nevsiljivo in na videz znano. Na prvi pogled se opazovalcu morda celo zdi neizvirno, vendar bi se zelo motil.

Tako kot Cockta v sebi skriva koktajl najboljše mešanice izvlečka šipka in drugih zelišč, z naravnim ogljikovim dioksidom ter brez kofeina, tako tudi naša pristnost ni vsakomur očitna. Pa vendar jo čutimo, izrazimo in živimo v harmoniji s seboj. Preprosto povedano, pristnost pomeni, da ste zvesti svoji osebnosti, vrednotam in duhu ne glede na pritiske, ki vas silijo v drugačno delovanje.

Iz česa si ti?

Foto: Cockta Naše izkušnje, doživetja, preference, hobiji, naši dragi, delo in nešteto drugih malenkosti sestavljajo mozaik naše pristnosti. Delček tega mozaika je nedvomno tudi pijača naše mladosti, Cockta . Pijača, ki nas že 70 let osvežuje in razveseljuje, je še vedno mladostno iskriva ter ustvarjena brez kofeina, glukozno-fruktoznega sirupa in ortofosforne kisline, zato je še posebej drugačna od ostalih gaziranih pijač in lahko v njej uživamo brez skrbi in pomislekov.

Svojo pristnost lahko izrazite glasno ali tiho, javno ali zasebno, skozi ustvarjalnost, šport, modo, pisanje, glasbo, kulinariko ali na katerikoli način, ki je pristno vaš. Pomembno je, da veste, iz česa ste.