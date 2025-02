Letos valentinovo praznujte malce drugače

Zabava namesto zmenka

Namesto romantične večerje razveselite prijatelje s povabilom na zabavo, najverjetneje bodo zelo veseli ideje, kako preživeti valentinovo. Ne ukvarjajta se s pretiranim kuhanjem, ostanita preprosta in postrezita s prigrizkom, poskrbita, da sladice in pijač ne bo zmanjkalo. Za dodatek naj gostje s sabo prinesejo darilca, ki si jih boste pozneje razdelili, zanimivih presenečenj ne bo manjkalo.

V vlogi prostovoljcev

Če nista par, ki bi valentinovo jemal preveč resno, lahko dan preživita kot prostovoljca. Izbira med društvi in organizacijami, ki potrebujejo pomoč, je velika, poleg tega da bosta storila nekaj dobrega, se bosta zvečer še raje stisnila drug k drugemu.

Čas je za spremembo

Vsakoletno rutino izmenjavanja pozornosti zamenjajta s spremembo, ki bo za oba neznanka, in si tako popestrita dan. Če smučata, preživita dan na deskanju, če še nikoli nista kuhala skupaj, zavihtita kuhalnico in si pripravita najljubšo specialiteto ... Pogovorita se, kaj sta si vedno želela poskusiti, in si to podarita za valentinovo.

Turista za en dan

Za en dan se prelevita v turista v svojem mestu in ga spoznajta skozi drugačne oči. Ni potrebno, da obiskujeta (samo) zgodovinske znamenitosti, postavita se v kožo tujca in se ustavljajta, kjer gresta morda vsak dan mimo, spoznajta stvari, ki jih imata za samoumevne. Za piko na i si privoščita okusno kosilo ali večerjo, če pa imata čas in denar, prenočita v hotelu, da bo valentinovo začinjeno slajše.

Menjava vlog

Valentinovo je odlična priložnost, da za en dan zamenjata vlogi in prevzameta "pravice in dolžnosti" drug drugega. Kar se zdi na prvi pogled preprosto, se lahko spremeni v zmešnjavo, ki bo obema polepšala dan, le moški so lahko od gospodinjskih opravil nekoliko utrujeni.

Ostanita v postelji

Ves dan. Poskrbita, da vaju nihče ne bo motil, izklopita zunanji svet. Posteljo je dovoljeno zapustiti le v primeru, ko je treba do hladilnika ali odpreti dostavljavcu pic, ko kliče potreba in ko se odločita za romantično kopel z mehurčki. Poskusita zdržati brez televizije in interneta in se posvetita drug drugemu. Sliši se zapeljivo, a je včasih težko izvedljivo.