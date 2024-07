Na Celjskem gradu so danes predstavili projekt potopitvenega gledališča Celjski vsi, ki ga bodo obiskovalcem ponudili 23. in 24. avgusta. V interaktivni predstavi v režiji Aleksandra Saša Ilića iz Srbije bo nastopilo 20 igralcev in plesalcev z zgodbo celjskih grofov avtorice Nuše Komplet Peperko, v kateri je predstavljenih več članov rodbine.

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci, na kateri so igralci in plesalci uprizorili tudi kratek izsek iz interaktivne predstave, povedala Tina Huremovič iz Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, predstava posebnega formata vključuje tako igro kot gib. Obenem so v predstavo vključeni tudi gledalci; naenkrat si jih jo bo lahko ogledalo 150.

Obiskovalcem bodo na začetku predstave podelili masko, pod katero bodo anonimni, in bodo tako skupaj z nastopajočimi lahko tvorili predstavo, ki se bo odvijala na 15 prizoriščih znotraj grajskega dvorišča, je pojasnila avtorica idejne zasnove Mojca Majcen, ki je Iliču pomagala tudi pri koreografiji.

Projekt sledi uspešnemu muzikalu o Veroniki Deseniški

Avtorica uprizoritvene predloge in dramaturginja Nuša Komplet Peperko je povedala, da si je želela v zgodbo dvourne potopitvene izkušnje o Celjskih grofih vključiti čim več članov slovite celjske rodbine, od Barbare Celjske, katere lik se danes revitalizira, pa do Hermanovega vnuka Ulrika II.

Projekt sledi uspešnemu muzikalu o Veroniki Deseniški, ki pa je po besedah dramaturginje precej drugačen od tokratne predstave. Če je bila tam zgodba zaokrožena in se je nekako spravno končala za vse, pa se v tokratni zdi, da gre vse narobe, je pojasnila.

Tudi obiskovalci bodo sodelovali pri dogajanju

Pri dogajanju bodo sodelovali tudi obiskovalci, ki bodo prevzeli vlogo prebivalcev mesta, povabljenih na veliki dogodek ob podelitvi mestnih pravic. Na dogodku jih pričakajo poglavitni akterji epohe Celjskih grofov: Herman Celjski, Friderik II., Veronika Deseniška, Barbara Celjska, Ulrik II. V večini jih igrajo umetniki iz Celja, ki ustvarjajo v knežjem mestu ali drugje: Tina Gorenjak, Renato Jenček, Urša Rupnik, Luka Bokšan in Luka Ostrež.

Poleg glavnih akterjev bodo nastopili tudi kronist, komornik in spletkar (Igor Sviderski) ter vodja gradu (Gea Erjavec). Vloge jasnovidk, beračic, vaških gobcal, kmetic bosta upodobili pionirki slovenskega sodobnega plesa Vilma Rupnik in Jasna Knez, plesali bodo tudi člani KUD Galiarda.

Glasbo za predstavo Celjski Vsi je spisal Leon Firšt, kostumografinja je Anka Rener, scenograf Primož Mihevc.