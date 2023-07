Z najljubšimi TV-vsebinami odslej tudi na dopust

Na dopustu si lahko kjerkoli pričaramo občutek domačnosti, če imamo možnost, da si ogledamo svoje najljubše televizijske vsebine, pa naj bodo to serije, filmi, poročila, tekme, resničnosti šovi ali kvizi. Tudi to so prave počitnice, da ne hitimo in si vzamemo čas za zabavo – mogoče le nekaj minut pred spanjem, da lažje zaspimo, ali pa zjutraj med urejanjem za pohajkovanje po mestu ali poležavanje na plaži.

Foto: Shutterstock

Priljubljene televizijske vsebine je na Hrvaškem kot tudi v vseh drugih državah evrotarife (države Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein in Norveška) mogoče spremljati prek aplikacije NEO Pametno življenje, spletnega mesta neo.io ali aplikacije za pametne televizorje NEO TV Lite.

Naročite se na enega izmed paketov NEO in priljubljene TV-programe in vsebine na zahtevo spremljajte na televiziji, tablici ali računalniku.

Zakaj izbrati paket NEO?

NEO na celovit način združuje zabavo, televizijo, nakupe in pametne naprave v vašem domu. Z njim upravljate ves dom tudi prek svojega mobitela. Platforma NEO je prinesla številne novosti pri spremljanju televizije – zdaj lahko televizijo upravljamo glasovno, reguliramo naprave pametnega doma, se zabavamo z igranjem NEO Iger.

NEO prinaša številne prednosti, kot so boljša ločljivost (do 4K), več TV-programov in več kot deset tisoč vsebin na zahtevo, ki so na voljo v številnih videotekah: DKino, HBO Max, HBO on Demand, Epic Drama, Pickbox, Voyo, Šah z Lauro Unuk, Da Vinci Kids, Minimax+, Curiosity Stream, Kultura, Kitchen TV, Dajmedol in Dajmedol+.

Ne zamudite napetih tekem

Foto: Reuters

NEO ljubiteljem športa omogoča spremljanje glavnih športnih TV-programov, tako da ne boste zamudili najrazburljivejših športnih dogodkov tega poletja. V paketih NEO si lahko ogledate vse pomembne tekme v različnih športnih disciplinah.

Tako boste lahko navijali za našo košarkarsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Aziji, se veselili uspehov naših kolesarjev in odbojkarjev, plezalcev … Konec julija bo v Estoniji na sporedu svetovno prvenstvo v reliju, konec avgusta v Budimpešti svetovno prvenstvo v atletiki, vmes pa cela vrsta dogodkov, ki jih pravi športni navdušenec ne sme zamuditi niti na dopustu.

Doživite vrhunsko izkušnjo na vseh svojih napravah

Foto: Shutterstock

Če si že namestite tudi mobilno aplikacijo NEO Pametno življenje, boste lahko svoje najljubše televizijske vsebine spremljali tudi na mobitelih, tako da ne boste zamudili ničesar.

Vsi paketi NEO so na voljo po ENOTNI CENI

Foto: Shutterstock

Izberite enega izmed paketov NEO in ob vezavi za 24 mesecev izkoristite enotno naročnino 28 evrov do enega leta:

za nove naročnike, ki ste hkrati naročniki izbranih mobilnih paketov , bo znižana mesečna naročnina 28 evrov veljala eno leto;

, bo znižana mesečna naročnina 28 evrov veljala eno leto; novi naročniki, ki še nimate sklenjenega mobilnega razmerja pri Telekomu Slovenije , si lahko znižano ceno paketa NEO obetate za obdobje šestih mesecev;

, si lahko znižano ceno paketa NEO obetate za obdobje šestih mesecev; za obstoječe naročnike, ki že imate sklenjeno mobilno razmerje, pa bo akcijska cena veljala za obdobje treh mesecev.

Po pretečenih mesecih z akcijsko ceno se začne zaračunavati redna mesečna naročnina paketa po takrat veljavnem ceniku.

Paket NEO A ima internet s hitrostjo do 100/40 Mbit/s, programsko shemo z več kot 150 programi, omogoča ogled nazaj za 7 dni in vključuje tudi vmesnik za Pametni dom. Redna cena paketa: 45 evrov.

Paket NEO B ima internet s hitrostjo do 350/40 Mbit/s, programsko shemo Standard z več kot 200 programi, omogoča ogled nazaj za 7 dni in vključuje tudi vmesnik za Pametni dom. Redna cena paketa: 54 evrov.

Paket NEO C ima internet s hitrostjo do 1 Gbit/s/100 Mbit/s, programsko shemo MEGA HD z več kot 250 programi, omogoča ogled nazaj za 7 dni in vključuje tudi vmesnik za Pametni dom. Redna cena paketa: 58 evrov.

Naročniki se lahko odločijo tudi za paket NEO TV, ki omogoča dostop do televizijskega paketa Standard, torej do več kot 185 TV-programov, ali pa za paket Net, ki ponuja dostop do interneta v optičnem omrežju (hitrost 350/40 Mbit/s).

Naložite si aplikacijo NEO TV Lite za pametni TV: NEO TV Lite je aplikacija, ki naročnikom omogoča, da na pametnem televizorju Android TV, LG WebOS, Samsung Tizen ali Hisense Vidaa spremljate priljubljene TV-programe in vsebine na zahtevo. Ogled nazaj vam omogoča, da uživate v vsebinah do 7 dni nazaj, s snemalnikom pa vas počakajo do 30 dni. Naročniki lahko svoj paket NEO prilagodijo oziroma dopolnijo z različnimi programskimi opcijami, povišajo hitrost interneta, vključijo storitev Varen splet ali dodajo možnost fiksne telefonije in mobilne pakete Naj.

Ste za 30-dnevno brezplačni dostop?

Foto: Shutterstock

Večkrat mednarodno nagrajena platforma NEO, ki ima vodilni položaj najnaprednejše platforme za pametno življenje na slovenskem trgu, je popolnoma spremenila koncept gledanja televizije.

Sedaj ni več težav z iskanjem TV-vsebin, najljubšega filma ali igralca, najboljše risanke in drugih vsebin. TV-izkušnja NEO vam omogoča, da svojo vsebino poiščete kar z glasovnim ukazom v slovenščini. Poleg tega lahko filme in vsebine izbirate po žanru. Ogled lahko začnete na televizorju in pozneje nadaljujete na računalniku ali mobilni napravi.