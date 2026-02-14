Potem ko je v zadnjih dneh zaokrožila novica, da je zakon med nekdanjo vrhunsko atletinjo Blanko Vlašić in belgijskim novinarjem Rubenom Van Guchtom tudi uradno končan, se je oglasil še oče splitske atletinje Joško Vlašić in z eno samo izjavo postavil stvari na svoje mesto, poroča Večernji list.

Joško Vlašić je v intervjuju za belgijski HLN povedal, da sta njegova hči Blanka Vlašić in belgijski novinar Ruben Van Gucht, ki pretežno spremlja kolesarstvo, uradno ločena že od oktobra. "Te zveze skoraj od začetka ni bilo mogoče imenovati dobre, iz razlogov, ki so zdaj znani vsem," je bil jasen Vlašić.

V mislih je imel Rubenovo zelo odprto, več let trajajočo zvezo z belgijsko pisateljico Charlotte van Looy, ki na Instagramu redno deli njune skupne trenutke.

Vlašić se je tako odzval na radijsko gostovanje svojega nekdanjega zeta, v katerem je ta zanikal, da je ločen, in vztrajal, da imata z Blanko še vedno zelo dober odnos in da sta vsak dan v stikih. Omenil je tudi, da je bila Blanka pred kratkim z njunim sinom Mondom v Belgiji.

Ruben Van Gucht na startu lanske Dirke po Flandriji Foto: Ana Kovač

Joško Vlašić je v intervjuju za belgijski medij poudaril, da je njegova hči ves čas na prvo mesto postavljala sina. "Blanka je čudovita mama. Zato je molčala in dolgo ostala v zakonu – dokler to ni postalo nevzdržno."

Ob tem je dodal, da Blanka o tej temi javno ne bo govorila, predvsem zato, da bi zaščitila triletnega sina. Po njegovem mnenju bi moral tudi Ruben razmišljati o tem, kako bodo njegove objave nekoč vplivale na otroka.

"Mi smo ves čas ravnali zrelo in mirno. Čas je, da tudi on pove resnico. Zakona ni več," je še sporočil Vlašić.

Ob tem je poudaril, da bo Ruben vedno ostal Mondov oče, a bo njun prihodnji odnos v veliki meri odvisen prav od njega. Razkril je tudi, da so Rubenovi starši že večkrat obiskali Hrvaško, da bi videli vnuka, in da z njimi ohranjajo zelo dober odnos.

Preberite še: