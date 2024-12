Cimet je v prazničnih dneh zelo priljubljen: razkrivamo njegove koristi

Praznični december se bo kmalu začel in s tem v ospredje že stopa priljubljena začimba, ki ni le okusna, ampak tudi prava zakladnica hranilnih in zdravilnih lastnosti. Cimet že tisočletja uporabljajo v tradicionalni medicini, zato ga je priporočljivo vključiti v svoj jedilnik. V nadaljevanju vam razkrijemo, kakšne so njegove koristi ob zmerni uporabi.

Uravnava krvni sladkor

Cimet je znan po svojih sposobnostih zniževanja krvnega sladkorja. Aktivna spojina, imenovana cimetaldehid, vpliva na inzulinsko občutljivost in pomaga telesu bolje obvladovati glukozo. To je še posebej koristno za ljudi s prediabetesom ali sladkorno boleznijo tipa 2, saj lahko pomaga zmanjšati nenadne skoke sladkorja v krvi.

Cimet ima tudi protivnetne lastnosti

Cimet deluje kot naravno protivnetno sredstvo. Redno uživanje lahko pomaga pri zmanjšanju kroničnih vnetij, ki so pogosto povezana z različnimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, artritis in celo rak. Njegova protivnetna moč lahko koristi tudi pri zmanjševanju bolečin in oteklin.

Foto: Shutterstock

Krepi imunski sistem

Bogata vsebnost antioksidantov, kot so polifenoli, pomaga telesu v boju proti prostim radikalom, ki povzročajo poškodbe celic. Cimet tako spodbuja močnejši imunski sistem in ščiti telo pred okužbami, prehladi in gripo.

Izboljšuje prebavo

Cimet spodbuja prebavo in lajša prebavne težave, kot so napenjanje, krči in slabost. Poleg tega ima protimikrobne lastnosti, ki lahko pomagajo v boju proti bakterijam.

Daje podporo možganom in spominu

Cimet lahko ugodno vpliva tudi na delovanje možganov. Njegove sestavine naj bi ščitile nevrološke funkcije in preprečevale degenerativne bolezni, kot je Alzheimerjeva bolezen. Prav tako lahko izboljša koncentracijo in spomin.

Foto: Shutterstock

Pripomore pri zniževanju holesterola in zdravju srca

Uživanje cimeta lahko pripomore k znižanju ravni "slabega" holesterola in trigliceridov, hkrati pa zvišuje raven "dobrega" holesterola. Poleg tega pomaga uravnavati krvni tlak, kar zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Velja za odlično sestavino, ki pripomore pri hujšanju

Cimet lahko pospeši metabolizem in pomaga pri uravnavanju apetita. Njegova sposobnost stabilizacije krvnega sladkorja preprečuje željo po sladkem, kar je ključnega pomena pri hujšanju.

Bodite pozorni na zmernost

Čeprav ima cimet številne prednosti, je pomembno, da ga uživamo zmerno. Prekomerne količine, zlasti kasijevega cimeta, ki vsebuje kumarin, lahko obremenijo jetra. Varnejša izbira je na primer cejlonski cimet, ki vsebuje manj kumarina in je bolj prijazen za dolgotrajno uporabo.

Foto: Shutterstock

