Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Na istem odru Modrijani, Nina Pušlar in Parni Valjak

Glasbene odre bodo ta vikend tresli številni slovenski izvajalci. V Žalec v petek prihaja skupina Flirrt, ki bo z opusom pesmi, kot so Romeo in Julija, Ko je ni in V mojem telesu, pričarala pravo romantično vzdušje. V soboto bodo gostovali še v Šentjerneju. Dva nastopa čakata tudi skupino Siddharta, ki v petek prihaja v Domžale, v soboto pa še v Ljutomer.

Ljubljanski klub Cvetličarna bo zavzela srbska pevka Tea Tairović, ki je zaslovela kot tekmovalka oddaje Zvezde Granda. Do danes je izdala že tri studijske albume. V Kinu Šiška bo gostovala skupina Koala Voice, v Škocjanu pa Prifarski muzikanti. Na sporedu je tudi trideseti rojstni dan Radia 94, ki bo potekal dva dni, zbrane pa bodo zabavali Modrijani, Nina Pušlar in Parni Valjak. V Podčetrtek medtem prihaja srbska zvezdnica Ceca, ki bo obiskovalce popeljala v svet nepozabnih melodij in energije.

V nedeljo se začenja tudi praznovanje občinskega praznika v Mariboru, ki bo v enem dnevu postregel s kar petimi koncerti na petih gričih. Med drugim bodo nastopili raperja Emkej in Leopold I., Žan Hauptman z bendom, Karneval Bend, Polkaholiki, Til Čeh in Petelini ter Daša in Bend za Užent. Vsi koncerti so brezplačni, nanje pa se lahko odpravite s prav tako brezplačnim mestnim prevozom.

Nina Pušlar je z Modrijani sodelovala že leta 2018 na njihovem tradicionalnem glasbenem dogodku Noč Modrijanov. Foto: Mediaspeed

Čokolada, sardele in dobrodelnost

Tudi lačni ne boste. Po vseh koncih Slovenije namreč pripravljajo raznovrstne kulinarične dogodke, ki bodo poskrbeli za razvajanje vaših brbončic. Pred nedeljskim maratonom bodo v soboto ljubljanske ulice zavzeli sladkosnedi, ki si vsakdana ne morejo predstavljati brez čokolade. Prestolnica, natančneje Pogačarjev trg, se bo za en dan spremenila v sladko središče in na sejmu Čokoljana že deseto leto zapored zbrala ljubitelje sladkih pregreh.

Pestro bo tudi na Štajerskem, kjer bodo dobrodelni, pripravljajo namreč kuhanje v kotličkih, zbrane prispevke pa bodo namenili dvema osnovnima šolama za nakup folklornih oblačil.

Zaključuje se tudi priljubljeni teden restavracij, ki obiskovalcem dvakrat letno ponudi priložnost, da okusijo vrhunsko gastronomijo po dostopnih cenah. V jesenski različici je sodelovalo več kot sto restavracij, med njimi osem povsem novih. Premierno se je dogodku pridružila ljubljanska restavracija Jaz, ki je v lasti kuharske mojstrice Ane Roš.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici še tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V soboto bodo gostovali še v Vipavi.

Na Trgu svobode v Mariboru bodo za prostovoljne prispevke ponujali odlične jedi na žlico. Foto: Visit Maribor

Firbci v Sodražici in Apačah

Ljubitelji gasilskih veselic imate ta konec tedna na izbiro nekaj lokacij, kjer bo poskrbljeno za dobro zabavo. V petek se lahko zapeljete v Sodražico, kjer bodo zbrane zabavali Firbci. Njihova priredba pesmi Brajde je trenutno med najbolj priljubljenimi in predvajanimi skladbami pri nas.

V soboto bodo gostovali tudi v Apačah (Lutverci), kjer pripravljajo Oktoberfest. V Trbovlje (Klub Mesečina) medtem prihaja Boštjan Konečnik, v Železnike (Selca) pa skupina Mambo Kings.

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

